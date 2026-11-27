Ludopatía: la ley nacional cambia las reglas del juego en la Provincia
El Congreso sancionó por unanimidad la prohibición de la publicidad de apuestas, estableció nuevas restricciones para las plataformas y endureció las sanciones. Cómo repercutirá sobre el proyecto que ayer obtuvo media sanción en Diputados bonaerense y qué sucederá con los fondos que pretendía recaudar la Provincia.
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En cuestión de horas, el escenario legislativo de las apuestas online cambió sustancialmente. Mientras la Cámara de Diputados bonaerense logró ayer destrabar, después de intensas negociaciones políticas, el proyecto para regular la actividad, el Senado de la Nación convirtió en ley una normativa que establece prohibiciones mucho más amplias.
Con 72 votos afirmativos, el Congreso sancionó una ley de 54 artículos, distribuidos en 13 capítulos, que había obtenido media sanción en noviembre de 2024 y que ahora deberá ser promulgada por el Ejecutivo nacional.
La decisión obliga a revisar la compatibilidad de varios puntos del proyecto bonaerense, particularmente aquellos vinculados con la publicidad y el financiamiento de los nuevos fondos provinciales.
Punto por punto: qué establece la ley nacional
1. Prohibición de la publicidad. Las casas de apuestas no podrán promocionarse en televisión, radio, medios gráficos, portales digitales, redes sociales, podcasts ni cartelería en la vía pública. La excepción alcanza al interior de los establecimientos y puntos de venta habilitados, bajo determinadas condiciones.
2. Adiós al patrocinio deportivo. Se prohíbe el auspicio de clubes, equipos y deportistas, la presencia de marcas de apuestas en camisetas y estadios, así como la utilización de nombres comerciales de estas empresas para identificar instalaciones deportivas.
3. Influencers y famosos. No podrán promocionar plataformas de apuestas, realizar campañas encubiertas ni difundir testimonios publicitarios vinculados con esta actividad.
4. Prohibición de acceso a menores. Los sitios deberán implementar sistemas de reconocimiento facial y validación de identidad mediante el Registro Nacional de las Personas (Renaper), tanto al registrarse como al ingresar a las plataformas y cobrar premios.
5. Eliminación de los incentivos. Quedan prohibidos los bonos de bienvenida y los mecanismos de fidelización destinados a estimular la continuidad de las apuestas.
6. Restricciones a los medios de pago. Solo podrán utilizarse tarjetas de débito y billeteras virtuales con saldo disponible, con límites diarios. Se prohíbe apostar mediante tarjetas de crédito y cuentas destinadas al cobro de prestaciones sociales.
7. Límites al tiempo de juego. Las plataformas deberán implementar cierres automáticos de sesiones, advertencias sanitarias, herramientas de autoevaluación e información sobre el tiempo dedicado a apostar.
8. Registro Nacional de Autoexclusión. Las personas podrán solicitar su incorporación para impedir su acceso a las plataformas. También podrán iniciar el procedimiento sus familiares directos, con eventual intervención judicial.
9. Mayores exigencias para las empresas. Los operadores deberán contar con domicilio y servidores en territorio argentino y utilizar el dominio .bet.ar para las plataformas autorizadas.
10. Multas y sanciones penales. Se contemplan multas de entre 500 y un millón de UVA, con agravantes cuando estén involucrados menores. La explotación de juegos de azar sin autorización podrá castigarse con penas de tres a ocho años de prisión.
11. Bloqueo del juego clandestino. La Justicia podrá ordenar la suspensión de plataformas ilegales, con intervención del ENACOM y del Banco Central para impedir el acceso y las operaciones financieras.
12. Prevención y asistencia. Se establecen jornadas educativas, capacitación docente, campañas de concientización y canales gratuitos de orientación para las personas afectadas y sus familias.
El impacto en la Provincia: los fondos bajo la lupa
La principal contradicción entre ambas iniciativas aparece en el esquema de financiamiento que acordaron los diputados bonaerenses.
Como adelantó La Tecla, el proyecto provincial establece que las empresas licenciatarias deberán aportar al Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental y la Atención de la Ciberludopatía una suma equivalente al 100% de lo que inviertan en publicidad, promoción y patrocinio.
De esos recursos, el 70% se distribuiría entre los municipios mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante quedaría bajo la órbita del Ministerio de Salud bonaerense.
Sin embargo, la prohibición publicitaria sancionada por el Congreso podría reducir drásticamente esa fuente de ingresos, hasta dejarla prácticamente sin sustento económico.
El propio presidente del bloque oficialista en Diputados, Facundo Tignanelli, había reconocido durante la sesión que una prohibición nacional resultaría más amplia que las restricciones contempladas en el articulado bonaerense.
La situación es diferente respecto de los otros mecanismos de recaudación previstos por la Provincia: el aporte del 3% sobre determinados premios y el incremento diferencial de Ingresos Brutos para empresas del sector.
Estos instrumentos tributarios no quedan automáticamente anulados por la legislación nacional y podrían continuar formando parte del esquema de financiamiento provincial.
Qué deberá revisar el Senado bonaerense
Mientras la Nación optó por una prohibición publicitaria casi total, Buenos Aires había avanzado hacia un sistema de restricciones que todavía contemplaba la posibilidad de realizar determinadas campañas y obtener recursos de ellas.
En otros aspectos, las iniciativas son complementarias. Ambas contemplan controles biométricos, restricciones a los medios de pago, prohibición de incentivos y medidas de protección de menores.
El proyecto bonaerense incorpora, además, el cierre automático de las sesiones después de 60 minutos consecutivos, con un período de espera de una hora para volver a ingresar. Para las apuestas en vivo, el límite de permanencia se extiende a 180 minutos.
También prevé herramientas judiciales especializadas para combatir el juego clandestino y fondos destinados a clubes de barrio, entidades comunitarias y deportistas.
¿La Provincia está obligada a modificar su proyecto?
El artículo 52 de la nueva ley nacional invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir en los aspectos vinculados con sus respectivas competencias.
La Provincia conserva sus facultades para otorgar licencias, fiscalizar la actividad y establecer tributos. No obstante, deberá resolver la compatibilidad de su legislación con las disposiciones nacionales en materia de publicidad, comunicaciones, operaciones financieras y legislación penal.
Por otra parte, el Senado nacional también aprobó ayer una iniciativa complementaria, denominada Ludopatía II, que contempla el bloqueo administrativo de plataformas ilegales en un plazo de 24 horas. Ese proyecto todavía deberá ser tratado por Diputados de la Nación.
La discusión bonaerense, lejos de estar cerrada, ingresa ahora en una nueva etapa. El Senado provincial deberá decidir si ratifica el texto aprobado por Diputados o introduce modificaciones para armonizarlo con la normativa nacional.
La paradoja es que, apenas unas horas después de que la Legislatura bonaerense acordara cómo distribuir los recursos provenientes de la publicidad de las apuestas, el Congreso sancionó una ley que prohíbe gran parte de esa misma actividad.