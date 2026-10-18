Lo que el 17 de octubre dejó: lealtad a la unidad, fidelidad a la propia interna

Francia en llamas, Europa en las calles: ¿puede el estallido social llegar a la Argentina?
Más de medio millón de franceses salieron a protestar contra el deterioro del poder adquisitivo, los recortes y la crisis de los servicios públicos. El descontento también sacude a Italia, Bélgica, Portugal, España y Albania. Mientras Emmanuel Macron enfrenta una crisis política a meses de las elecciones presidenciales, en Argentina crece el interrogante sobre los límites sociales del ajuste de Javier Milei.