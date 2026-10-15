Competidores: la nueva ley de Seguridad de Kicillof sigue sin llegar a la Legislatura
Tras completar una ronda de consultas con intendentes, el Ejecutivo todavía no presentó el proyecto para reformar la normativa vigente. La iniciativa fue anunciada en marzo y quedó pendiente, mientras persisten los reclamos.
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Tras completar una ronda de consultas con intendentes, el Ejecutivo todavía no presentó el proyecto para reformar la normativa vigente. La iniciativa fue anunciada en marzo y quedó pendiente, mientras persisten los reclamos por el rol de los municipios y la distribución de los efectivos policiales.
La reforma integral de la Ley de Seguridad Pública que impulsa Axel Kicillof continúa sin traducirse en un proyecto formal ante la Legislatura bonaerense. Pese a que el Gobierno había avanzado con una ronda de consultas con alcaldes oficialistas y opositores, la iniciativa todavía no ingresó a ninguna de las dos Cámaras y permanece entre las reformas anunciadas por el Gobernador que siguen pendientes.
El mandatario anticipó la propuesta durante la apertura de sesiones ordinarias, cuando planteó la necesidad de actualizar una normativa sancionada en 1998. El objetivo es revisar el marco legal que organiza el sistema de seguridad bonaerense e institucionalizar aspectos del trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios.
El proceso de discusión incluyó encuentros en distintas regiones provinciales y tuvo su cierre el 17 de julio, con una reunión entre funcionarios del ministerio de Seguridad e intendentes de la Tercera sección electoral. En ese momento, la presentación legislativa aparecía como el paso siguiente, aunque el proyecto no llegó a concretarse.
Uno de los puntos que atravesó las conversaciones fue el nivel de participación de los jefes comunales en la prevención del delito. Algunos intendentes reclamaron mayor autonomía y plantearon la posibilidad de crear policías municipales, mientras que otros propusieron fortalecer la coordinación con la policía. También surgieron cuestionamientos por el traslado de efectivos del interior hacia el Conurbano, una situación que, según los jefes comunales de tierra adentro, debilita las dotaciones locales.
La discusión convive con el debate sobre la formación del personal policial, otra de las reformas que Kicillof anunció en marzo y que tampoco fue presentada en el paquete legislativo de junio. Por ahora, la actualización del sistema de seguridad sigue sin un texto oficial público.