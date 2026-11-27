Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de noviembre de 2026 RECLAMO

Los municipales de la Provincia volvieron a protestar: cortaron rutas en la Séptima Sección

La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), que conduce Hernán Doval, realizó una protesta en la ruta 51, a la altura de Saladillo. Es parte de un plan de lucha por mejoras salariales y otros reclamos.

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