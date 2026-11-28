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Este sábado 28 de noviembre, desde las 17, Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentan en el Estadio Centenario de Montevideo por el título de la Copa Libertadores 2026.
Es una final a partido único: si hay empate tras los 90 minutos, se juegan 30 minutos de prórroga y, de persistir la igualdad, se define por penales.Tycsports
El cruce tiene un peso histórico especial. Es la segunda vez que ambos clubes se enfrentan en una final de la Libertadores y, de forma casi simbólica, el escenario vuelve a ser el Centenario de Montevideo, el mismo estadio donde en 1968 se definió la serie.
En aquella ocasión, Estudiantes ganó 2-1 en La Plata (goles de Juan Ramón “La Bruja” Verón y Eduardo Flores), Palmeiras se impuso 3-1 en el Pacaembu de São Paulo (doblete de Tupãzinho y tanto de Rinaldo) y el desempate en Montevideo terminó 2-0 para el Pincha, con goles de Felipe Ribaudo y nuevamente Verón. Así nació el primer título continental del club platense y el inicio de un tricampeonato (1968, 1969 y 1970).Gol.conmebol
Estudiantes llega ahora en busca de su quinta estrella (títulos en 1968, 1969, 1970 y 2009). Es su sexta final. Palmeiras, por su parte, busca la cuarta (1999, 2020 y 2021) en lo que es su octava aparición en una definición. El Verdão ya conquistó dos títulos en este mismo estadio (2021) y viene de perder la final de 2025 ante Flamengo.Wikipedia
Cómo llegaron
Estudiantes eliminó al campeón vigente Flamengo en semifinales. Tras dos empates 0-0, se impuso 3-2 en los penales en el Maracaná. Fernando Muslera fue el héroe: atajó tres penales (a Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique). El Pincha, dirigido por Alexander Medina, avanzó en todas las fases eliminatorias sin llegar al partido de vuelta en ventaja.
Palmeiras, bajo el mando de Abel Ferreira, también clasificó por penales. Superó a Fluminense tras un global de 2-2 (perdió 1-0 en el partido de vuelta en su casa) y se impuso 5-3 desde los doce pasos. Antes había pasado a LDU Quito también en la definición por penales.
Figuras y formaciones probables
En Estudiantes sobresalen Muslera en el arco, Marcos Rojo en la defensa, Alexis Castro en el mediocampo y Guido Carrillo en ataque. Hay dudas por la suspensión de Baltasar Rodríguez y el estado de Joaquín Correa. La formación más mencionada es un esquema con Muslera; Mancuso, Núñez, González Pírez, Rojo y Benedetti; Castro, Piovi y Tobio Burgos; Tiago Palacios y Carrillo.
Palmeiras cuenta con el arquero Carlos Miguel, una defensa sólida con Gustavo Gómez y Alexander Barboza, y el poder ofensivo de José “Flaco” López, Jhon Arias y Vítor Roque o Mauricio. El plantel incluye argentinos como Agustín Giay, Barboza y López. El once más citado apunta a Carlos Miguel; Murilo, Gómez y Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, y Piquerez o Arthur; Arias, López y Roque o Mauricio.
Lo que está en juego
El campeón se clasifica a la Libertadores 2027, a la Recopa Sudamericana y a la Copa Intercontinental de la FIFA. Además, el título implica un premio económico importante. Brasil llega con una hegemonía reciente en el continente, mientras que Estudiantes busca romperla con su tradicional mística copera.