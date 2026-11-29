Volver | La Tecla Nacionales 29 de noviembre de 2026 NúMEROS ROJOS

Sin despegue y con turbulencias: la economía de Milei

La suba del dólar, la recesión técnica y la escalada del riesgo país encendieron las luces de alerta del programa económico. Mientras las diferencias dentro del Gobierno agitan la cabina de mando, los analistas advierten sobre los desafíos de diciembre.

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