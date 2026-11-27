Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de noviembre de 2026 DILEMA

Ludopatía: la ley nacional cambia las reglas del juego en la Provincia

El Congreso sancionó por unanimidad la prohibición de la publicidad de apuestas, estableció nuevas restricciones para las plataformas y endureció las sanciones. Cómo repercutirá sobre el proyecto que ayer obtuvo media sanción en Diputados bonaerense y qué sucederá con los fondos que pretendía recaudar la Provincia.

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