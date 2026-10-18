Cuenta regresiva para las PyMEs: miles de empresas bajaron la persiana en la Provincia
Desde noviembre de 2023 se registraron miles de bajas netas de empleadores bonaerenses y la tendencia continuó durante 2026. Empresarios advierten por el consumo, las importaciones y el aumento de los costos.
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La Provincia de Buenos Aires atraviesa una fuerte contracción de su entramado productivo, con miles de empresas que dejaron de operar desde fines de 2023. Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), junto con relevamientos de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), organismos oficiales y cámaras empresarias, muestran una caída sostenida de los empleadores registrados, una tendencia que se prolongó durante 2026.
Entre noviembre de 2023 y fines de 2025, la Provincia acumuló una pérdida neta de entre 5.300 y 5.832 empleadores, de acuerdo con distintos cortes y fuentes. Otros relevamientos que extienden el período hasta 2026 ubican el número por encima de las 6.000 firmas, mientras que algunas mediciones llegan a estimar unas 8.465 bajas en períodos más extensos. La Provincia quedó así entre los distritos más afectados y concentró cerca de tres de cada diez cierres registrados a nivel nacional.
El impacto también se refleja con fuerza en la industria manufacturera. Según datos de la UIPBA, entre junio de 2023 y junio de 2026 cerraron 1.374 establecimientos industriales bonaerenses, una caída del 6,3%. En paralelo, se perdieron 45.115 puestos de trabajo industriales, equivalentes a una reducción del 8,6%. La Provincia concentró alrededor del 35% de los cierres de fábricas registrados en el país y más del 45% de la pérdida de empleo fabril.
La tendencia no se habría detenido durante el tercer trimestre de 2026. Informes sectoriales registraron alrededor de un centenar de nuevos cierres industriales en apenas tres meses, mientras que otros relevamientos ubicaron en unas 1.300 las fábricas que habían dejado de funcionar hasta mayo. A nivel territorial, distintos observatorios municipales contabilizaron al menos 3.165 cierres, ceses o bajas de comercios y establecimientos productivos entre 2023 y septiembre de este año, con casos destacados en La Plata, Tandil y Junín.
El fenómeno bonaerense se inscribe en una caída de alcance nacional. De acuerdo con la SRT, a julio de 2026 quedaban unas 480.067 unidades productivas con empleadores registrados, 32.290 menos que en noviembre de 2023, lo que representa una baja del 6,3%. Solo durante los primeros siete meses de este año se registraron unas 9.682 unidades menos y ya son 18 meses consecutivos de caída neta.
Desde la Provincia señalaron que la destrucción del entramado empresario no se detiene y remarcaron que en julio se perdieron otras 948 empresas en el país. El gobierno de Axel Kicillof atribuye buena parte de la dinámica a las políticas implementadas por la administración de Javier Milei. En el sector empresario, en tanto, apuntan a la caída del consumo y del poder adquisitivo, el avance de las importaciones, la competencia del comercio electrónico y el contrabando, además del peso de los costos fijos, la energía, los impuestos y otros servicios.
Las cifras presentan diferencias según el período y la metodología utilizada por cada organismo, pero coinciden en un punto: la estructura productiva formal bonaerense viene achicándose de manera sostenida. Con las empresas industriales, comercios y PyMEs bajo presión, el cierre de establecimientos se convirtió en uno de los principales focos de preocupación para el entramado productivo provincial de cara al cierre de 2026.