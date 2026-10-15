Detuvieron al prosecretario del Concejo de Azul por ocho presuntas estafas
El dirigente del GEN fue arrestado en el marco de una causa que investiga ocho hechos de presuntas estafas. Se desempeñaba como prosecretario legislativo del cuerpo deliberativo local y ya renunció a su cargo.
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La Justicia bonaerense avanza en una investigación por presuntas estafas reiteradas que derivó en la detención de Rodrigo David Santamarina Martini, prosecretario legislativo del Concejo Deliberante de Azul y hasta hace pocos días presidente del partido GEN. El procedimiento se concretó durante las primeras horas de este jueves 15 de octubre, por orden de la Justicia.
El arresto estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Primera de Azul, en el marco de una causa impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2, conducida por el fiscal David Carballo. Las medidas fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de Azul.
De acuerdo a lo informado por Séptima Sección, como parte de los procedimientos, la Policía realizó tres allanamientos en distintos domicilios de la ciudad. Los operativos apuntaron a localizar al acusado, hacer efectiva la detención y secuestrar elementos que puedan aportar pruebas para esclarecer los hechos denunciados.
La causa fue caratulada como “Estafas reiteradas – 8 hechos – en concurso real” y contempla los artículos 45, 55 y 172 del Código Penal. La investigación busca determinar las circunstancias de las maniobras denunciadas y establecer las responsabilidades correspondientes.
Tras ser detenido, Santamarina Martini quedó alojado en la Comisaría Primera de Azul. Según el informe policial, al momento de difundirse la información se aguardaba que la Justicia fijara fecha y hora para recibirle declaración indagatoria, de acuerdo con el artículo 308 del Código Procesal Penal bonaerense.
El expediente continúa bajo la órbita de la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Azul. Mientras avanzan las actuaciones judiciales, el caso tiene como protagonista a un funcionario del ámbito legislativo local que, además de ocupar un cargo institucional, había encabezado recientemente el partido GEN.