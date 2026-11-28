Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de noviembre de 2026 COPA LIBERTADORES

Estudiantes de La Plata va por la gloria ante el Palmeiras de Brasil

Ambos equipos definirán hoy, desde las 17 en el Centenario de Montevideo, al mejor equipo de Sudamérica. Si hay empate, se define con alargue y penales.

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