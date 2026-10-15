Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de octubre de 2026 BOLETIN OFICIAL

La VTV aumenta en la Provincia: desde este jueves cuesta más de $114 mil

El Gobierno bonaerense oficializó un incremento del 17,6% en la tarifa básica de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que pasó de $97.057,65 a $114.105,99. La nueva tarifa rige desde este 15 de octubre y también impactará en las demás categorías del cuadro tarifario.

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