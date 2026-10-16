Volver | La Tecla Informe Especial 16 de octubre de 2026 PROVINCIA Y GREMIOS

Por Francisco Messina

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Kicillof tira de la cuerda

Tras varios años de vínculo estrecho, los gremios alzaron la voz y comenzaron a reclamarle al gobernador por paritarias, mejores condiciones laborales y pases a planta permanente

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