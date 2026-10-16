Choripanes, chicanas y una interna al rojo vivo: la semana política en redes

La Tecla
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TERRITORIO: LA MEJOR FORMA DE HACER POLÍTICA— Lucía Montenegro (@LMontenegrochdk) October 13, 2026
Hoy en la intercesión de Avenida Cruz y Perito Moreno, Villa 1-11-14, CABA, compartí unos CHORIPANES con gente en situación de calle o que simplemente no habían comido. Alenté uno por uno a confiar y esperar.
Tomamos nota de los problemas más graves con el compromiso de buscar soluciones.
Me sentí muy bien y reconfortada.
Bajar los impuestos que cobran otros es fácil. Lo desafío Presidente @JMilei a que lo hagamos los dos.— Santi Passaglia (@passaglia_santi) October 14, 2026
Usted le pide a los municipios que bajemos las tasas. Le tomo la palabra.
Si la Nación deja de cobrarnos IVA por las obras y servicios que hacemos para los vecinos, en San Nicolás eliminamos la Tasa de Seguridad e Higiene que pagan comercios, PyMEs e industrias.
IVA 0. TASA 0.
Nosotros estamos dispuestos a resignar ingresos y bajar impuestos de verdad.
¿Ustedes?
Hablar es fácil. Acá lo que importa son los hechos.
Santiago, la Tasa de Seguridad e Higiene ya debería ser cero si no prestás ningún servicio a cambio... Antes de darle lecciones al Gobierno nacional, explicá por qué en San Nicolás cobran una “Tasa de Desarrollo Urbano” según el valor de la propiedad, como si fuera otro impuesto inmobiliario. Y del “Fondo Educativo”, ¿qué pasó con los 20 millones de dólares que cuestionamos ante el Tribunal de Cuentas? Según nuestro informe, en 9 años ejecutaron apenas el 20%.— Juanes Osaba (@JuanesOsaba) October 15, 2026
El fuerte cruce entre el Diputado de La Libertad Avanza Sebastián Miguel Pareja con sus ex compañeros:— Traductor 🥹💕💐 (@TraductorTeAma) October 15, 2026
🗣️| "La concha de tu madre! Ladrones!! Se robaron la argentinaaa qué carajoeeaeaeawawea. Ladrones!! No Leae lo jubilado eaeew 4 años"
Lamento mucho que moleste la insistencia, pero los datos, a diario, confirman nuestra interpretación: a @CFKArgentina la persiguieron primero y la metieron presa después para llevar a los trabajadores, de su participación en el PBI más alta de la historia, a esta actualidad, que es una catástrofe.— Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) October 16, 2026
Y no quieren liberarla para evitar que demos vuelta la historia y le devolvamos su dignidad al pueblo argentino.
Para el año que viene empezar a cambiar este drama, entonces, Cristina libre y lo primero que hagamos al volver al gobierno debe ser lograr que cada familia de un trabajador pueda vivir de un salario, como hasta 2015, durante el último buen gobierno que tuvo Argentina.