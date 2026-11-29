Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de noviembre de 2026 ACCIDENTE

Otro descarrilamiento de Ferrosur Roca: un tren volcó cerca de Bahía Blanca

La locomotora y varios vagones quedaron volcados entre Cabildo y Cochrane, en el partido de Bahía Blanca. No hubo heridos. Se investiga si las altas temperaturas deformaron los rieles.

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