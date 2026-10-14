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MANIOBRA DE ÚLTIMO MOMENTO

Venta de tierras: el gobierno reculó para salvar el DNU 70 de la andanada opositora

El oficialismo metió dos artículos en el proyecto de Ley de la Inviolabilidad Privada para restablecer los límites a la extranjerización de tierras rurales. Así, busca asegurarse el apoyo de los aliados para resistir la embestida con el megadecreto.

Venta de tierras: el gobierno reculó para salvar el DNU 70 de la andanada opositora
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Aun con el fallo de la Corte que restituyó la vigencia de la Ley de Tierras (luego de otro dictado días antes que hacía lo contrario), el gobierno de Javier Milei debió recurrir a una maniobra de último momento para salvar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23, que está bajo asedio de la oposición.

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados introdujo dos artículos nuevos en el proyecto de Ley de la Inviolabilidad Privada para garantizar la vigencia de la ley más allá de medidas cautelares que podrían ser revertidas al llegar los fallos sobre la cuestión de fondo.

Que los libertarios busquen derogar una parte del ya famoso megadecreto de su líder tiene una explicación. La idea obedece a la necesidad de mantener de su lado a los bloques considerados aliados (básicamente el radicalismo y el PRO) y resistir la acometida opositora, liderada por el peronismo, para voltear el DNU de una vez por todas.
 

El radical Pablo Juliano lo definió como “el dictamen más loco del mundo”: LLA, el PRO y la UCR firmaron un dictamen que ataca una parte del decreto mileísta para restablecer una norma del kirchnerismo, explicó en una publicación en X (antes Twitter).

En efecto, uno de los artículos que el oficialismo metió en el proyecto oficial deja sin efecto el artículo del DNU 70 que deroga la Ley de Tierras. Y el siguiente, por las dudas, “restituye la plena vigencia” de esa ley.

Con esta maniobra, los libertarios esperan salvar el decreto, impidiéndole a la oposición sumar los votos necesarios para su derogación total. Como si sacrificaran un alfil para salva la dama.
 

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