Volver | La Tecla Informe Especial 15 de octubre de 2026 MONSEñOR GUSTAVO CARRARA

Por Hernán Sánchez

hernansanchez03

"El mensaje del Papa nos va a interpelar a todos"

El Arzobispo platense se muestra optimista con la visita de León XIV y advierte que el pontífice dará un mensaje que moverá a la reflexión sin apuntar a nadie en particular. La situación social y pedidos a la política

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.