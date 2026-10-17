Volver | La Tecla Nacionales 17 de octubre de 2026 SE RECUPERA

El papa León XIV recibió el alta y ahora volverá al Vaticano

La decisión se tomó luego de una evaluación médica que incluyó análisis de sangre y una radiografía de tórax realizados durante en las últimas horas. Fue operado el martes para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado un adenocarcinoma pulmonar.

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