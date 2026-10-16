PASO: Milei cerca de suspenderlas y crece la incertidumbre sobre las reglas de juego
El Gobierno de Javier Milei busca avanzar con la suspensión de las PASO para 2027, una decisión que impactaría en la definición de candidaturas y el armado de alianzas. Mientras se negocian los votos en el Congreso, la discusión abre interrogantes sobre el calendario electoral y las reglas que regirán los próximos comicios.
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La discusión sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) comenzó a ganar centralidad en la agenda política, con el Gobierno nacional decidido a impulsar su suspensión para las elecciones de 2027. La iniciativa no solo tiene implicancias institucionales, sino que también puede modificar la estrategia de los espacios políticos para definir candidaturas y construir alianzas.
La Casa Rosada necesita reunir los apoyos legislativos para avanzar con el proyecto. En el Senado, la negociación por los votos aparece como uno de los principales desafíos para el oficialismo, que busca convertir la eliminación de las primarias en una de las piezas de su agenda de reforma política.
El debate, sin embargo, excede la discusión sobre el costo de organizar una elección. Las PASO funcionan como una instancia para que los partidos y frentes electorales resuelvan sus internas mediante el voto ciudadano. Su suspensión obligaría a las fuerzas políticas a encontrar otros mecanismos para definir postulaciones y ordenar sus disputas internas.
El calendario electoral, bajo la lupa
La discusión se produce mientras comienza a tomar forma el escenario de las elecciones nacionales de 2027. Además de la competencia presidencial, estarán en juego cargos legislativos nacionales, por lo que las decisiones sobre las reglas electorales tendrán consecuencias para la conformación de listas y la estrategia de campaña.
La fecha de los comicios y la eventual ausencia de primarias son dos variables centrales para los partidos, que deben definir cuándo negociar alianzas, seleccionar candidatos y desplegar sus estructuras territoriales.
En ese contexto, una suspensión de las PASO podría trasladar buena parte de las disputas a las conducciones partidarias y a las negociaciones entre dirigentes, en lugar de resolverlas a través de una competencia abierta en las urnas.
Una reforma con impacto político
El oficialismo sostiene su iniciativa en la necesidad de modificar el sistema electoral, mientras que la discusión legislativa determinará si cuenta con los respaldos necesarios para concretarla.
La definición también tendrá efectos sobre la organización de la oposición y sobre los espacios que todavía no resolvieron sus liderazgos para 2027. Sin primarias, la competencia por las candidaturas podría depender en mayor medida de acuerdos internos y de la capacidad de cada sector para imponer sus condiciones.
Por ahora, el futuro de las PASO permanece sujeto a la negociación política. Lo que se resuelva en el Congreso será determinante para establecer las reglas con las que las distintas fuerzas competirán en las próximas elecciones nacionales.