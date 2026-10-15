Las universidades nacionales volvieron a salir a las calles por la Ley de Financiamiento

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La comunidad universitaria volvió a salir a las calles este jueves para protagonizar la quinta Marcha Federal Universitaria, en una nueva jornada de protesta contra el ajuste del gobierno de Javier Milei y en reclamo de la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las primeras columnas comenzaron a movilizarse pasado el mediodía hacia el Congreso de la Nación, donde está previsto el acto central de la convocatoria. La protesta reúne a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y representantes de distintas universidades nacionales, con la adhesión de centrales sindicales, organizaciones sociales y agrupaciones políticas.
La movilización tiene como principal consigna el cumplimiento inmediato de la ley de financiamiento, que contempla la recomposición de los salarios universitarios, la actualización de las becas estudiantiles y los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio y del sistema científico nacional.
Uno de los principales ejes de la protesta es el deterioro de los ingresos de los trabajadores universitarios. Según los organizadores, la deuda salarial acumulada con los docentes ronda el 32%, mientras que las negociaciones paritarias no lograron destrabar el conflicto.
A ese escenario se suman los cuestionamientos por las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades, el financiamiento de la investigación y la insuficiencia de las becas para los estudiantes.
La convocatoria se desarrolla, además, en medio de un nuevo capítulo de la disputa judicial entre las universidades y el Ejecutivo. El juez federal Martín Cormick impuso una multa diaria de 100.000 pesos al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la aplicación de la ley. El Gobierno adelantó que apelará la sanción.
La marcha también cuenta con la participación de organizaciones sindicales, movimientos sociales y espacios políticos opositores, que sumaron sus propios reclamos contra las políticas de la administración libertaria.
La jornada coincide con una sesión especial convocada en la Cámara de Diputados, donde distintos bloques opositores buscan avanzar con iniciativas vinculadas al DNU 70/2023, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar. De esta manera, la movilización universitaria se inscribe en un escenario de creciente tensión política entre el oficialismo y la oposición.
La protesta, que tiene réplicas en distintas ciudades del país, vuelve a poner a la educación pública en el centro de la agenda nacional y representa una nueva demostración de fuerza de la comunidad académica frente a la Casa Rosada.
Lejos de la concentración, hubo una serie de incidentes entre manifestantes de la Izquierda y la Policía Federal. Hubo piedrazos y una fuerte respuesta de los efectivos con gas pimienta y balas de goma. No se reportaron heridos de gravedad.
Con el acto central previsto para las 16 frente al Congreso, los manifestantes buscan elevar la presión sobre el Gobierno para que cumpla con la legislación vigente y garantice los recursos necesarios para sostener el sistema universitario público.