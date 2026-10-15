Volver | La Tecla Nacionales 15 de octubre de 2026 PESAR

Murió Norberto Di Próspero, histórico jefe del gremio de los trabajadores legislativos

El secretario general de la Asociación del Personal Legislativo tenía 61 años y conducía el sindicato desde 2004. Su fallecimiento generó repercusiones en el ámbito político y sindical, donde era una referencia del peronismo y de la negociación laboral en el Parlamento.

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