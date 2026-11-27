Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de noviembre de 2026 PONIENDO ESTABA LA GANSA

Apuestas online: quiénes se quedan con los fondos que crea la ley y cómo se reparten

La iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados de PBA establece un recursos destinados a la prevención y atención de la ciberludopatía, que se nutrirá de aportes obligatorios de las empresas y multas. También crea otro mecanismo de financiamiento para entidades de bien público y clubes deportivos, que recibirá parte de los premios obtenidos en las apuestas online y las tragamonedas.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.