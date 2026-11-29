Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Una formación de cargas de Ferrosur Roca descarriló este sábado en el tramo de la Vía Pringles comprendido entre Cabildo y Cochrane, en el partido de Bahía Blanca, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. La locomotora y varios vagones salieron de la traza y terminaron volcados. Hasta el momento no se registraron heridos ni víctimas.
El episodio ocurrió durante la tarde, en un sector del ramal que atraviesa el sur bonaerense. La máquina involucrada fue identificada como una General Motors GT22 N° 9013, según informó el portal local La Nueva. Las primeras imágenes del hecho comenzaron a circular en redes sociales a través del periodista Marcelo Mascarini y del sitio especializado El Desvío, y muestran a la locomotora fuera de los rieles junto a distintos vagones del convoy.
Desde el portal ferroviario señalaron como posible explicación una deformación de los rieles por las altas temperaturas que afectaron a la zona, además del estado general de la infraestructura. Sin embargo, la causa no fue confirmada oficialmente ni por la empresa ni por las autoridades, y se espera que las pericias permitan esclarecer lo ocurrido.
Tampoco se difundieron precisiones oficiales sobre el alcance de los daños en la vía o en la carga transportada.
El hecho se suma a otro descarrilamiento ocurrido apenas diez días atrás en el mismo ramal. El miércoles 18 de noviembre, una formación de Ferrosur Roca se salió de las vías entre Saldungaray y Cabildo, también sobre la Vía Pringles. En aquella ocasión varios vagones quedaron semivolcados y tampoco hubo heridos.
La sucesión de ambos accidentes volvió a poner en discusión el estado de conservación de los corredores ferroviarios destinados al transporte de cargas en el sur bonaerense, una red clave para el traslado de mercadería y la conexión entre los sectores productivos y las terminales portuarias.