Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de octubre de 2026 ENCUENTROS Y DESECUENTROS

Por Andrés Sosa

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Kicillof con gobernadores y empresarios: los reclamos a Nación y el ghosteo de Santilli

El mandatario bonaerense participará de la Cumbre Federal de Logística, un encuentro que reunirá a caciques provinciales y a las principales empresas de energía, minería y agroindustria. El jefe de Gabinete nacional también estará en medio de reclamos por fondos y las obras pendientes.

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