Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de octubre de 2026 ERA HORA

Jueces y fiscales aprenderán las “Reglas Papa Francisco” para tratar con los pobres

El Consejo de la Magistratura incorporó al programa de la formación judicial una serie de directivas para el trato de las personas excluidas, inspiradas en las enseñanzas del primer pontífice argentino.

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