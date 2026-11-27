Vacantes en la Justicia: el Ejecutivo comenzó a enviar pliegos al Senado
Finalmente, el gobierno de Axel Kicillof mandó una primera tanda de ternas a la Cámara alta y se espera que en los próximos días continúe con el traslado de expedientes. La decisión reactiva un proceso que llevaba más de un año frenado, en medio de los reclamos por la cobertura de más de 300 cargos vacantes.
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El Poder Ejecutivo termina la semana en la provincia de Buenos Aires con buenas noticias para el ámbito judicial a partir del envío de pliegos al Senado. De esta manera, comienza a destrabarse un proceso que abre las puertas a nuevas designaciones en un escenario marcado por la demanda de cobertura de cargos vacantes en los tribunales bonaerenses.
Fuentes oficiales dieron a conocer a La Tecla que el jueves ingresaron más de 100 ternas a la Cámara alta con nombres para continuar con los pasos administrativos de los nombramientos. Asimismo, en las próximas horas y días ingresarán nuevas tandas.
En ese marco, el objetivo de mínima es completar un total de 260 pliegos para avanzar con la cobertura de vacantes y fortalecer al Poder Judicial. Mientras tanto, no hay novedades concretas en torno a la designación de los integrantes de la Suprema Corte bonaerense.
El movimiento del Ejecutivo representa un cambio de escenario después de más de un año sin nombramientos judiciales votados por el Senado. La última tanda de designaciones fue aprobada el 25 de junio de 2025 y, desde entonces, el proceso quedó paralizado por las demoras en la definición política de las propuestas y la búsqueda de consensos dentro del oficialismo y con los bloques opositores.
La dimensión del problema quedó reflejada con más de 300 vacantes en juzgados, tribunales, cámaras y fiscalías de distintos departamentos judiciales. En paralelo, el Consejo de la Magistratura ya había aprobado más de 300 ternas para cubrir esos espacios, aunque su llegada a la Legislatura dependía de la decisión del Gobernador.
La situación también había encendido las alarmas en la cabeza del Poder Judicial ya que el presidente de la Suprema Corte bonaerense, Sergio Torres, reclamó públicamente por las cuatro vacantes que existen en el máximo tribunal y advirtió que el cuerpo funciona por debajo del mínimo requerido para sesionar. Desde el 1 de junio de 2024, la Corte trabaja con apenas tres integrantes titulares sobre un total de siete.
En ese escenario, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, había planteado como objetivo avanzar con la cobertura de cargos y, durante su gestión, se completaron 412 designaciones judiciales. Sin embargo, la dinámica se interrumpió durante el último año y el funcionario había anticipado en septiembre que se enviarían 200 pliegos antes de finalizar 2026.
Ahora, con el ingreso de la primera tanda a la Cámara alta, se pone en marcha una nueva etapa del proceso. Los expedientes deberán atravesar la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, presidida por el camporista Emmanuel González Santalla, que tendrá que solicitar los antecedentes de los postulantes, realizar las entrevistas correspondientes y emitir los despachos antes de que las propuestas puedan llegar al recinto.
El avance de las designaciones dependerá de los acuerdos políticos necesarios para reunir las mayorías en el Senado. La expectativa en el ámbito judicial está puesta en que el envío de nuevas tandas permita recuperar el ritmo de nombramientos y comenzar a reducir el elevado número de vacantes que afecta el funcionamiento de la Justicia bonaerense.