Justicia bonaerense: se dilatan las definiciones y Kicillof acumula asuntos pendientes
La Comisión Permanente del Mapa Judicial no se reunirá esta semana y los 16 proyectos que buscaban avanzar hacia un dictamen seguirán a la espera. Las vacantes en la Suprema Corte, la autarquía judicial y los reclamos por nuevos órganos suman presión sobre la Provincia.
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La agenda bonaerense acumula temas sin resolución y las definiciones políticas vuelven a postergarse. La Comisión Permanente del Mapa Judicial finalmente no se reunirá, por lo que quedará en suspenso el avance sobre los proyectos de creación de juzgados y otras dependencias que esperaban un dictamen para llegar a la Legislatura. La postergación se suma a una lista de asuntos que involucran al Poder Ejecutivo, al máximo tribunal y a las cámaras parlamentarias.
El encuentro previsto para hoy debía servir para ordenar las iniciativas en estudio y establecer prioridades a partir de un diagnóstico compartido entre los distintos actores del sistema. Sin embargo, la reunión no se concretará y así los 16 proyectos que estaban bajo análisis deberán esperar para conocer qué recomendaciones surgen de ese ámbito institucional.
Según pudo conocer La Tecla, el objetivo es que se realice el miércoles próximo para avanzar de manera definitiva. “Estamos trabajando”, expresaron fuentes al tanto de las discusiones. Asimismo, remarcaron que buscan abordar “la creación de nuevos cargos y algunas leyes vinculadas a la justicia”.
La demora adquiere otra dimensión por el contexto en el que se produce ya que la Suprema Corte bonaerense decidió emprender una avanzada con sus propios reclamos ante el Ejecutivo y la Legislatura, tanto por la creación de nuevos órganos como por la cobertura de cargos judiciales. Además, busca poner sobre la mesa su proyecto de autarquía, una iniciativa que abre una discusión sobre la autonomía económica y financiera del Poder Judicial.
El máximo tribunal solicitó la creación de 66 juzgados y tribunales y reclamó que se concreten designaciones de magistrados para dependencias que ya fueron creadas, pero todavía no funcionan. También impulsó cambios en el Cuerpo de Magistrados Suplentes y en la conformación de las cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo.
La Comisión de Mapa Judicial había retomado su actividad con la intención de construir una mirada común sobre las necesidades de los departamentos judiciales y evitar que la discusión se limitara a la aprobación aislada de cada iniciativa. El organismo reúne a representantes de los tres poderes y de distintos sectores vinculados con la administración de Justicia. Sus dictámenes no son vinculantes, pero buscan ofrecer criterios compartidos antes del tratamiento legislativo.
La suspensión del encuentro deja ese trabajo sin un avance inmediato, justo cuando la Corte acelera sus planteos por fuera de ese espacio. La superposición de agendas expone una discusión de fondo sobre quién establece las prioridades para reorganizar el sistema judicial, qué dependencias deben crearse primero y de qué manera se financiará su funcionamiento.
En paralelo, Axel Kicillof suma temas pendientes y son varios los sectores del ámbito judicial que precisan que el Gobernador avance con la toma de decisiones. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, había anticipado que la Provincia preparaba cerca de 200 pliegos para cubrir vacantes en juzgados, fiscalías, defensorías y cámaras. A eso se suma la renovación de la Suprema Corte, que continúa con cuatro lugares vacantes y funciona con tres integrantes.
La cobertura de esos cargos requiere que el primer mandatario proponga candidatos y que el Senado otorgue los acuerdos correspondientes. El proceso, por lo tanto, demanda coordinación entre el Ejecutivo y la Legislatura, en un escenario en el que también siguen pendientes las respuestas a los reclamos del máximo tribunal.
El cuadro deja al Gobernador ante una agenda con varios frentes abiertos, aunque cada uno tenga sus propios tiempos y mecanismos de resolución. Mientras la Corte busca que sus reclamos se traduzcan en medidas concretas, el Ejecutivo debe avanzar con las designaciones y la Legislatura tendrá que discutir las iniciativas que ingresen a las cámaras. La Comisión, por su parte, debe retomar la instancia para el análisis de los proyectos.