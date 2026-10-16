Alonso bajo la lupa: contrataciones y gastos que suman incógnitas
Mientras la inseguridad continúa entre las principales preocupaciones de los bonaerenses, las contrataciones millonarias, pedidos de informes, cuestionamientos opositores y denuncias son otros hilos que ponen bajo la lupa el destino de los recursos públicos.
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Mientras la inseguridad continúa entre las principales preocupaciones de los bonaerenses, las contrataciones millonarias, pedidos de informes, cuestionamientos opositores y denuncias son otros hilos que ponen bajo la lupa el destino de los recursos públicos. Uno de los casos más recientes es el Cessna 550 Citation II LV-WEJ, un avión fabricado en 1993 que llevaba años fuera de servicio.
La Provincia adjudicó por US$3.358.001 su recuperación, modernización y puesta nuevamente en condiciones operativas. La operación ya llegó a la Legislatura mediante un pedido de informes que busca conocer los fundamentos de la inversión. También generó interrogantes la compra de un simulador para helicópteros EC-145 por US$1.724.307, más US$22.080 por capacitación. El valor fue cuestionado por especialistas del sector y el expediente también motivó un pedido de informes. A eso se suman los 500 cascos para motociclistas previstos en una licitación privada con un presupuesto de $206 millones, unos $412.000 por unidad. En este caso todavía resta conocer el resultado definitivo, el precio efectivamente pagado y la cantidad de oferentes.
Otro antecedente fue la denuncia penal por la compra directa de 12 Fiat Cronos para patrulleros. El diputado Luciano Bugallo planteó un presunto sobreprecio, pero la Justicia desestimó la presentación en 2025.
El volumen de las contrataciones también aparece en el sistema integral de emergencias 911, cuya licitación tuvo un presupuesto oficial superior a $23.105 millones. En paralelo, el ministerio enfrenta cuestionamientos sobre las estadísticas del delito. Un relevamiento sobre 2025 detectó 122.867 investigaciones penales con “tipificación provisoria”, 103.085 habían sido denunciadas inicialmente como robos o hurtos. Esta brecha expuso una diferencia entre las denuncias que los ciudadanos realizan a través de la herramienta digital y aquellas que finalmente quedan clasificadas dentro de las estadísticas oficiales de delitos.
Ante este escenario, la Legislatura es uno de los principales espacios de interpelación de Alonso, con pedidos para que el ministro brinde explicaciones sobre la situación de inseguridad y distintas decisiones de gestión.