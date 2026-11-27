Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de noviembre de 2026 EN PROCESO

Por Andrés Sosa

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Vacantes en la Justicia: el Ejecutivo comenzó a enviar pliegos al Senado

Finalmente, el gobierno de Axel Kicillof mandó una primera tanda de ternas a la Cámara alta y se espera que en los próximos días continúe con el traslado de expedientes. La decisión reactiva un proceso que llevaba más de un año frenado, en medio de los reclamos por la cobertura de más de 300 cargos vacantes.

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