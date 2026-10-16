Kicillof tira de la cuerda

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Durante la primera gestión de Axel Kicillof al frente de la gobernación de la provincia de Buenos Aires y en gran parte de su segundo mandato, el vínculo entre el Ejecutivo y los gremios fue bastante aceitado. Las paritarias se desarrollaban casi sin conflictos y las medidas de fuerza de las bases obreras se centraban en reclamos hacia el Gobierno nacional.
Con el correr del mandato comenzó a visualizarse un giro en el vínculo entre las partes. Un fiel reflejo de ello ocurrió en la última semana, donde dos importantes gremios salieron a la calle con una batería de reclamos al Ejecutivo provincial. En primer término, hubo un fuerte paro docente que impulsó la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), conducida por Liliana Olivera.
Con un acatamiento superior al 90 %, los docentes bonaerenses salieron a las calles en reclamo por la creciente oleada de violencia que ocurre en las escuelas, principalmente en el Conurbano. A su vez, también pidieron por mejores condiciones laborales y aumentos salariales para hacerle frente a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Se trata del tercer paro docente que hace la FEB en lo que va del 2026.
Por su parte, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también salieron a la calle con reclamos hacia la administración provincial. El pasado 7 de octubre, una buena cantidad de trabajadores estatales fueron hacia Plaza San Martín en La Plata para pedirle al Ejecutivo por el pase a planta permanente para los trabajadores que no gozan de ese beneficio. Si bien la movilización fue hacia la Legislatura, la solicitud fue realizada al ministerio de Economía bonaerense, porque son ellos quienes tienen que añadir el pedido al Presupuesto 2027, que debería ser presentado en la brevedad.
Otro frente de batalla que mantiene el gobierno de Kicillof con los gremios se da con el caso de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO). La entidad conducida por Hernán Doval avanzó con una serie de cortes de ruta en varios municipios bonaerenses con el fin de alertar por los sueldos bajísimos que perciben los trabajadores.
A su vez, desde FESIMUBO lanzan otra fuerte protesta contra la administración provincial, principalmente hacia el ministerio de Trabajo que comanda Walter Correa, relacionada a la falta de convocatoria al Consejo del Empleo Municipal, organismo previsto en la Ley 14.656 para abordar las problemáticas salariales y laborales del sector.
Desde la cartera laboral bonaerense anunciaron hace ya cuatro años que se pondría en funcionamiento ese ámbito y también hubo promesas de convocarlo en 2025, luego de un encuentro entre Doval y el gobernador Axel Kicillof. Los municipales anunciaron un plan de acción prolongado durante un año que incluye cortes de ruta en los accesos de varios municipios. Primero realizaron acciones en la Ruta 6 en Cañuelas, también realizaron cortes en la Panamericana a la altura de Tigre y se esperan nuevas acciones para el transcurso del año.
A los problemas puntuales de cada gremio se le suma uno que es transversal a todos: el salario. Quienes más sufren la pérdida del poder adquisitivo son los docentes. De acuerdo a un informe elaborado por la Fundación Libertad, en la provincia de Buenos Aires el salario testigo de los educadores pasó de $1.431.303 en diciembre de 2019 a $1.125.627 en marzo de 2026, lo que significa una caída real del 21,4 %. El dato ubica a la Provincia entre las jurisdicciones que más retrocedieron en el período analizado. El informe advierte que las diferencias salariales responden a distintos factores, entre ellos el costo de vida, las estructuras salariales, los acuerdos paritarios y la capacidad fiscal de cada jurisdicción.
A la pérdida real del salario de todos los trabajadores se le suman varias problemáticas que surgieron en el último tiempo. El endeudamiento familiar es cada vez mayor, crece el pluriempleo para poder llegar a fin de mes y la política no brinda una respuesta para satisfacer estas demandas.
Mientras tanto, los gremios solicitan la reapertura urgente de paritarias para poder recuperar una parte del salario perdido en este último tiempo. El Gobierno bonaerense dilata el llamado y tira de la cuerda en el marco de un contexto económico complicado para las arcas provinciales. El secretario general de ATE de la Provincia, Claudio Arévalo, en diálogo con La Tecla, aseguró que los gremios piden una oferta salarial que supere los dos dígitos para que se cumplan sus intenciones.
Con este panorama, hay claras muestras de disconformidad en algunos gremios bonaerenses sobre la gestión de Kicillof. La última negociación paritaria fue en julio, donde hubo subas del 7 % en dos etapas (5 % para julio y un 2 % para el mes de agosto), mientras que en septiembre no hubo negociación que llegue a buen puerto.
Gremios de distintos sectores comenzaron con las medidas de fuerza en la última semana y hubo amenaza por parte del gobierno provincial para descontar los días para los trabajadores que hacen paro y estén en “pequeñas agrupaciones, porque no tienen la validación legal que corresponde".
SANCIONES La advertencia de la Provincia por los paros de gremios disidentes
Durante la última conferencia de prensa, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, diferenció las medidas de fuerza realizadas por los gremios legales frente a los disidentes. Ante estos últimos, desde el Ejecutivo advirtieron por posibles sanciones a quienes realicen las medidas de fuerza.
En una clara referencia hacia Suteba multicolor y a la Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires, BIanco expresó: “Hay de dos tipos; algunos que los lleva adelante el conjunto de los gremios validados legalmente y después hay de pequeñas agrupaciones que también llaman a paros que no corresponden, porque no tienen la validación legal que corresponde”, sostuvo el funcionario.
“Es una definición que lleva adelante la Dirección General de Cultura y Educación”, señaló el funcionario, dejando la decisión formal de los descuentos en manos de la cartera que comanda Flavia Teriggi.
HERNÁN DOVAL – FESIMUBO “Estamos discutiendo 5 % más o 5 % menos sobre salarios bajos”
La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), profundizó su plan de lucha en el último año y reclamó la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal. Acusan al Gobierno provincial de dilatar el llamado y cuestionan con dureza la reglamentación impulsada por el ministro de Trabajo, Walter Correa.
Desde la organización aseguran que la protesta tendrá continuidad a través de acciones regionales y que incluso evalúan nuevas modalidades para mantener el conflicto en el tiempo. La estrategia contempla medidas coordinadas entre las distintas regionales, que reúnen cerca de un centenar de sindicatos municipales en todo el territorio bonaerense. Ya hubo cortes de ruta en Cañuelas y Tigre, mientras que planean continuar con las medidas.
“Nosotros ya tenemos las distintas regionales que tienen programadas medidas de fuerza que van a ir desarrollando”, señalaron desde FESIMUBO, al tiempo que anticiparon que durante el verano también reforzarán las protestas en la región de la Costa. La idea, explicaron, es evitar que el reclamo quede limitado a un paro o una movilización puntual.
En ese sentido, desde la Federación sostienen que las discusiones salariales municipio por municipio resultan insuficientes frente al deterioro de los ingresos de los trabajadores. “Nosotros estamos discutiendo, estamos en lucha, pero estamos discutiendo 5 % más, 5 % menos sobre salarios bajos”, cuestionaron.
CLAUDIO ARÉVALO - ATE “Necesitamos un aumento que supere los dos dígitos”
El secretario general de ATE en la provincia de Buenos Aires, Claudio Arévalo, reclamó una urgente recomposición salarial y advirtió por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales. Evitó confrontar con Axel Kicillof, pero le marcó la cancha con algunas inquietudes, sobre todo relacionadas a aumentos salariales.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado esperan una nueva convocatoria a paritarias y reclaman una recomposición urgente. Según Arévalo, los trabajadores estatales acumulan más de un 30 % de pérdida del poder adquisitivo y necesitan recuperar rápidamente el terreno perdido.
“Nosotros necesitamos una recomposición salarial que saque de la indigencia a todos los trabajadores del Estado provincial. Un aumento que supere los dos dígitos”, lanzó el dirigente sindical, al referirse especialmente a sectores como auxiliares de la educación y trabajadores que permanecen bajo becas y otras formas de contratación precaria.
Pese al endurecimiento del reclamo, Arévalo evitó plantear una ruptura con el gobierno de Kicillof. Por el contrario, destacó que ATE mantiene un diálogo abierto con la administración bonaerense y diferenció la situación provincial de la política impulsada por Javier Milei.
“No tenemos mal vínculo con el Gobierno de la provincia. Yo no quiero pensar que porque estemos reclamando el Gobierno nos quiera tomar a los trabajadores como enemigos”, afirmó.
ROMINA DEL PLÁ - SUTEBA MULTICOLOR “Si el gobierno no abre paritarias, el conflicto va a seguir”
La diputada nacional y referente de Suteba multicolor, Romina del Plá, dejó duras críticas hacia el Gobierno de la Provincia, principalmente luego de los dichos de Carlos Bianco respecto a los descuentos hacia trabajadores que realizan paros. Sostuvo que la administración provincial lleva adelante una política similar a la que cuestiona del Gobierno nacional de Javier Milei en materia de derechos laborales.
“El gobierno provincial de Kicillof y de Bianco está llevando a la práctica la política de Milei de atacar el derecho de huelga”, disparó Del Plá. Y agregó: “Ellos dicen cuestionar los ataques de Milei a los derechos de los trabajadores, pero ellos hacen lo mismo desde el Gobierno”.
La referente del FIT también puso el foco en las conducciones sindicales que mantienen una relación más cercana con la administración de Kicillof. Según planteó, incluso esos gremios se vieron obligados a convocar medidas de fuerza ante la falta de respuestas oficiales.
“Hasta las direcciones sindicales amigas del gobierno de Axel Kicillof han tenido que convocar medidas de fuerza”, señaló.
En ese sentido, Romina Del Plá remarcó: “En la medida en que el Gobierno siga con esta política de superajuste del salario y en estas condiciones de trabajo y de violencia en que estamos desarrollando nuestra tarea, obviamente que el conflicto se va a recrudecer, porque la situación es cada vez más insostenible”.