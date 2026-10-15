La actividad inmobiliaria y la construcción caen en 66 municipios bonaerenses
Un informe del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) indica que se registra una baja del 9,4% en el segundo trimestre de 2026.
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Un informe del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) concluye que la actividad inmobiliaria y de la construcción cayó 9,4% interanual en el segundo trimestre de 2026 en 66 municipios bonaerenses, en un retroceso impulsado principalmente por la reducción de las operaciones inmobiliarias.
El relevamiento señala, además, que 51 de los 135 distritos bonaerenses registraron resultados negativos , mientras que las escrituraciones y las hipotecas disminuyeron 20,1% en comparación con el mismo período del año pasado. En ese panorama, La Plata sufrió la mayor caída en las operaciones inmobiliarias entre las cinco ciudades con más movimiento del sector.
Entre los distritos del interior con caída figuran Olavarría, Salliqueló, Las Flores, Junín, Carlos Casares, Bahía Blanca, Villarino, Chascomús, Mercedes, General Pueyrredón, Azul, Trenque Lauquen, Pergamino, Bragado, Necochea y Balcarce.
En cuanto a aquellos municipios del Conurbano, el relevamiento muestra marcadas caídas en La Plata, Ensenada, Avellaneda, General San Martín, Merlo, Tigre y Florencio Varela. Como contrapartida, quince comunas arrojaron datos positivos: Roque Pérez, Lobería, Baradero, Presidente Perón, Esteban Echeverría, General Villegas, Ramallo, Malvinas Argentinas, General Belgrano, General Rodríguez, Moreno, Escobar, San Isidro, Pellegrini y La Matanza.
Así, el indicador” LAB REAL Municipios” (actividad inmobiliaria + construcción) registró su segundo trimestre consecutivo en baja. La contracción se produjo después de ocho trimestres seguidos de crecimiento de la actividad inmobiliaria, que volvió a mostrar una variación negativa.
En consecuencia, 59 de los 66 municipios relevados registraron menos operaciones inmobiliarias que en el segundo trimestre de 2025, con un nivel que, pese a la caída reciente, todavía se ubica 44,3% por encima del registrado en el segundo trimestre de 2023.
Construcción
A diferencia de lo ocurrido con las operaciones inmobiliarias, la actividad de la construcción se mantuvo prácticamente sin cambios, con una variación interanual positiva de apenas 0,2%.
El dato representó una mejora frente a la caída de 4% registrada en el trimestre anterior, aunque el sector continúa en niveles bajos.
De acuerdo con el informe, la actividad de la construcción permanece 16,3% por debajo del segundo trimestre de 2023. Además, 32 de los 66 municipios relevados registraron un crecimiento de la superficie autorizada para construir.
El indicador utilizado por la UNLP combina la evolución de las operaciones inmobiliarias con la superficie autorizada para construir y el empleo en el sector, representado en un 30% por el componente inmobiliario y el 70% restante concentrado en la construcción.
En la comparación con el segundo trimestre de 2023, el indicador general se mantiene 1,6% por encima de aquel nivel, aunque el resultado del último período muestra una nueva retracción de la actividad.