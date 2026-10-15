Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de octubre de 2026 EN CRISIS

Universidades y millones sin destino: las cifras que complican la postura del Gobierno

Un estudio de Zentrix Consultora señala que el Gobierno nacional dispone de $5,93 billones sin asignación específica que podrían destinarse a las universidades. La aplicación de la normativa demandaría hasta $3,65 billones y, según el análisis, no afectaría el equilibrio fiscal previsto.

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