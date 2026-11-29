Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de noviembre de 2026 MALABARES

Kicillof: entre las urnas, la rosca y las cajas

El Gobernador cierra una semana con buenas noticias en las encuestas presidenciales, pero con una Legislatura atravesada por la interna peronista. Las reelecciones indefinidas, la disputa por los fondos del juego, los nombramientos judiciales y el malestar empresarial marcan la agenda bonaerense.

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