Volver | La Tecla Nacionales 16 de octubre de 2026 ELECCIONES A LA VISTA

PASO: Milei cerca de suspenderlas y crece la incertidumbre sobre las reglas de juego

El Gobierno de Javier Milei busca avanzar con la suspensión de las PASO para 2027, una decisión que impactaría en la definición de candidaturas y el armado de alianzas. Mientras se negocian los votos en el Congreso, la discusión abre interrogantes sobre el calendario electoral y las reglas que regirán los próximos comicios.

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