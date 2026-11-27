Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de noviembre de 2026 OTRA QUEJA

Piden eximir a las Pymes bonaerenses y postergar la implementación de F.U.T.U.R.O.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires se sumó a la polémica por la implementación del nuevo formulario para fiscalizar el trabajo. La medida ya fue cuestionada por varias organizaciones empresariales.

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