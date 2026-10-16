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Choripanes, chicanas y una interna al rojo vivo: la semana política en redes

Las redes volvieron a ser escenario de cruces, chicanas e internas políticas. Entre disputas por el territorio, las tasas municipales y el futuro del peronismo, dirigentes y referentes agitaron la conversación digital.

Choripanes, chicanas y una interna al rojo vivo: la semana política en redes
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La semana política volvió a encender las redes. Entre chicanas, cruces inesperados e internas que sumaron nuevos capítulos, dirigentes y referentes de distintos espacios llevaron sus disputas a la calle virtual y dejaron varias polémicas para comentar.

La Libertad Avanza en el territorio

La diputada de CABA por LLA, Lucía Montenegro, compartió en su perfil de X un video en la que se la ve compartiendo con personas en situación de calle de las inmediaciones de la Villa 1-11-14 unos choripanes en el cruce de la Avenida Cruz y Perito Moreno.
 


Lejos de escapar de la polémica, la funcionaria violeta recibió feroces críticas de la corriente más "conservadora" del libertarianismo. Entre los comentarios que recibió, Montenegro fue acusada de que su política "se parece al kukismo", también fue señalada por pertenecer a "la rama villera de LLA". 

"Mariu" hace frente a las críticas

La ex-gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, publicó un reel en su perfil de Instagram respondiendo a una pregunta que recibió por parte de un usuario que la acusó de "hablar pavadas" y le sugirió que "se meta a un barrio" para "entender un poco".

Vidal aseguró que recorre los barrios pobres "desde hace más de 20 años" y recalcó que habla con cualquier ciudadano de a pie y que no siempre eso significa un posteo o un reel.
 



La referente del PRO picanteó el reel con un pie de página incisivo: "Gracias por tu preocupación, pero hace más de 20 años que ya lo hago. Un beso!".

Pelea por las tasas

El diputado provincial y presidente del bloque de LLA, Juanes Osaba, cruzó a Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás, en X. El cruce fue por un posteo realizado por Passaglia en donde "desafió" a Milei a que Nación deje de cobrar IVA por obras y servicios a los municipios, así los municipios pueden bajar las tasas. 
 


El jefe comunal fue contundente: "Nosotros estamos dispuestos a resignar ingresos y bajar impuestos de verdad". Además, cerró su comunicado con un guiño a su espacio político "Hechos":"Hablar es fácil. Acá lo que importa son los hechos".

Por su parte, Osaba citó las palabras de Passaglia y cuestionó el valor de las tasas en San Nicolás. Además, el legislador pegó fuerte, por los cuestionamientos dados por el nicoleño: "antes de darle lecciones al Gobierno nacional, explicá por qué en San Nicolás cobran una “Tasa de Desarrollo Urbano” según el valor de la propiedad, como si fuera otro impuesto inmobiliario”.

 


Nuevo round en la interna libertaria

El influencer libertario vinculado a Santiago Caputo, "TraductorTeAma", arremetió contra uno de los principales referentes violetas en la provincia, Sebastián Pareja, estrechamente ligado a Karina Milei, hermana del mandatario nacional.

En una publicación de su perfil de X, el influencer compartió un video en el que se ve un cruce de Pareja con manifestantes de la oposición. En el enfrentamiento verbal, se lo puede ver al armador bonaerense violeta decir que "se robaron la Argentina". Por su parte, Traductor aseguró que el ida y vuelta que protagonizó Pareja, lo hizo con sus "ex-compañeros", un claro guiño al pasado peronista del legislador.
 


El peronismo pide por Cristina

La diputada provincial y ex-intendenta de QUilmes, Mayra Mendoza, publicó en su perfil de X un comunicado en el que asegura que a Cristina Kirchner la persiguieron y la metieron presa, llevando al país a una "catástrofe"

Además, la legisladora aseguró que no quieren liberarla "para evitar que demos vuelta esta historia", un guiño a una potencial candidatura de la ex-mandataria para 2027.
 


Según sus palabras, el peronismo debe volver al gobierno y lograr que "cada familia de un trabajador pueda vivir de un salario", recordando al 2015 como "el último buen gobierno que tuvo Argentina".

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