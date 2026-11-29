El Gobernador cierra una semana con buenas noticias en las encuestas presidenciales, pero con una Legislatura atravesada por la interna peronista. Las reelecciones indefinidas, la disputa por los fondos del juego, los nombramientos judiciales y el malestar empresarial marcan la agenda bonaerense.
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Mientras Axel Kicillof busca consolidar su proyecto presidencial para 2027, la política bonaerense transita semanas decisivas. Diciembre será un mes de negociaciones en el que cada sector del peronismo intentará hacer valer su peso territorial y legislativo.
Uno de los principales desafíos del mandatario es restablecer las reelecciones indefinidas de los intendentes. Más de 80 jefes comunales no podrán volver a competir en 2027 si no se modifica la legislación vigente. El Movimiento Derecho al Futuro presiona para avanzar, el massismo mantiene sus objeciones y el kirchnerismo pretende incorporar el tema a una negociación política más amplia. Por ahora, los votos no están garantizados.
La interna oficialista también quedó expuesta en el tratamiento de la Ley de Ludopatía. Después de una extensa negociación, Diputados le dio media sanción con más de dos tercios de los votos. Detrás del consenso sobre la necesidad de combatir las apuestas online, la verdadera disputa política pasó por la distribución y administración de los recursos que aportarán las empresas del juego.
El proyecto establece restricciones publicitarias, controles biométricos, la prohibición de bonos de bienvenida y fondos destinados a municipios, salud mental, clubes y entidades de bien público. El Senado podría convertirlo en ley esta semana.
En paralelo, Kicillof comenzó a enviar los pliegos para cubrir vacantes de jueces, fiscales, camaristas y defensores oficiales. El objetivo es avanzar con alrededor de 250 nombramientos antes de fin de año. Sin embargo, quedaron afuera las cuatro vacantes de la Suprema Corte bonaerense, cuya cobertura volvió a reclamar el kirchnerismo.
En materia económica, comienza a tomar fuerza la posibilidad de aprobar el Presupuesto 2027 y la Ley Fiscal Impositiva antes de las fiestas, dejando para el próximo año la autorización de endeudamiento, que requiere una mayoría especial.
Las buenas noticias para el Gobernador llegaron de la mano de las encuestas. Una medición de QSocial difundida esta semana le otorga un 45% frente al 40% de Javier Milei en un hipotético balotaje presidencial. Kicillof creció doce puntos entre febrero y octubre.
El sabor amargo llegó desde el sector productivo. El nuevo formulario obligatorio F.U.T.U.R.O., impulsado por el Ministerio de Trabajo bonaerense, generó el rechazo de entidades empresariales y agropecuarias, que cuestionaron la duplicación de trámites y el incremento de los costos administrativos. Incluso el Consejo Profesional de Ciencias Económicas pidió exceptuar a las pequeñas empresas de hasta cinco trabajadores.
Así, Kicillof termina noviembre con mejores perspectivas electorales que certezas legislativas. Mientras su proyecto presidencial gana volumen, la interna peronista, la relación con los intendentes y las disputas por las cajas siguen condicionando su construcción de poder.