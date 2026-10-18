Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de octubre de 2026 MAS RECLAMOS

El ajuste de Zona Fría suma otro frente judicial en la Provincia

Tres Arroyos demandó al Gobierno nacional por los cambios en los subsidios al gas. El Municipio sostiene que el nuevo esquema reduce bonificaciones y deja afuera a instituciones.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.