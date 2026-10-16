Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de octubre de 2026 TIRONEOS

Paritarias: la Provincia hizo su oferta y los gremios estatales debaten si la aprueban

La propuesta consiste en un incremento salarial del 6% en dos cuotas: 3% para octubre y un porcentaje similar para noviembre, algo más de lo que especulaban desde el sector de los trabajadores. La negociación continúa con los docentes.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.