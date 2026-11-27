Piden eximir a las Pymes bonaerenses y postergar la implementación de F.U.T.U.R.O.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires se sumó a la polémica por la implementación del nuevo formulario para fiscalizar el trabajo. La medida ya fue cuestionada por varias organizaciones empresariales.
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El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires reclamó al Ministerio de Trabajo que excluya del alcance del nuevo Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O.) a los empleadores de hasta cinco trabajadores y que postergue su entrada en vigencia hasta contar con una versión más simple.
La nota, firmada por la presidenta del Consejo, Lucía Barcia, y dirigida al ministro Walter Correa, expresa “profunda preocupación” por la carga administrativa mensual que implicará la herramienta, especialmente para las unidades más chicas que carecen de personal dedicado a tareas de gestión.
El F.U.T.U.R.O., creado por la Resolución 260/2026 del Ministerio de Trabajo, es una declaración jurada digital mensual que los empleadores deberán presentar a través del Portal de Trabajo. Será de carácter voluntario a partir del período de diciembre de 2026 y obligatorio desde enero de 2027. Alcanza a quienes tengan domicilio legal o fiscal en territorio bonaerense, exploten establecimientos en la provincia o cuenten con trabajadores que presten tareas allí.
La presentación exige informar el período de liquidación, el monto total de salarios abonados (discriminando conceptos remunerativos, no remunerativos y netos) y el método de control de la jornada laboral. Además, deberán adjuntarse los recibos de haberes y los comprobantes de acreditación bancaria.
Según el Ministerio, el objetivo es fortalecer la fiscalización de las condiciones laborales, detectar irregularidades —como pagos parciales o fuera de término, omisión de conceptos o subdeclaración salarial— y agilizar las inspecciones, incluso las virtuales. El ministro Correa lo definió como una respuesta de la provincia al artículo 20 de la Ley de Modernización Laboral, en defensa de las facultades provinciales de policía del trabajo.
El reclamo de los contadores se suma al de las principales entidades empresarias bonaerenses (ADIBA, CARBAP, CEPBA, FEBA y UIPBA), que ya habían solicitado la apertura de una mesa de trabajo para analizar mecanismos de implementación que no generen obligaciones adicionales. Esas cámaras sostienen que buena parte de la información requerida ya se encuentra en poder del Estado a través de otros regímenes de registración.
Hasta el momento no se han anunciado modificaciones formales a la resolución, aunque funcionarios del Ministerio y representantes del Consejo Profesional ya mantuvieron reuniones en las que se acordó conformar una mesa de trabajo conjunta y se realizaron encuentros explicativos con profesionales.