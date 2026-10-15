Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de octubre de 2026 NOTA DE TAPA

Competidores: la nueva ley de Seguridad de Kicillof sigue sin llegar a la Legislatura

Tras completar una ronda de consultas con intendentes, el Ejecutivo todavía no presentó el proyecto para reformar la normativa vigente. La iniciativa fue anunciada en marzo y quedó pendiente, mientras persisten los reclamos.

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