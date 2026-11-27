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La semana tuvo a las redes sociales como escenario principal para la discusión de temas de agenda local, nacional e incluso internacional. Intendentes, legisladores y dirigentes de distintos espacios aprovecharon sus cuentas para mostrar su actividad, fijar posición frente a proyectos que generan debate y cuestionar al Gobierno nacional en un contexto de suba del riesgo país y del dólar.
Encuentro entre intendentes
Durante esta semana tuvo lugar el Encuentro para el Desarrollo de Ciudades Logísticas, propulsado por la UTN, CAF y Mercado Libre. Los intendentes bonaerenses Ariel Sujarchuk (Escobar), Jaime Méndez (San Miguel) y Gastón Granados (Ezeiza) participaron junto a Rosario Romero, intendenta de Paraná y Matías Haro, presidente del HCD de Estación Juárez Celman, Córdoba, de un panel en el cual compartieron experiencias de su gestión y desafíos de cara al futuro.
Con los intendentes Ariel Sujarchuk (Escobar), Jaime Méndez (San Miguel), Gastón Granados (Ezeiza) y Matías Haro (Estación Juárez Celman), compartí un panel en el que intercambiamos experiencias y abordamos los desafíos de gestión de nuestros municipios. pic.twitter.com/v9cduv3q5i
Del encuentro también participaron los senadores bonaerenses Diego Valenzuela (LLA) y Pablo Petrecca (PRO), además del intendente Juan Fiorini (Junín). La jornada presentó los criterios para la elaboración del índice de Ciudades Logísticas Argentinas (ICLA), herramienta desarrollada en conjunto por las entidades que propulsaron el encuentro.
Junto a intendentes de todo el país, @MercadoLibre presentó su Índice de Ciudades Logísticas, que evalúa tasas, conectividad, acceso al mercado laboral e incentivos a la inversión. Un orgullo ver a tantas ciudades comprometidas con la agenda de menos impuestos, más trabajo. pic.twitter.com/jOeYa1f60B
Un mensaje libertario a Vox de cara a las elecciones en España
Lucía Montenegro, diputada de CABA por LLA, avivó la previa de las elecciones anticipadas en España y utilizó sus perfiles en las redes para enviar un mensaje a Vox y a su referente principal, Santiago Abascal. En su comunicado, Montenegro le deseó éxito a su "amigo" y pidió que España "vuelva a ver el sol después de ocho largos años de tenebrosa oscuridad".
Polémica por un proyecto que apunta a las falsas denuncias
Las diputadas nacionales por la provincia de Buenos Aires, Jimena López y Marina Salzmann, salieron al cruce por la polémica del proyecto que apunta a las falsas denuncias impulsado por Carolina Losada.
La ley que impulsa Losada busca tipificar y sancionar las denuncias falsas con propuestas de penas de hasta seis años en casos vinculados a violencia de género, abuso o acoso sexual, o violencia contra niños, niñas y adolescentes.
FALTAN DENUNCIAS, NO FALSAS DENUNCIAS.
De las 8,2 millones de causas penales relevadas entre 2023 y 2025, apenas el 0,09% corresponde a falsas denuncias.
Mientras tanto, el 77% de las mujeres que sufrieron violencia de pareja no denunció.
Desde la vereda de enfrente, Jimena López critico el proyecto, asegurando que "faltan denuncias, no falsas denuncias". La legisladora apeló a los datos, explicando que "de las 8,2 millones de causas penales relevadas entre 2023 y 2025, apenas el 0,09% corresponde a falsas denuncias". También lanzó una interrogante: "¿Cuántas mujeres más tienen que morir para que entendamos cuáles son las verdaderas urgencias?"
Salzmann, por su parte, elevó un pedido: "Por favor, no dejemos que avance el proyecto nefasto de Losada". Además, en línea con López, indicó que "Hacen faltan MÁS denuncias y mejor acceso a la justicia".
Por favor, no dejemos que avance el proyecto nefasto de Losada. Hoy es el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Un día en el que recordamos que en la mayoría de los femicidios, no hubo denuncia previa. Hacen faltan MÁS denuncias y mejor acceso a… https://t.co/kaLHY9ibEB
Luego de una semana por el olvido para el ministro de Economía, Luis Caputo (y para la economía argentina en general), Sebastián Galmarini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y referente del Frente Renovador, lanzó feroces críticas contra el funcionario tras la estrepitosa suba del riesgo país y de la cotización del dólar.
Dijiste tantas pavadas, generaste infinidad de memes y frases ridículas memorables, provocaste a tantos argentinos y mentiste tanto que tu palabra solo puede generar incertidumbre y volatilidad. El Riesgo País en 1.100 y la recesión te quedan cortas. Causaste mucho daño a nuestro… https://t.co/ARavKYAaXg
"Dijiste tantas pavadas, generaste infinidad de memes y frases ridículas memorables, provocaste a tantos argentinos y mentiste tanto que tu palabra solo puede generar incertidumbre y volatilidad", arremetió el legislador luego de que Caputo dijera que la recesión "es una definición arbitraria". Además, Galmarini en su posteo apuntó contra su desempeño y su pasado: "El Riesgo País en 1.100 y la recesión te quedan cortas. Causaste mucho daño a nuestro país", sentenció.
Municipios y ludopatía
Francisco Echarren, intendente de Castelli, publicó en su perfil de X un mensaje en contra del avance de la ludopatía, en medio de las tensiones por la ley de ludopatía en la política nacional y bonaerense. En el comunicado, el jefe comunal destacó que en su municipio se prohibieron las apuestas lugares públicos y escuelas y se bloquearon los sitios ilegales, en sintonía con el mensaje del Papa León XIV.
En Castelli no esperamos. Como pidió el Papa León, hace seis meses prohibimos las apuestas en lugares públicos y escuelas y bloqueamos los sitios ilegales. Los pibes no pueden esperar a que la política se ponga de acuerdo. Hay que avanzar con esto en toda la Argentina 🎰 pic.twitter.com/alaBsHbkNA