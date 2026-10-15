Kicillof con gobernadores y empresarios: los reclamos a Nación y el ghosteo de Santilli
El mandatario bonaerense participará de la Cumbre Federal de Logística, un encuentro que reunirá a caciques provinciales y a las principales empresas de energía, minería y agroindustria. El jefe de Gabinete nacional también estará en medio de reclamos por fondos y las obras pendientes.
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Axel Kicillof participará este viernes de la segunda Cumbre Federal de Logística, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en una jornada que combinará discusiones sobre infraestructura y competitividad con una postal política atravesada por la tensión entre la Provincia y la Casa Rosada. El Gobernador bonaerense coincidirá con otros mandatarios provinciales, mientras mantiene abierto su reclamo por los recursos adeudados por Nación.
El encuentro tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC) y reunirá a gobernadores, funcionarios, especialistas y ejecutivos de compañías nacionales e internacionales. La apertura, prevista para las 10, contará con Kicillof y sus pares Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Elías Suárez (Santiago del Estero), entre otros representantes provinciales.
La presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, suma un capítulo a la disputa entre el gobierno bonaerense y la administración libertaria. El funcionario nacional, que suena como posible candidato a gobernador bonaerense, participará del panel “Logística sin nudos”, dedicado a los obstáculos regulatorios, institucionales y operativos que afectan al transporte y la conectividad de la producción.
De acuerdo con el cronograma oficial publicado por el CFI, ese espacio está previsto para las 16.30, por lo que, en principio, no coincidirá en el mismo panel con Kicillof, cuya participación está prevista para la apertura. Al respecto, desde la Gobernación expresaron a La Tecla que “ni se crucen seguramente”. No obstante, no se descartan charlas a mano a mano con sus pares de otras provincias.
El Gobierno provincial solicitó formalmente audiencias a Santilli para discutir las transferencias pendientes, la paralización de obras públicas y la elaboración de un plan de trabajo conjunto. El pedido fue canalizado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, pero hasta el momento no se concretó la reunión.
Desde La Plata sostienen que Nación le adeuda a la Provincia $19,1 billones. Si a esa cifra se suma la caída de los recursos de origen nacional y provincial, el desfinanciamiento total asciende a $28,4 billones.
En primer término, se corresponden a deudas directas por $4,65 billones, varias judicializadas. Allí se incluyen $2,8 billones en transferencias de ANSES, $1,3 billones por compensaciones del Consenso Fiscal de 2017, $154 mil millones del Fonid para salarios docentes, $90 mil millones para las leyes de Salud Sexual Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo y $21 mil millones del Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura Portuaria Bonaerense.
En tanto, suma $10,1 billones por obras públicas comprometidas por Nación: comprende 180 obras que ejecutaba directamente el Gobierno nacional por casi $6 billones y $1,7 billones del programa Procrear, con 105 convenios para construir 6.578 viviendas en 28 municipios.
Asimismo, hay un total de $4,3 billones por la discontinuidad de programas nacionales. El mismo incluye partidas del Fofofi, el Fonid y el programa Acompañar, destinado a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género.
En ese contexto, la cumbre ofrece una oportunidad para que los mandatarios discutan una agenda común sobre infraestructura y desarrollo, aunque sus posiciones frente al Gobierno nacional sean diferentes. La logística se convirtió en una cuestión central para las provincias que buscan ampliar sus exportaciones, reducir costos de transporte y mejorar la conexión entre las zonas productivas y los puertos. El desafío es determinar qué inversiones necesita cada sector, cómo se financian y qué responsabilidades corresponden a los gobiernos provinciales y al Estado nacional.
La agenda empresarial permite observar cuáles son las actividades que buscan ganar escala en la economía argentina. En el panel dedicado a la agroindustria estarán representantes de Louis Dreyfus Company, una de las grandes comercializadoras y procesadoras de productos agrícolas; Semillas Basso, vinculada al desarrollo y la producción de semillas; y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), una organización cooperativa con actividad en la comercialización de granos, insumos y servicios para productores. La discusión girará en torno a los costos para trasladar la producción desde el campo hasta los puertos y los mercados internacionales.
El capítulo energético tendrá como protagonistas a Pan American Energy (PAE), Tecpetrol e YPF. Las tres compañías tienen intereses en la producción de hidrocarburos y en la cadena de abastecimiento del sector. Con foco en Vaca Muerta, el panel abordará las necesidades de transporte, suministros e infraestructura que exige la expansión de la actividad petrolera y gasífera.
La minería tendrá otro espacio relevante con Techint, Holcim, Rio Tinto y Glencore, que integrarán el panel sobre los desafíos logísticos de la cadena de valor minera. El debate pondrá el foco en las rutas, los corredores bioceánicos, la conexión ferroviaria y portuaria y la infraestructura necesaria para acompañar la expansión de los proyectos mineros.
También participarán empresas vinculadas con el transporte y la distribución, como DHL, Andreani y FedEx, junto con Aeropuertos Argentina y Mercado Libre. Sus representantes discutirán cómo mejorar la eficiencia de las operaciones, el comercio electrónico, la distribución de última milla y la conectividad entre los centros de producción y los consumidores.
El trasfondo económico de la cumbre es la discusión sobre el modelo de desarrollo que puede consolidarse en los próximos años. La energía, la minería y el agro aparecen como actividades con potencial para generar divisas, ampliar exportaciones y atraer inversiones, pero su expansión requiere infraestructura, servicios y coordinación entre los distintos niveles del Estado. La competitividad también depende de los costos logísticos, la disponibilidad de transporte y la capacidad de las economías regionales para integrarse a las cadenas de valor.