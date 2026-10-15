Murió Norberto Di Próspero, histórico jefe del gremio de los trabajadores legislativos
El secretario general de la Asociación del Personal Legislativo tenía 61 años y conducía el sindicato desde 2004. Su fallecimiento generó repercusiones en el ámbito político y sindical, donde era una referencia del peronismo y de la negociación laboral en el Parlamento.
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Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), murió este miércoles a los 61 años. El dirigente estaba al frente del gremio que representa a los trabajadores del Congreso de la Nación desde hacía más de dos décadas y transitaba su sexto mandato consecutivo.
La información fue confirmada por la propia organización sindical a través de un comunicado de su comisión directiva, que expresó su pesar por el fallecimiento y acompañó a la familia del dirigente. Además, APL anunció que mantendrá su sede cerrada por duelo durante el jueves 15 y el viernes 16 de octubre.
Di Próspero había asumido la conducción del sindicato en julio de 2004, cuando se impuso con la Lista Verde y Blanca frente a Ricardo Sablich. Desde entonces, consiguió sucesivas reelecciones y consolidó una conducción con presencia en las negociaciones salariales y en las discusiones sobre las condiciones laborales de los empleados legislativos.
Su última renovación de mandato tuvo lugar en agosto de 2025, cuando obtuvo el 85,5% de los votos. Su trayectoria estuvo marcada por la defensa de la Ley 24.600, que regula el empleo en el Poder Legislativo, y por su interlocución con las autoridades de las cámaras de Diputados y del Senado, más allá de los cambios en la composición política del Congreso.
Además de su responsabilidad en APL, presidía la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina (FELRA), organización que nuclea a trabajadores legislativos de distintas provincias y para la que había sido reelegido con mandato hasta 2030. También se desempeñaba como secretario de Asuntos Legislativos de la Confederación General del Trabajo (CGT) y consejero nacional del Partido Justicialista.
De identidad peronista, Di Próspero construyó vínculos con distintos sectores del sindicalismo y de la política nacional. Durante su trayectoria mantuvo relaciones con referentes de diferentes espacios y ocupó un lugar relevante en las discusiones gremiales que atravesaron las distintas etapas de la vida parlamentaria.
En el ámbito sindical, tuvo una formación vinculada a Hugo Moyano, aunque se distanció del dirigente camionero tras su ruptura política con Cristina Fernández de Kirchner en 2011. Posteriormente, participó en la construcción de un sector de la CGT que tuvo como referente al metalúrgico Antonio Caló y conformó, junto con Omar Viviani, el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA).
También mantuvo una relación estrecha con Amado Boudou durante la etapa en que el exvicepresidente estuvo al frente del Senado. En 2013, integró una de las primeras comitivas sindicales que visitaron al papa Francisco en el Vaticano.
La muerte del dirigente provocó expresiones de pesar de distintos sectores del peronismo y del movimiento obrero. El bloque de Unión por la Patria en Diputados lo recordó como una referencia en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del Poder Legislativo.
La CGT, por su parte, destacó su recorrido como delegado sindical, su papel en la conducción de APL y su participación en la organización de los empleados legislativos. La central obrera también subrayó su compromiso con la defensa de los salarios, los puestos de trabajo y la jerarquización de la tarea parlamentaria.