Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de octubre de 2026 COMPLICADOS

Cuenta regresiva para las PyMEs: miles de empresas bajaron la persiana en la Provincia

Desde noviembre de 2023 se registraron miles de bajas netas de empleadores bonaerenses y la tendencia continuó durante 2026. Empresarios advierten por el consumo, las importaciones y el aumento de los costos.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.