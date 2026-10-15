Volver | La Tecla Nacionales 15 de octubre de 2026 UNA MULTITUD

Las universidades nacionales volvieron a salir a las calles por la Ley de Financiamiento

Miles de personas fueron a Plaza de Mayo para pedir nuevamente que el gobierno aplique la ley sancionada en el Congreso. Hubo algunos incidentes entre manifestantes y la policía.

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