Los municipales de la Provincia volvieron a protestar: cortaron rutas en la Séptima Sección
La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), que conduce Hernán Doval, realizó una protesta en la ruta 51, a la altura de Saladillo. Es parte de un plan de lucha por mejoras salariales y otros reclamos.
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La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), que conduce Hernán Doval, realizó este viernes un corte de la ruta 51 a la altura de Saladillo, como parte del plan de lucha “total, permanente y prolongado” que desarrolla en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.
“El reclamo se centra en sueldos dignos, contra la precarización laboral, por el desfinanciamiento del IOMA y del IPS y por la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal, tal como establece la Ley 14.656”, explicaron.
La protesta fue impulsada por la Regional Centro de la Federación, que integran los sindicatos de Saladillo, Azul, Olavarría, Tandil, Bolívar, General Alvear y Benito Juárez. También participaron gremios de localidades cercanas.
Según informó la Federación, la acción se suma a las que viene llevando adelante en distintos puntos del territorio bonaerense a través de sus regionales, para profundizar el reclamo por salarios dignos, estabilidad laboral y el respeto de los derechos de los trabajadores municipales. El gremio sostuvo que en muchos municipios los trabajadores cobran sueldos por debajo de la línea de indigencia.
La FeSiMuBo advirtió que las medidas continuarán hasta tanto haya una respuesta del Gobierno provincial y del Ministerio de Trabajo bonaerense frente a lo que calificó como “la grave situación que viven los trabajadores municipales”.
El plan de lucha comenzó a fines de agosto, con cortes de ruta en Cañuelas y movilizaciones sobre las rutas 6 y 205, y continuó por distintas regiones. Los gremios reclaman por los bajos salarios y por la fuerte disparidad entre los 135 municipios, ya que cada distrito negocia su propia paritaria.
Un punto central es el Consejo del Empleo Municipal, un órgano previsto por la Ley 14.656, sancionada hace más de una década, que según los gremios nunca funcionó. La ley lo define como un órgano de consulta y asesoramiento, que puede elaborar recomendaciones, buscar criterios más uniformes entre distritos y analizar contratación, carrera y condiciones de empleo, pero que no puede imponer automáticamente un mismo sueldo básico en todos los municipios.
A comienzos de septiembre, el Ministerio de Trabajo, a cargo de Walter Correa, definió las pautas para convocar e integrar el Consejo, en una decisión que se interpretó como un gesto del gobernador Axel Kicillof tras el inicio de las protestas. La FeSiMuBo cuestionó la forma en que se integra la representación sindical y planteó que la convocatoria no respeta los criterios de la ley.
Doval acusó al Ministerio de querer “hacer política” con el Consejo, mientras que Rodríguez objetó que se convoque a gremios que, según él, no tienen relación con el sector y se excluya a la Federación, que definió como “la representación más grande”. Con ese argumento, la FeSiMuBo ratificó la continuidad del plan de lucha.