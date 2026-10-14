Paritarias: el plazo que puede dejar a los estatales sin aumento en noviembre
El viernes 16 aparece como el plazo máximo para que un eventual aumento pueda incorporarse a las liquidaciones salariales de octubre y cobrarse en noviembre. ATE formalizó el reclamo y otros sindicatos estatales también exigen retomar la negociación.
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La demora del gobierno de Axel Kicillof en convocar a los gremios estatales para discutir una nueva recomposición salarial suma incertidumbre entre los trabajadores bonaerenses. Mientras las organizaciones sindicales esperan una respuesta oficial, fuentes gremiales señalaron que el viernes 16 es la fecha límite para que las liquidaciones de los salarios de octubre puedan contemplar un eventual incremento que se perciba en noviembre.
Según explicaron desde el sector sindical, si ese plazo vence sin avances en la negociación, los trabajadores podrían cobrar sus próximos haberes sin una actualización salarial. El calendario administrativo agrega presión sobre el Ejecutivo provincial, que todavía no convocó a una nueva reunión para retomar la discusión.
Ante diversas consultas de La Tecla, fuentes provinciales expresaron que no tienen novedades al respecto. Asimismo, desde los sindicatos manifestaron preocupación ante el estado de situación de incertidumbre.
En ese contexto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires presentó un pedido formal para exigir la “urgente reapertura de las negociaciones paritarias”. El sindicato que conduce Claudio Arévalo advirtió sobre la necesidad de acelerar los tiempos para alcanzar un acuerdo que permita recomponer los ingresos de los empleados públicos.
“La presente solicitud se fundamenta en la situación general de nuestro país que tiene como único responsable al Presidente de la Nación Javier Milei, que como se sabe es crítica y perjudica al pueblo argentino en general y el bonaerense en particular”, sostuvo la organización en el escrito presentado ante las autoridades provinciales.
ATE también vinculó el reclamo con el impacto del aumento de las tarifas de los servicios públicos, los alquileres y los alimentos sobre el poder adquisitivo de los trabajadores. En ese marco, planteó que el ajuste de recursos sobre la Provincia profundiza las dificultades económicas que atraviesan los hogares bonaerenses.
El gremio hizo especial hincapié en la cercanía del cierre de las liquidaciones. “Teniendo en cuenta que se acerca la fecha de liquidación de cierre del mes de octubre, es urgente que abordemos la discusión salarial con la mayor brevedad posible, para llegar a un acuerdo que favorezca a la recomposición de los salarios en la provincia de Buenos Aires”, remarcó.
La presentación lleva las firmas de Arévalo, de la secretaria general adjunta, Eliana Aguirre, y del secretario de Convenios Colectivos, Martín Fontela.
El planteo se suma al de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA), que reclamó la continuidad de la negociación y advirtió que analiza medidas de fuerza ante la falta de respuestas. La federación recordó que en la reunión del 24 de septiembre los representantes sindicales habían presentado lineamientos para avanzar con la discusión salarial, pero denunciaron que desde entonces no recibieron novedades de las autoridades.
También los judiciales bonaerenses reclamaron una convocatoria inmediata para discutir una recomposición salarial frente a la pérdida de poder adquisitivo.
Con varios sectores a la espera de una definición, el Ejecutivo provincial enfrenta una cuenta regresiva marcada por los tiempos administrativos. La convocatoria a los gremios y el eventual acuerdo salarial aparecen como los pasos necesarios para que una mejora pueda reflejarse en los haberes de noviembre. Por ahora, la fecha límite señalada por las fuentes sindicales mantiene en suspenso la posibilidad de un nuevo incremento.