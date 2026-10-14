Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de octubre de 2026 EN PBA

Paritarias: el plazo que puede dejar a los estatales sin aumento en noviembre

El viernes 16 aparece como el plazo máximo para que un eventual aumento pueda incorporarse a las liquidaciones salariales de octubre y cobrarse en noviembre. ATE formalizó el reclamo y otros sindicatos estatales también exigen retomar la negociación.

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