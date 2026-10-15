El kicillofismo dijo presente en la Marcha Universitaria en defensa de la educación pública
El gobernador junto a gran parte de su gabinete movilizó a Plaza de Mayo en la marcha en reclamo por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Fuertes críticas al gobierno por los recortes a la educación pública y la ciencia
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El gobernador bonaerense Axel Kicillof participó de la quinta edición de la Marcha Federal Universitaria que se desarrolló en Plaza de Mayo en reclamo para que el gobierno nacional garantice el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Dejó duras críticas al gobierno nacional, pero también se posicionó (sin decirlo) como candidato para las próximas elecciones. El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, los ministros de Desarrollo, Andrés Larroque, y de Trabajo, Walter Correa, el exdirector general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y los intendentes de Ensenada, Mario Secco, y de Florencio Varela, Andrés Watson.
En ese marco, Kicillof afirmó: “En un mundo en el que las principales potencias están cambiando las reglas y recuperando políticas proteccionistas e industriales, el DNU 70 y el ajuste a las universidades de Milei van a contramano de esa tendencia: ningún país puede desarrollarse destruyendo sus capacidades científicas, tecnológicas y de innovación”.
Una nueva y masiva Marcha Federal Universitaria deja en claro que aplicar la motosierra sobre la educación pública, los docentes, los estudiantes e investigadores es un gran error que compromete el presente y el futuro de la Argentina. Mientras todos los países del mundo eligen proteger sus capacidades en innovación tecnológica y científica, el Gobierno nacional insiste en destruir algo tan preciado para nuestro pueblo, que va a seguir luchando para defender sus derechos. Milei, cumplí la ley.
“Defender la universidad pública, la ciencia, la industria y nuestros recursos naturales es defender nuestra soberanía y el futuro del país: esta movilización refleja el compromiso de nuestro pueblo y nos marca el camino para seguir luchando por lo que es nuestro”, añadió el mandatario bonaerense.
A su vez, el gobernador mantuvo un diálogo con Futurock donde dejó una definición política respecto a su posible candidatura en las próximas elecciones: “Estoy comprometido con una construcción que sea capaz confrontar con Milei y en eso están invitados otros sectores también. Milei necesita bajar las PASO para reelegir. El que vote a favor de bajar las PASO está acompañado el plan de reelección de Milei".
“No me quiero hacer el distraído con esto. Este es un año de construcción y estaré donde tenga que estar. Tratemos de ir a algo lo más amplio y lo más robusto que podamos. Cuenten conmigo para una construcción que sea capaz de plantear ese horizonte. Que sea capaz de confrontar con Milei y para eso están invitados todos los sectores”, sentenció.