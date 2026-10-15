La VTV aumenta en la Provincia: desde este jueves cuesta más de $114 mil
El Gobierno bonaerense oficializó un incremento del 17,6% en la tarifa básica de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que pasó de $97.057,65 a $114.105,99. La nueva tarifa rige desde este 15 de octubre y también impactará en las demás categorías del cuadro tarifario.
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La Verificación Técnica Vehicular (VTV) vuelve a aumentar en la provincia de Buenos Aires. A través de la Resolución N° 361-MTRAGP-2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Ministerio de Transporte bonaerense fijó la tarifa básica del servicio en $114.105,99, IVA incluido, con vigencia desde el 15 de octubre.
La actualización representa una suba de $17.048,34 respecto del valor anterior, que se encontraba en $97.057,65 desde el 16 de enero de 2026. En términos porcentuales, el incremento es del 17,6%.
La medida lleva la firma del ministro de Transporte, Martín Marinucci, y establece que las restantes categorías del cuadro tarifario también se calcularán a partir del nuevo valor básico. Por lo tanto, el impacto no se limita a los vehículos alcanzados por la tarifa de referencia.
Un aumento que se había postergado
Según los fundamentos de la resolución, el ajuste responde al mecanismo de actualización previsto en el esquema de concesiones del servicio. La tarifa básica para vehículos de hasta 2.500 kilos equivale al 7% del salario básico de un operario de categoría 1, de acuerdo con la escala salarial del convenio colectivo de trabajo N° 594/10, correspondiente a SMATA-CAVEA.
Las empresas concesionarias, representadas por la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA), habían solicitado actualizar el precio en función del acuerdo paritario para el período abril-junio de 2026. Ese entendimiento fijó el salario básico de la categoría en $1.630.085,67, lo que determinó una tarifa de $114.105,99.
Sin embargo, la aplicación del incremento se había postergado para evitar un impacto inmediato sobre los usuarios en medio del contexto económico. El 30 de junio, la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular y las concesionarias firmaron un acuerdo para suspender durante 90 días la entrada en vigencia del nuevo precio. La suspensión fue convalidada mediante la Resolución N° 295/2026.
Con el vencimiento de ese plazo el 14 de octubre, Transporte dispuso que la nueva tarifa comenzara a regir al día siguiente.
De esta manera, el costo de la VTV vuelve a actualizarse en territorio bonaerense y suma un nuevo incremento en lo que va del año, bajo un esquema que vincula el precio del trámite obligatorio con la evolución de los salarios del sector.