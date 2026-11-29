El calendario electoral de 2027 empieza a tomar forma en el interior del país. Neuquén inaugurará la temporada el 14 de febrero y Chubut seguirá el 21 de marzo. Santa Fe celebrará sus primarias el 18 de abril y los comicios definitivos el 13 de junio. Tucumán convocó a votar el 9 de mayo y Salta el 16 de ese mes, mientras que Catamarca optó por acoplarse a la jornada nacional del 24 de octubre. La provincia de Buenos Aires, la de mayor peso en el padrón, es la que todavía no tiene resuelto su esquema.



El motivo es la reforma que frena las primarias nacionales. Con la media sanción del Senado y el trámite pendiente en Diputados, el panorama bonaerense se volvió más abierto de lo previsto. Antes de este giro, Axel Kicillof tenía encaminada una fórmula: comicios simultáneos con la Nación, boleta partidaria tradicional para las categorías locales y primarias propias.



El mandatario sostiene que escuchará primero a todas las corrientes del peronismo y después a la oposición. Sin embargo, el desenlace dependerá de él, tal como ocurrió en 2025, cuando separó los comicios provinciales de los nacionales a pesar de la oposición de Cristina Fernández de Kirchner.



Un acuerdo amplio: las primarias provinciales no se tocan



Si algo une a casi todo el arco político bonaerense es la defensa de las primarias locales, que se rigen por una ley propia de la Provincia. Las respaldan el gobernador, el Frente Renovador, La Cámpora y los intendentes agrupados en la Liga. Solo La Libertad Avanza se opone con firmeza, pero carece de los votos para derogarlas.



Dentro del peronismo, no obstante, persiste una duda: no todos están convencidos de que las primarias sean el mecanismo que termine definiendo al candidato a gobernador.



Las alternativas sobre la mesa



Desdoblar la elección. Kicillof puede adelantar la votación provincial con solo firmar un decreto. En su entorno hay quienes creen que un triunfo amplio en septiembre daría impulso al peronismo en la contienda nacional de octubre. A eso se suma el argumento operativo: organizar comicios simultáneos con sistemas distintos es complejo, razón que ya se esgrimió en 2025 y que comparten integrantes de la Junta Electoral provincial.



Los contras, sin embargo, son concretos. Con primarias y comicios separados, un eventual balotaje podría llevar a los bonaerenses a las urnas hasta cuatro veces, lo que, según varios dirigentes, desalentaría la concurrencia. Además, el reloj se aceleraría: las primarias se correrían a julio y las listas deberían quedar listas entre mayo y junio. Eso exigiría que la Legislatura apruebe nuevos plazos, y la Junta Electoral ya elevó una propuesta.



Votar el mismo día con dos boletas. Es la variante que prefieren el massismo y el kirchnerismo, y la que cuenta con más adhesiones entre los peronistas. Consistiría en elegir autoridades provinciales con la boleta partidaria de siempre y las nacionales con la Boleta Única Papel. La oposición, en cambio, empuja la boleta única. Los defensores del formato tradicional sostienen que el peronismo domina como nadie el trabajo de la boleta en cada distrito, algo que favorece la campaña y refuerza el protagonismo de los intendentes.



Sumarse a la boleta única nacional. Esta salida unificaría todo en un solo papel y una sola urna, y le ahorraría al gobierno bonaerense el desafío logístico de una elección con dos sistemas. Si los jefes comunales no consiguen la reelección indefinida y el rival libertario resulta ser Diego Santilli, con un peronismo que hoy exhibe postulantes poco conocidos, algunos piensan que podría ser contraproducente desacoplar las boletas.



La rosca en la antesala al año electoral

En público, el discurso es de espera hasta que se defina la reforma. En privado, las distintas facciones peronistas llevan semanas evaluando escenarios. Kicillof confiaba en que el Gobierno nacional no conseguiría el cambio, pero en las últimas semanas percibió que la pelea en el Congreso estaba perdida. Frenarlo fue, justamente, el eje de los dos encuentros que mantuvo en los últimos meses con Sergio Massa y Máximo Kirchner.



A unos pocos meses de los primeros ensayos electorales en territorios de la Nación, la duda queda en que se decidirá desde el Ejecutivo bonaerense de cara a un año crucial para las tribus peronistas.