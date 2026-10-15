Volver | La Tecla Municipios 15 de octubre de 2026 MARCHE PRESO

Detuvieron al prosecretario del Concejo de Azul por ocho presuntas estafas

El dirigente del GEN fue arrestado en el marco de una causa que investiga ocho hechos de presuntas estafas. Se desempeñaba como prosecretario legislativo del cuerpo deliberativo local y ya renunció a su cargo.

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