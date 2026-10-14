El sueño de Alak cada vez más cerca: Nación autorizó el uso de tierras para la Ferroautomotor
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) le otorgó a la Municipalidad un permiso de uso precario y gratuito con compromiso de compra sobre un sector del predio ferroviario delimitado por calle 115 y diagonal 80.
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El objetivo principal del municipio es unir la terminal de micros y la estación de trenes, concentrando así las opciones de mayor movimiento de pasajeros en la Región.
La medida, formalizada en la resolución conjunta 49/2026 firmada el 9 de octubre por la presidenta de la AABE, Tania Yedro y el vicepresidente Joaquín Sánchez Charró, abarca 23.833,51 metros cuadrados (casi 2,4 hectáreas) bajo jurisdicción de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y permite avanzar hacia una terminal que conforme junto con la estación ferroviaria un gran nodo metropolitano de movilidad.
Sin embargo, vale aclarar que el permiso no implica la transferencia definitiva de dominio ni acredita que la compra ya se haya concretado. Habilita al Municipio a utilizar el terreno mientras se perfeccionan los trámites de adquisición, que se financiará con la venta del predio de la actual Terminal de Ómnibus (ubicado entre las calles 4, 41 y 42). Allí se proyecta construir una estructura cubierta de unos 7.000 metros cuadrados conectada directamente a los andenes, de modo que los pasajeros puedan bajar del micro y subir al tren sin salir a la vía pública.
La idea de una estación ferroautomotor en La Plata es un anhelo de larga data. A comienzos de la década de 1990 se realizaron los primeros estudios y en 1994 el Municipio impulsó un concurso nacional de anteproyectos para vincular una nueva terminal a la estación de 1 y 44. En 1995 resultó ganador el estudio de los arquitectos Moscato–Shere, que propuso un Centro de Transferencia Multimodal integrando el Ferrocarril General Roca, ómnibus de media y larga distancia, transporte público urbano y automóvil particular. El diseño original contemplaba el ingreso ferroviario por trinchera.
Aunque la electrificación del ramal Constitución–La Plata, inaugurada en 2015 con tendido a nivel, modificó sustancialmente el plan y lo dejó sin continuidad. Con la asunción del intendente Julio Alak en diciembre de 2023, el proyecto se retomó como prioridad. El Municipio inició gestiones ante la AABE, adaptando el diseño a la configuración actual de circulación ferroviaria a nivel, y en noviembre de 2024 elaboró un documento que redujo la intensidad edilicia respecto de la propuesta original de casi 99.000 metros cuadrados de construcción.
El 13 de junio de 2024 la Municipalidad presentó el pedido formal de uso hasta la transferencia de dominio. Durante 2026 se realizaron inspecciones y se establecieron condiciones: la Operadora Ferroviaria (SOF) exigió reubicar dependencias operativas existentes, trasladar un surtidor de combustible a la estación Tolosa y que la Línea General Roca use exclusivamente el espacio como obrador durante la renovación de vías. El predio funciona actualmente como obrador de las obras del Ferrocarril Roca, cuya finalización está prevista para mediados de 2027, por lo que la desafectación efectiva no podrá concretarse antes de esa fecha.
El intendente Alak había subrayado en meses anteriores la relevancia del proyecto: “Es prioritario construir una nueva y moderna terminal de ómnibus”. En la misma línea, afirmó que “el proyecto de la nueva Terminal de Ómnibus constituye una aspiración histórica de la ciudad de La Plata y forma parte de una estrategia de largo plazo destinada a consolidar un sistema de movilidad integrado para la Región Capital”.
También explicó que la propuesta “mantiene la localización de la Terminal de Ómnibus sobre la calle 115, adaptando el diseño a la configuración actual del Ferrocarril Roca con circulación a nivel, preservando el objetivo central de integrar en un único nodo el transporte ferroviario, el transporte automotor de larga distancia, el transporte público local y los sistemas de movilidad urbana”.
En declaraciones previas, Alak sostuvo que “para nosotros es esencial porque ése debe ser el lugar para hacer un centro polimodal de trenes y micros” y aclaró: “No le pedimos nada al Gobierno Nacional, le pedimos que nos lo venda y lo tase y, bueno ya hizo la tasación en su momento, estamos dispuestos a pagarla”. Agregó que “la terminal que tenemos no da más”.
La iniciativa busca descongestionar el centro y resolver las disfuncionalidades urbanas que genera la terminal actual en un entorno residencial, siguiendo el modelo de la terminal unificada de Mar del Plata inaugurada en 2011. Con la autorización de la AABE se desbloquea un paso administrativo clave, aunque restan definir las condiciones finales de compra, resolver ocupaciones formales e informales detectadas en inspecciones y esperar la liberación del obrador. La ejecución de la obra, por tanto, queda supeditada a 2027.