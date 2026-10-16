Choripanes, chicanas y una interna al rojo vivo: la semana política en redes

TERRITORIO: LA MEJOR FORMA DE HACER POLÍTICA



Hoy en la intercesión de Avenida Cruz y Perito Moreno, Villa 1-11-14, CABA, compartí unos CHORIPANES con gente en situación de calle o que simplemente no habían comido. Alenté uno por uno a confiar y esperar.



Tomamos nota de los problemas más graves con el compromiso de buscar soluciones.



Me sentí muy bien y reconfortada. — Lucía Montenegro (@LMontenegrochdk) October 13, 2026

Bajar los impuestos que cobran otros es fácil. Lo desafío Presidente @JMilei a que lo hagamos los dos.



Usted le pide a los municipios que bajemos las tasas. Le tomo la palabra.



Si la Nación deja de cobrarnos IVA por las obras y servicios que hacemos para los vecinos, en San Nicolás eliminamos la Tasa de Seguridad e Higiene que pagan comercios, PyMEs e industrias.



IVA 0. TASA 0.



Nosotros estamos dispuestos a resignar ingresos y bajar impuestos de verdad.



¿Ustedes?



Hablar es fácil. Acá lo que importa son los hechos. — Santi Passaglia (@passaglia_santi) October 14, 2026

Santiago, la Tasa de Seguridad e Higiene ya debería ser cero si no prestás ningún servicio a cambio... Antes de darle lecciones al Gobierno nacional, explicá por qué en San Nicolás cobran una “Tasa de Desarrollo Urbano” según el valor de la propiedad, como si fuera otro impuesto inmobiliario. Y del “Fondo Educativo”, ¿qué pasó con los 20 millones de dólares que cuestionamos ante el Tribunal de Cuentas? Según nuestro informe, en 9 años ejecutaron apenas el 20%. — Juanes Osaba (@JuanesOsaba) October 15, 2026

El fuerte cruce entre el Diputado de La Libertad Avanza Sebastián Miguel Pareja con sus ex compañeros:



🗣️| "La concha de tu madre! Ladrones!! Se robaron la argentinaaa qué carajoeeaeaeawawea. Ladrones!! No Leae lo jubilado eaeew 4 años" — Traductor 🥹💕💐 (@TraductorTeAma) October 15, 2026