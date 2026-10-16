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Paritarias: la Provincia hizo su oferta y los gremios estatales debaten si la aprueban

La propuesta consiste en un incremento salarial del 6% en dos cuotas: 3% para octubre y un porcentaje similar para noviembre, algo más de lo que especulaban desde el sector de los trabajadores. La negociación continúa con los docentes.

Paritarias: la Provincia hizo su oferta y los gremios estatales debaten si la aprueban
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El Gobierno bonaerense y los gremios estatales volvieron a la mesa de la negociación paritaria, en la que el Ejecutivo dejó una oferta de recomposición salarial que los sindicatos debatirán para aprobar y rechazar.

Según pudo saber La Tecla.info, la propuesta consiste en un incremento salarial del 6% en dos cuotas: 3% para octubre y un porcentaje similar para noviembre, algo más de lo que especulaban desde el sector de los trabajadores.

Cabe recordar que la administración de Axel Kicillof hizo llegar una primera propuesta del 1,5% para los salarios de octubre, considerada insuficiente por las organizaciones.

El porcentaje fue cuestionado, entre otros motivos, porque quedó por debajo de la inflación de septiembre, que fue del 1,9%, según el INDEC. 

Tras el encuentro con los trabajadores de la Ley 10.430, la jornada continuará con los docentes que conforman el Frente de Unidad, previéndose una oferta de recomposición similar y en los mismos términos.

El último acuerdo salarial se alcanzó en julio, cuando los sindicatos aceptaron una suba del 7% en dos tramos: 5% para julio y 2% para agosto, ambos calculados sobre los salarios de junio. En aquella oportunidad, el Gobierno provincial se comprometió a retomar la discusión en septiembre. Hubo una primera reunión, pero no se presentó una oferta y el diálogo formal quedó interrumpido hasta la convocatoria de este viernes.

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