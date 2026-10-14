Venta de tierras: el gobierno reculó para salvar el DNU 70 de la andanada opositora

Recién acabamos de presenciar la firma del dictamen más loco del mundo. Libertarios, el PRO y los radicales de Milei firmaron un dictamen sobre Propiedad Privada que restituye la Ley de Tierras de Cristina. Y todo para que mañana no haya quórum en la sesión en la que buscamos rechazar el DNU 70/23! La desesperación que hay en las filas oficialistas para sostener la nulidad con la que este Gobierno arrancó es descomunal. Estamos en un capítulo de Game of Thrones.