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Miércoles, 14 octubre 2026
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La inflación en el Gran Buenos Aires, apenas por encima del promedio nacional

El índice de precios al consumir en esta regió subió el 2% en septiembre, contra 1,9 por ciento del país. La división que más aumentó fue Educación (2,9%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con el 2,7%.

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El Gran Buenos Aires registró una inflación del 2% en septiembre de 2026El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires (GBA) subió un 2,0% en septiembre de 2026, ligeramente por encima del promedio nacional (1,9%), según el informe del INDEC publicado este martes. 

En lo que va del año (respecto a diciembre de 2025), la inflación acumulada en la región alcanzó el 23,8%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%.Divisiones con mayor y menor impacto.

La división que más aumentó en el GBA fue Educación (2,9%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,7%) y Comunicación (2,5%). 

En el otro extremo, las menores subas se registraron en Recreación y cultura (1,2%) y Restaurantes y hoteles (1,3%).

La inflación en el Gran Buenos Aires, apenas por encima del promedio nacional

Dentro de la canasta de alimentos, el fuerte impulso de las verduras, tubérculos y legumbres (+12,5%) contrastó con la caída de las frutas (-2,4%). Entre los productos puntuales relevados en el GBA, se destacan subas muy pronunciadas del tomate redondo (+34,1%), la cebolla (+24,6%), la batata (+12,5%) y el zapallo anco (+12,4%). 

En cambio, el informe del Indec indica que bajaron la lechuga (-11,5%), la banana (-8,5%) y el pan de mesa (-8,6%).

Categorías y composición

Por categorías, los precios estacionales lideraron el mes con un alza del 3,5%, los regulados subieron 2,2% y el IPC núcleo (el más estable) avanzó 1,8%. En tanto, los bienes aumentaron 2,0% y los servicios 2,1%.

La región GBA representa el 44,7% del gasto de consumo de los hogares a nivel nacional, por lo que su evolución tiene un peso determinante en el índice general del país.



 

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