Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de octubre de 2026 NOTA DE TAPA

Seguridad en disputa: Nación publicó cifras y en PBA abren el paraguas

El informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), elaborado por el ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Alejandra Monteoliva, abrió un nuevo frente de discusión en torno a la seguridad bonaerense.

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