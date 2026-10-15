Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de octubre de 2026 ESTRELLADOS

Base de Punta Indio: el gobierno no da marcha atrás y el intendente fue a la Justicia

La Armada dijo que el desguace se hará efectivo por más que la Provincia se haya ofrecido a hacer obras en el predio. El jefe comunal presentó un amparo en el que advierte sobre un “quiebre histórico-cultural”.

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