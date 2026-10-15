"El mensaje del Papa nos va a interpelar a todos"

El Arzobispo platense se muestra optimista con la visita de León XIV y advierte que el pontífice dará un mensaje que moverá a la reflexión sin apuntar a nadie en particular. La situación social y pedidos a la política
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Considera histórica la visita del papa León XIV y ve al pueblo argentino con una fe popular viva. Espera que el mensaje del sumo pontífice interpele a cuidar a los más vulnerables, reclama más trabajo, vivienda e integración, y mantiene la esperanza en la solidaridad de la gente. Con su voz calma, Monseñor Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata, deja definiciones para reflexionar.
-Hay una gran expectativa con la histórica llegada del papa.
-Y sí, es una visita histórica. Ya lo hizo Juan Pablo II en dos ocasiones. En el año 82, sobre todo motivado por la guerra de Malvinas, porque tenía previsto un viaje a Inglaterra, pero como vino la guerra de Malvinas quiso venir a la Argentina también. Fue un viaje relámpago. Después fue una visita más detenida y de más días en el año 87. Sí, la visita de un papa es algo histórico para un país.
-También llega en un contexto bastante complejo. En las últimas horas, monseñor García Cuerva fue muy crítico por la situación social y la intolerancia que se expresa en algunos ámbitos.
-Es el contexto argentino, no menos complejo que otras visitas que por ahí el papa hace. Siempre hay niveles de complejidad en los países que visita. El mensaje del papa, que trata de llevar el evangelio de Jesús a nuestra vida cotidiana, lo que nos pasa hoy, es un mensaje fundamentalmente de paz. El evangelio de Jesús también nos cuestiona para que seamos mejores personas, para que cuidemos la fragilidad de nuestro pueblo, especialmente de los más pobres. Creo que la del papa va a ser una palabra que nos interpele a todos, no hay que pensarla como dirigida a tal o a cuál. Nos interpela a todos, invitándonos a ser mejores ciudadanos, mejores dirigentes y, sobre todo, los que tenemos fe, mejores cristianos; siempre hay zonas de nuestro corazón donde todavía el evangelio de Jesús no ha penetrado con toda su luz y no dejamos que sea nuestra guía. Muchas veces uno se descubre siendo egoísta, no haciendo todo el bien que puede hacer.
-¿Qué espera de su mensaje?
-De alguna manera, el mensaje del papa en los distintos ámbitos nos va a interpelar a todos. En el Cottolengo Don Orione, donde viven 400 personas con distintas discapacidades, en algunos casos muy severas, el papa quiere encontrarse con esas personas en primer lugar, e interpreto que ahí va a dar un mensaje de que nadie es descartado para Dios y que Dios nos invita a cuidar a los más frágiles. Puede ser un mensaje para que los gobiernos, tanto nacional, provincial, municipal, cuiden a las personas con discapacidad, pero también es una interpelación para la Iglesia. ¿Qué más podemos hacer por eso? Cuando vaya a hablar al mundo del trabajo en la UCA y escuche testimonios de trabajadores en sus distintas expresiones, y después les dé una respuesta de alguna manera. El tema del trabajo es central para la doctrina social de la Iglesia Como decía Juan Pablo II, en Laborem Exercens, quizás el eje de la cuestión social es el tema del trabajo.
-En la en la última entrevista que hicimos dijo que sin el compromiso de los empresarios era difícil salir, pero hoy las PyMEs atraviesan una situación compleja, y el mundo del trabajo está en uno de sus peores momentos.
- Sí. En el momento que me hiciste la entrevista estábamos haciendo un proceso de escucha de Cáritas, que llegó a 1.320 comunidades de todo el país, y el tema del trabajo fue la principal preocupación. La falta de trabajo, que el trabajo no alcanza para llegar a fin de mes, el miedo a perder el trabajo. Y hoy vemos que las PyMEs han perdido muchos trabajadores y se han cerrado muchas PyMEs. Se ha agravado la situación. Las PYMEs son las que generan más trabajo genuino. Uno puede decir que está creciendo la economía en Vaca Muerta, pero ¿cuántos trabajos genera en relación a la cantidad de trabajos que se han perdido?
-También dijo que no se cumplía la Constitución respecto a la vivienda y eso tampoco mejoró.
-La Constitución es nuestra Carta Magna, y si, de alguna manera, se cumpliera lo que dice, viviríamos mucho mejor todos los ciudadanos. Un eje central es el tema de la vivienda, de los alquileres. Es un tema preocupante. Muy cerca de aquí hay familias que viven en casas muy precarias, de madera y cubiertas con nylon, y si no estuvieran allí estarían en la calle. Con las elecciones que vienen el año que viene, me parece que son preguntas muy importantes para hacerle a los distintos candidatos: cómo hacer para generar mayor trabajo, cómo hacer para que haya más viviendas. Son preguntas que tocan a la vida de la mayoría de los ciudadanos.
- ¿Cree que la política puede aceptar esa interpelación?
-Yo creo que sí. Primero, hay que volver al origen de la vocación. Uno, a veces, puede desvirtuar el origen de su vocación. Le puede pasar al sacerdote también, al político o al médico. Creo que puede ser la apelación a sacar lo mejor de esa vocación política. En el fondo, la política está en orden al bien común, a resolverle los problemas a la gente.
¿Le preocupa la tendencia hacia la derechización que parece expresarse en Latinoamérica y en occidente?
-No me gustan mucho las categorías derecha - izquierda. Me gusta más si somos más humanos o menos humanos con la fragilidad. Me parece que una sociedad se define en ese sentido, qué hace con los más frágiles. A veces se declaman palabras, pero después no se las concreta en los hechos. Y, a veces, hay palabras que después se terminan aguando. Puede ser la palabra libertad, pero también puede ser la palabra justicia social. Uno puede declamar la justicia social y después no realizarla en la práctica; puede declamar libertad, y después, si una persona no puede acceder a un trabajo, ¿cómo puede expresar su libertad? Es un tiempo en el que no hay que perder humanidad. Es lo que que plantea el papa León en Magnifica Humanitas. La magnífica humanidad en tiempos de la inteligencia artificial. Cómo cuidamos de los más frágiles es lo decisivo. Lo decía el papa Francisco en Fratelli tutti, el pasar de largo frente al hermano que está en el borde del camino de la vida o detenerse define proyectos políticos, sociales, económicos e incluso religiosos.
- ¿Le falta humanización al Gobierno?
- Puede ser. En algunos aspectos sí, pero a mí me gusta preguntarme por mí mismo o por la institución que represento. A veces nos falta más compromiso, más humanidad. No me gusta ir señalando con el dedo.
-Quizás sea una sociedad menos humanizada.
-Exacto, sí, pero también veo muchos ejemplos de organización de la esperanza, de solidaridad. Aquí, en la Arquidiócesis de La Plata, trabajamos algunos proyectos y hay mucha gente que se suma, que da de su tiempo, de sus talentos, que hace sus aportes económicos. No tengo una actitud pesimista, tengo una actitud esperanzada. Hay mucha gente que quiere moverse por esos valores de la de la fraternidad, de la amistad social.
-¿Qué mensaje quiere dejar?
-El lema de la peregrinación: Madre, en tu en tu abrazo nos descubrimos más hermanos. Creo que los argentinos podemos abrazarnos y descubrirnos, realmente, hermanos, en la despedida de Messi, pero también podemos descubrirnos cuidando la fragilidad de aquellos que más lo necesitan. Eso nos lo enseña nuestra madre, la Virgen.
Milei y las advertencias de la iglesia "La macroeconomía necesita dialogar con el bolsillo de la gente"
-El año pasado dijo que no tenía una opinión formada sobre el Presidente ¿Ahora sí la tiene?
-La opinión formada de las personas las hago en el mano a mano, en el encuentro. Entiendo que él quiere organizar por ahí la macroeconomía, pero si la macroeconomía no dialoga con el con el bolsillo de la gente hay una pregunta que hay que hacerse. La macroeconomía necesita dialogar con el bolsillo de la gente, y eso a veces no se da. Está bien pensar en reducir los déficits, pero por ahí se dan excepciones de impuestos a aquellos que no lo necesitan cuando se podría recaudar para otros que sí realmente lo necesitan, que es la manera que tiene el Estado de redistribuir la riqueza. La economía es una ciencia humanística, en el sentido de que debe ayudar a que las personas vivan mejor, especialmente los más frágiles; en un barrio popular tener agua potable, lo que hace a la dignidad de las personas. Es importante que la macroeconomía dialogue con el bolsillo de la gente y con la posibilidad de que todos puedan trabajar.
-¿Siente que la Iglesia es escuchada en sus reclamos?
-Yo creo que en algún punto sí, pero me parece que es lo que hay que hacer. Por ejemplo, no es que ahora se habla de la droga. Los sacerdotes de las villas, el 25 de marzo del 2009, hicimos un documento que se llamaba “La droga en las villas despenalizada de hecho”, donde advertíamos el avance del paco y del narcotráfico. Y era el gobierno de Cristina.
¿Esa es una batalla imposible?
-No. Por eso los procesos de integración sociourbana, donde se da una presencia inteligente y eficiente del Estado en esos barrios populares, generando también trabajo, hace que el narcotráfico organizado no tenga esa libertad de acción. El tema de la integración sociourbana lo venimos sosteniendo desde el 2007. En ese momento había medios que te aplaudían porque sacabas ese documento y hoy te dicen que sos opositor al Gobierno por decir lo mismo. La droga hipoteca la vida de los jóvenes, como decimos ahora que el juego hipoteca la vida de los adolescentes. La Iglesia tiene hoy esos pronunciamientos, que hacen a la dignidad de las de las personas. No es en contra de, es a favor de.
Fe y algo más "A Francisco muchas veces se lo metió en el barro de la política"
-La peregrinación a Luján tuvo casi un récord de participantes. ¿Se está recuperando la fe?
-Yo peregrino a Luján desde chico, desde los 14 años, y este año también tuve la gracia de peregrinar desde Liniers a Luján. Uno podía pensar, bueno, con la lluvia alguna gente se iba a atemorizar, y la verdad que cuando salimos había ya muchísima gente caminando. La fe que se expresa a través de lo que llamamos la piedad popular, la religiosidad popular o la mística popular, es una fe que está muy viva y que, por momentos, aparece así y sorprende como como en esta peregrinación.
-Usted dijo que a Francisco la Argentina no lo estaba aprovechando, y quizás perdimos esa oportunidad. ¿A este papa sí podemos aprovecharlo mejor?
-Sí, evidentemente. A todos nos puede pasar de que etiquetemos a alguna persona y, desde nuestros prejuicios, ya no la escuchemos. Yo creo que a Francisco a veces se lo metió en el barro de la política partidista. Incluso, habiendo hablado en algún momento con algún periodista me lo ha reconocido. Y eso hizo que por ahí no se lo escuchara tanto, aunque después de su fallecimiento me sigue llamando la atención cómo el mensaje de Francisco trascendió los márgenes de la Iglesia institución y tocó el corazón de muchos. Se abren, por ejemplo, cátedras del pensamiento del papa Francisco en las universidades públicas. Con el tiempo, Dios acomoda las cosas, las pone en su lugar, y la figura de Francisco me parece que se agiganta. Al papa León es un poco difícil meterlo ahí, porque él nació en Norteamérica, optó por la nacionalidad peruana también, y no podemos decir que apoya a tal o cual, como por ahí se le endilgaba a Francisco. Entonces, su mensaje va a ser escuchado con mayor facilidad, me parece. Pero, como va a tratar de traer el evangelio de Jesús a la vida social y a la vida de la Iglesia, uno puede sentirse interpelado, cuestionado. Y ahí está la actitud de uno de reconocer que tiene razón.
Visita de León XIV "Tengo expectativa de que la organización va a ser muy buena"
-¿Está el país preparado para recibir al papa?
-Yo creo que sí, que está el país preparado, sobre todo en el cariño que el pueblo argentino tiene a la figura del papa. Yo estuve ahora en la peregrinación a Luján y se hablaba de la venida del papa, en esos diálogos de la gente que iba caminando, y se veían algunas banderas ya con la con la foto del papa León. Creo que, en el pueblo de Dios, en el pueblo argentino, hay un clima de expectativa y de preparación. Después está todo lo organizativo, pero me parece que el corazón está preparándose
-Hubo algunos eventos en los últimos años, por ejemplo la llegada de la Selección después de Qatar, donde grandes movilizaciones han tenido su problemática. Y donde vaya el papa habrá mucha gente. ¿La Iglesia está preocupada por esto?
-No, yo creo que se está trabajando bien. Obviamente que esperamos se movilice mucha gente, pero se está organizando con tiempo. Hay diálogo entre la Iglesia, el gobierno nacional, el gobierno de la Provincia, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Córdoba, que son los lugares donde el papa va a tener esas visitas. Me parece que se está preparando con conciencia y con tiempo. Lo de la Selección fue también algo abrupto, por así decirlo, porque hasta que no jugás la final y la ganás, no sabés. Acá hay más tiempo y mucha gente trabajando, muy dedicada, muy a conciencia. Tengo expectativa de que la organización va a ser muy buena y la gente también va a estos eventos con una profunda religiosidad y con expectativa. La peregrinación a Luján así lo demuestra. Desde la parte organizativa y de seguridad no provocó grandes dificultades. En una final de fútbol hay otras emociones, que son muy lindas también, pero son distintas.
Problemática social "Los legisladores no se animan a poner un límite a la ludopatía"
-Como presidente de Cáritas, ¿qué ve?
-Según nuestra escucha, que marca nuestras líneas de acción, los temas centrales pasan por el trabajo, por las problemáticas de adicciones, con un acento en el tema de la ludopatía. Y los legisladores no se animan a poner un poquito de límite a este tema. Eso hay que regularlo. Hay ciertas cosas que a veces están desmadradas. Por otro lado, el tema de la salud mental es una preocupación. Trae mucho sufrimiento a la persona que la padece y también a su familia, y nadie está exento de que algo le pueda pasar en su entorno. El tema de los suicidios también. Y un tema que le preocupaba a las comunidades que hemos escuchado a lo largo y ancho del país fue los distintos tipos de emergencias, como los incendios en la Patagonia, las inundaciones que hubo en distintas zonas, como la de Bahía Blanca. Bueno, cómo hacer como comunidad para afrontar el postdrama de esas tragedias. También, según el INDEC, hay un aumento de la pobreza, que se mide como pobreza por ingresos; Cáritas está acostumbrada a tratar de mirar la pobreza de modo multidimensional, y por eso hemos ofrecido el ámbito para la presentación, junto con algunas organizaciones populares y Un Techo para mi País, de un proyecto de ley para que se introduzca en el presupuesto nacional una partida para la integración de los barrios populares. Es una iniciativa presentada por 11 bloques de diputados, que apunta a financiar obras en los barrios populares, un programa que está desfinanciado y alcanza a más de cinco millones de personas, de las cuales por lo menos 1.200.000 son niños y niñas.
-Para dar ayuda, Cáritas necesita apoyo. ¿Cómo está la solidaridad de los argentinos?
-La solidaridad está muy bien, es un pueblo solidario. La colecta de Cáritas este año recaudó 53 por ciento más que el año pasado, 4.670 millones de pesos. Casi en simultáneo, cerrando la colecta, que es en el mes de junio, se dio la tragedia del terremoto en Venezuela y allí también hicimos una colecta para apoyar a Cáritas Venezuela y se enviaron unos 370.000 dólares en poco tiempo.