Sin despegue y con turbulencias: la economía de Milei
La suba del dólar, la recesión técnica y la escalada del riesgo país encendieron las luces de alerta del programa económico. Mientras las diferencias dentro del Gobierno agitan la cabina de mando, los analistas advierten sobre los desafíos de diciembre.
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Los motores están encendidos, el piloto asegura que el rumbo es el correcto y la tripulación insiste en que las condiciones mejorarán. Sin embargo, la economía argentina sigue sin lograr un despegue sostenido y, antes de levantar vuelo, ya enfrenta turbulencias.
La última semana de noviembre dejó una sucesión de indicadores que ponen bajo presión al programa económico de Javier Milei. La tensión cambiaria, el deterioro de los bonos argentinos y la contracción de la actividad económica configuran un escenario complejo para el cierre del año.
El dólar levanta vuelo
Lo que no consigue la economía real parece conseguirlo el dólar. La divisa oficial cerró el viernes en $1.625 en el Banco Nación, mientras que el blue terminó en $1.695 y el contado con liquidación rondó los $1.760.
En noviembre, el dólar mayorista acumula una suba cercana al 4%, que representa casi la mitad del incremento registrado durante todo 2026.
Luis Caputo atribuyó el movimiento a la crisis internacional y relativizó su eventual impacto sobre los precios. Sin embargo, la incertidumbre cambiaria vuelve a complicar las decisiones de inversión, la reposición de mercadería y la planificación de costos de las empresas.
El riesgo país, por las nubes
Otro indicador que encendió las alarmas fue el riesgo país. Durante la semana superó los 1.100 puntos básicos, aunque finalmente retrocedió hasta la zona de los 950.
El ministro de Economía responsabilizó al contexto internacional y a la incertidumbre política rumbo a 2027. También aseguró que las necesidades de financiamiento están cubiertas.
El Gobierno consiguió, además, renovar la totalidad de los vencimientos de la última licitación de deuda en pesos. No obstante, la concentración de las colocaciones en instrumentos de corto plazo y el elevado riesgo país mantienen abiertos los interrogantes sobre el financiamiento futuro.
La economía real, en tierra
Los datos del INDEC tampoco trajeron buenas noticias. La actividad económica cayó un 1,2% interanual en septiembre y acumuló, según las estimaciones preliminares, dos trimestres consecutivos de contracción, compatibles con una recesión técnica.
Diez de los quince sectores relevados registraron retrocesos. Entre ellos, el comercio cayó un 2,2% y la industria manufacturera un 1,8%.
Si bien septiembre mostró una recuperación mensual del 1,1%, resultó insuficiente para revertir el saldo negativo del trimestre.
La minería, la energía y la construcción exhibieron mejores resultados, pero la recuperación continúa siendo desigual, especialmente en sectores vinculados al consumo y al empleo.
Turbulencias en la cabina
La situación económica también repercute dentro de la Casa Rosada. Durante la semana circularon versiones sobre la continuidad de Caputo, que fueron desmentidas por el Gobierno.
El sextor que responde a Karina Milei y los Menem reclama una mejora de las expectativas económicas para fortalecer la construcción política de cara a 2027.
Caputo, por su parte, reclama acuerdos políticos con los gobernadores que permitan reducir la incertidumbre de los mercados.
Diciembre, sin autorización de despegue
Las expectativas de los economistas se deterioraron considerablemente. A fines de 2025, los analistas proyectaban un crecimiento del 3,5% para 2026. El último relevamiento del Banco Central redujo esa estimación al 0,7%.
En materia cambiaria, el mercado de futuros llegó a operar esta semana con un dólar mayorista de $1.632 para fines de diciembre, mientras que economistas como Gustavo Neffa no descartan que alcance los $1.700.
La evolución de las reservas, el traslado de la suba del dólar a los precios, el consumo de fin de año y los vencimientos de deuda de enero serán determinantes durante las próximas semanas.
El Gobierno apuesta a que el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica permitan finalmente recuperar la actividad. Diciembre será una nueva prueba para esa estrategia.
Por ahora, los motores siguen encendidos, las luces de advertencia están prendidas y los pasajeros todavía esperan el despegue.