Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de octubre de 2026 EN VEREMOS

Por Andrés Sosa

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Justicia bonaerense: se dilatan las definiciones y Kicillof acumula asuntos pendientes

La Comisión Permanente del Mapa Judicial no se reunirá esta semana y los 16 proyectos que buscaban avanzar hacia un dictamen seguirán a la espera. Las vacantes en la Suprema Corte, la autarquía judicial y los reclamos por nuevos órganos suman presión sobre la Provincia.

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