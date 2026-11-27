Apuestas online: quiénes se quedan con los fondos que crea la ley y cómo se reparten
La iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados de PBA establece un recursos destinados a la prevención y atención de la ciberludopatía, que se nutrirá de aportes obligatorios de las empresas y multas. También crea otro mecanismo de financiamiento para entidades de bien público y clubes deportivos, que recibirá parte de los premios obtenidos en las apuestas online y las tragamonedas.
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El Régimen Integral de Prevención y Regulación de las Apuestas en Línea aprobado por la Cámara de Diputados bonaerense incorpora dos fondos específicos para financiar políticas públicas vinculadas con las consecuencias de las apuestas y el juego. Uno estará destinado al cuidado de la salud mental y la atención de la ciberludopatía, mientras que el otro buscará fortalecer a las entidades de bien público y promover el deporte de alto rendimiento.
Aunque ambos mecanismos tendrán fuentes de financiamiento y objetivos diferentes, compartirán un esquema de afectación específica de los recursos, con organismos provinciales responsables de su administración, mecanismos de control y obligaciones de rendición de cuentas.
El fondo para la prevención y atención de la ciberludopatía
El primero de los instrumentos es el Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental y la Atención de la Ciber Ludopatía, creado por el artículo 33 del proyecto. Su finalidad será financiar acciones de prevención, asistencia y tratamiento del juego compulsivo, problemático o patológico.
El mecanismo tendrá tres fuentes de financiamiento y la principal estará constituida por los aportes obligatorios que deberán realizar las empresas licenciatarias de apuestas en línea. A eso se sumarán los recursos provenientes de las multas aplicadas por incumplimientos de la ley y los intereses correspondientes a los aportes que hayan ingresado fuera de término.
El punto central del esquema aparece en el artículo 35, que establece que las licenciatarias deberán realizar un aporte equivalente al 100% del monto que destinen a publicidad, promoción, patrocinio y cualquier otra actividad orientada a captar nuevos jugadores.
De esta manera, por cada peso que una empresa invierta en promocionar sus plataformas, marcas o servicios, deberá aportar otro peso al fondo provincial. La base para calcular la contribución será el monto informado en la declaración jurada prevista en el artículo 17.
La autorización para realizar publicidad tendrá efectos una vez acreditado el depósito correspondiente. Además, cualquier ampliación de la inversión publicitaria deberá ser informada y abonada antes de su ejecución. Si finalmente la empresa invirtiera menos de lo declarado, el saldo a favor podrá imputarse a futuros aportes.
La norma también establece una definición amplia de lo que se considerará inversión publicitaria. No solamente estarán alcanzados los pagos en dinero, sino también las comisiones, los canjes, los contenidos patrocinados, las menciones comerciales, los patrocinios y las contrataciones de terceros. Cuando se trate de prestaciones en especie, deberán computarse de acuerdo con su valor de mercado.
En cuanto a la distribución, el 70% de los recursos recaudados será coparticipable entre los municipios bonaerenses, mientras que el 30% restante quedará en manos de la Provincia, a través del Ministerio de Salud.
Para el reparto entre los distritos se utilizará el Coeficiente Único de Distribución (CUD), establecido por la Ley 10.559 y sus modificatorias. Las transferencias municipales serán automáticas y los fondos deberán depositarse en cuentas específicas, sin que puedan perder su destino original.
El dinero tendrá una afectación exclusiva a cinco líneas de acción y la primera comprende campañas de prevención, información y concientización sobre los riesgos asociados a las apuestas y el juego problemático. La segunda apunta a la detección temprana, orientación, asistencia, tratamiento y atención integral de las personas afectadas.
También se contempla el acompañamiento de los familiares de quienes atraviesen estas problemáticas, la capacitación de profesionales y equipos de salud y el financiamiento de estudios, investigaciones y producción de información sobre las apuestas problemáticas y la ciberludopatía.
En materia administrativa, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos tendrá a su cargo determinar, percibir y fiscalizar los aportes. El Ministerio de Salud administrará la parte correspondiente a la Provincia, mientras que cada municipio será responsable de gestionar los recursos que reciba y presentar las rendiciones de cuentas que establezca la reglamentación.
Un aspecto previsto en la iniciativa es que los recursos conservarán su afectación específica aunque no sean ejecutados durante el ejercicio presupuestario. Es decir, no podrán desviarse hacia otros fines por el hecho de que queden saldos sin utilizar.
El fondo para entidades de bien público y clubes deportivos
El segundo instrumento es el Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo, que funcionará en el ámbito del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.
A diferencia del anterior, este fondo se financiará principalmente mediante un aporte del 3% sobre los premios obtenidos en las tragamonedas y en los juegos de apuestas online.
Para instrumentarlo, el proyecto modifica el artículo 137 de la Ley 15.079 y establece que la contribución alcanzará a los premios resultantes de las sucesivas apuestas sobre juegos de resolución inmediata (slots), cualquiera sea su modalidad, y a los premios obtenidos mediante el juego online.
Quedarán excluidos los premios correspondientes a juegos de sorteo, como loterías y rifas, y los concursos de apuestas de pronósticos deportivos de modalidad mutua o de pozo.
La norma aclara que el aporte recaerá exclusivamente sobre los premios efectivamente obtenidos por los apostadores. Por lo tanto, no se computarán las apuestas originales restituidas, los depósitos, las recargas, las extracciones ni las transferencias o movimientos de fondos que no constituyan premios. También establece que un mismo premio no podrá quedar alcanzado más de una vez.
El reparto de ese 3% tendrá dos destinos: el 33,33% se dirigirá al nuevo Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo, mientras que el 66,66% restante se distribuirá entre los municipios y el Fondo de Progreso e Inclusión Social.
En el caso de las tragamonedas, la distribución municipal seguirá el esquema previsto en el Decreto 356/04, según la modificación introducida por el Decreto 348/18. Para determinar la participación de cada distrito, se considerarán salas de juego todos los establecimientos donde funcionen tragamonedas.
En cambio, para los premios del juego online, el porcentaje correspondiente a los municipios se distribuirá de acuerdo con el Coeficiente Único de Distribución (CUD). El remanente tendrá como destino el Fondo de Progreso e Inclusión Social, conforme a lo establecido en el artículo 136 de la Ley 15.079.
El Instituto Provincial de Lotería y Casinos quedará facultado para reglamentar las condiciones de liquidación y percepción del aporte. En caso de que las características tecnológicas de determinadas modalidades dificulten la identificación individual de los premios o su cobro mediante los procedimientos habituales, podrá establecer mecanismos alternativos, siempre que respete el hecho imponible y la base de cálculo fijados por la ley.
Cómo se distribuirá el dinero entre entidades y deportistas
El nuevo Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo tendrá dos programas específicos. El artículo 43 establece que el 85% de sus recursos se destinará al Programa Provincial de Fortalecimiento de Entidades de Bien Público, mientras que el 15% restante financiará el Programa Provincial de Becas para el Fomento del Deporte de Alto Rendimiento.
De esta manera, la mayor parte del dinero estará orientada a respaldar el funcionamiento y desarrollo de entidades de bien público, mientras que una porción menor se reservará para el acompañamiento económico de deportistas de alto rendimiento.
El fondo no se nutrirá exclusivamente del aporte sobre los premios. También podrá recibir los rendimientos generados por la administración de sus recursos, contribuciones, subsidios, legados, donaciones y partidas que sean asignadas mediante leyes especiales o el Presupuesto General de la Provincia.
La administración quedará en manos del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, que tendrá a su cargo tanto la gestión del dinero como la ejecución de los programas. Entre sus funciones estarán determinar los montos de los aportes y las becas, establecer los desembolsos de acuerdo con los requisitos y criterios de distribución, verificar las condiciones de acceso y permanencia, controlar el destino de los recursos y exigir las correspondientes rendiciones de cuentas.
El organismo también deberá evaluar el cumplimiento de los objetivos de ambos programas y elaborar informes públicos sobre la administración y aplicación de los fondos.
En cuanto al manejo financiero, los recursos deberán depositarse en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con identificación separada de los importes correspondientes a cada programa. La norma habilita inversiones transitorias de los fondos disponibles, siempre que se garantice su seguridad, liquidez y preservación. Los rendimientos que generen deberán incorporarse a la cuenta específica que los haya producido.
Otro límite establecido es que los gastos administrativos no podrán superar el 1,5% de los recursos que el fondo perciba anualmente.
El proyecto también incorpora obligaciones de transparencia y el Instituto deberá llevar registros contables que permitan identificar por separado los ingresos, rendimientos, gastos y aplicaciones de cada programa. Además, tendrá que publicar informes trimestrales y un balance anual en su sitio oficial, con el detalle de los montos recaudados, los gastos administrativos, las transferencias realizadas y los saldos disponibles.
Por último, los recursos que no sean utilizados durante un ejercicio conservarán su destino y pasarán al siguiente. No podrán ser transferidos a Rentas Generales, cedidos, dados en garantía ni utilizados para afrontar obligaciones ajenas a las finalidades previstas.
Así, el régimen aprobado en Diputados incorpora dos vías de financiamiento con una lógica diferente: por un lado, busca que las empresas de apuestas online contribuyan al financiamiento de políticas de prevención y atención de la ludopatía en la Provincia y los municipios; por otro, establece que una parte de los premios obtenidos en las apuestas online y las tragamonedas se destine al fortalecimiento de entidades de bien público y al deporte de alto rendimiento.