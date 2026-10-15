Base de Punta Indio: el gobierno no da marcha atrás y el intendente fue a la Justicia
La Armada dijo que el desguace se hará efectivo por más que la Provincia se haya ofrecido a hacer obras en el predio. El jefe comunal presentó un amparo en el que advierte sobre un “quiebre histórico-cultural”.
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El conflicto por el anunciado desguace de la Base Aeronaval Punta Indio, ubicada en ese distrito bonaerense, sumó hoy otro episodio, cuando el intendente presentó un recurso judicial ante la intransigencia del ministro de Defensa, Carlos Presti, luego de que la Armada ratificara que la medida se tomará sí o sí.
Desde que Presti anticipó su intención de trasladar dos unidades operativas de la base a otra ubicada en Bahía Blanca, tanto el municipio como el gobierno de Axel Kicillof intentaron disuadirlo de la idea, que implicaría eliminar buena parte de las fuentes de trabajo puntaindienses.
La Provincia había procurado abrir un canal de diálogo tripartito con la Nación y la Municipalidad, pero no tuvo éxito. Luego, el gobierno de Kicillof ofreció hacerse cargo de la repavimentación de la pista de Punta Indio, para que las dos unidades que operan allí no deban ser trasladadas a la base Comandante Espora, en territorio bahiense.
Pero desde la cartera de Defensa confirmaron que, haga lo que haga la Provincia, el traslado se hará efectivo.
“El proceso de evaluación y eventual ejecución de las obras que se acuerden no modificará la decisión adoptada respecto de trasladar la Escuela de Aviación Naval y la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima a la Base Aeronaval Comandante Espora, ni las restantes medidas organizacionales previstas, ya que como también fue señalado, la misma obedece a un proceso de reestructuración integral fundado en diferentes factores y no solo a la situación particular de la pista de aterrizaje”, señaló el jefe de la base, Mariano Rivolta.
Ante esta confirmación, el intendente de Punta Indio, David Angueira, presentó un recurso de amparo en el que reclama que se declare la “inconstitucionalidad, ilegalidad y arbitrariedad” de la movida y advierte que el traslado provocará el “colapso económico” del distrito, además de un “quiebre histórico-cultural”.
En su presentación, ante el Juzgado Contencioso Administrativo 4 de La Plata, Angueira dijo que el traslado de las unidades operativas le dará “una herida de muerte” al distrito.