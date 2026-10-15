Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de octubre de 2026 RELEVAMIENTO

La actividad inmobiliaria y la construcción caen en 66 municipios bonaerenses

Un informe del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) indica que se registra una baja del 9,4% en el segundo trimestre de 2026.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.