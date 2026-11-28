Un encuentro realizado por la UBA reunió a expertos internacionales, que junto a políticos y representantes de la cultura local explicaron cómo se derrotó a la ultraderecha en Estados Unidos, Brasil, Francia y Hungría en los comicios realizados en los últimos meses en esos países. El panel de cierre juntó a dirigentes que pertenecen a diferentes terminales partidarias. Hablaron de un gran frente electoral para competir en las elecciones del año próximo y evitar la reelección de Javier Milei.



El panel estuvo integrado por la kirchnerista Juliana Di Tullio, el kicillofista Gabriel Katopodis, el massista Guillermo Michel, el radical Martín Lousteau, el diputado de Encuentro Federal Emilio Monzó y el lilito Maximiliano Ferraro. Hubo coincidencias en los análisis sobre el rumbo del Gobierno y un expreso deseo de encontrarse todos en un mismo frente electoral.



El diputado Martín Lousteau, de la Unión Cívica Radical (sector Evolución) enfatizó que “es necesario crear una coalición que nos permita imaginar un futuro mejor” y manifestó que “eso será posible si aprendemos a ceder y a ver los errores, pero también los aciertos, de los demás”. Consideró, además, que “Milei nos llevó a un estado de anormalidad que nos hizo despertar” y puntualizó que “es fundamental capitalizar esa situación para generar nuevos liderazgos que nucleen a las grandes mayorías".



Para el dirigente porteño, un gran frente electoral “va a permitir alumbrar una opción que va a dar respuestas a los problemas reales de la gente y ese camino de unidad tras objetivos comunes nos va a permitir terminar con este mal Gobierno”.



Por su parte, el diputado de Unión por la Patria por Entre Ríos y ex director de la Aduana, Guillermo Michel, dijo estar “convencido de que vamos a ganar las próximas elecciones” e indicó que “eso va a ser posible si logramos unir a toda la oposición tras un programa que de respuestas a los problemas reales de la gente”. El dirigente, que reporta a Sergio Massa, lamentó que se sigue “sin hablar de los problemas de la gente y estamos encerrados en temas políticos que nos alejan de la sociedad” y destacó que “es urgente dar respuestas a la población que sufre la falta de trabajo, las deudas y los bajos salarios”.



“Hay que empezar a discutir un programa de Gobierno con ideas básicas y comunes a todos los partidos opositores, algo que no hicimos en la última administración de Alberto Fernández”, agregó Michel.



En tanto, la ultrakirchnerista Juliana Di Tullio, senadora bonaerense por Unión por la Patria, aseguró que “Milei comete muchos errores y por eso va a perder las elecciones” y entendió que “esa caída también estará dada porque ahora la oposición va en la misma dirección que la opinión de las mayorías, lo que será clave para derrotar a este Gobierno”. También consideró como un factor clave “la unidad de todos los sectores” y manifestó que “eso es imperioso porque el antimileísmo no lleva a nada”. Para concluir en que “es necesario terminar con el antiperonismo y con esta gestión que no hace feliz al pueblo”.



El ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, indicó que “tenemos que ver cómo hicieron otras democracias para derrotar a los modelos de ultraderecha” y puntualizó que “eso está claro porque la derecha demuestra en toda la región que su modelo no sirve y la sociedad ya empezó a entender esa realidad”.



Emilio Monzó, diputado por Encuentro Federal, consideró que “hay que crear un marco de contención común que nos permita avanzar contra este modelo” y enfatizó que “para eso debemos empezar a organizarnos en forma horizontal porque nos falta diálogo con la sociedad”. El expresidente de la Cámara baja nacional afirmó que “para alcanzar ese logro debemos salir de nuestros compartimentos estancos y buscar objetivos comunes. Eso nos va a acercar a los verdaderos problemas de la gente y también a la creación de una alternativa que va a derrotar a este Gobierno y sus planes de extranjerización de las riquezas de Argentina”.



Por último, Maximiliano Ferraro, legislador por la Coalición Cívica, estimó fundamental “la unidad de todos los sectores que rechazan este modelo” y puntualizó que esa circunstancia “no debe llamar la atención”. Para el dirigente alineado a Elisa Carrió, “llegó el momento de que quienes pensamos distinto logremos un lugar de acción común. Es fácil el encuentro con los idénticos, pero tenemos que iniciar la tarea de poder escucharnos y aceptar lo bueno de quienes piensan distinto”.



Por si al acto le faltara diversidad en cuanto a las posiciones que se muetran frente a Milei, estuvieron presentes el ex jefe de Gobierno porteño y actual legislador Horacio Rodríguez Larreta y la exsenadora Guadalupe Tagliaferri, actual legisladora porteña por el espacio Volvamos Buenos Aires.





