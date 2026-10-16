Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de octubre de 2026 NOTA DE TAPA

Alonso bajo la lupa: contrataciones y gastos que suman incógnitas

Mientras la inseguridad continúa entre las principales preocupaciones de los bonaerenses, las contrataciones millonarias, pedidos de informes, cuestionamientos opositores y denuncias son otros hilos que ponen bajo la lupa el destino de los recursos públicos.

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