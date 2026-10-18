El ajuste de Zona Fría suma otro frente judicial en la Provincia

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El Municipio presentó una demanda para cuestionar las modificaciones al régimen que reduce las tarifas de gas en regiones de bajas temperaturas. Advierte que los cambios pueden recortar descuentos a los usuarios y dejar afuera del beneficio a clubes y entidades sin fines de lucro.
El Municipio de Tres Arroyos inició una acción judicial contra el Gobierno nacional para frenar los cambios en el régimen de Zona Fría, que contempla descuentos en las tarifas de gas para usuarios de regiones con bajas temperaturas.
La presentación apunta contra las modificaciones que alteran las condiciones de acceso al beneficio y su forma de cálculo. Según los cuestionamientos del Ejecutivo local, el nuevo esquema podría reducir las bonificaciones para algunos usuarios y excluir a instituciones como clubes y entidades sin fines de lucro.
Uno de los principales puntos de conflicto es el alcance del subsidio. Mientras el régimen anterior contemplaba descuentos del 30% y el 50%, según las condiciones previstas, el nuevo mecanismo modifica la base sobre la cual se calcula la asistencia, lo que puede traducirse en una bonificación menor para determinados hogares.
Desde el Municipio sostienen que las condiciones climáticas que justificaron la creación del régimen siguen vigentes. En ese sentido, plantean que la necesidad de calefaccionar las viviendas en zonas frías no depende exclusivamente de los ingresos familiares y cuestionan que se reduzca el alcance de un beneficio establecido para atender esa realidad.
Con la demanda, Tres Arroyos busca que la Justicia revise la legalidad de los cambios impulsados por Nación. El reclamo apunta a preservar las bonificaciones para los vecinos y las instituciones de la región, frente a un esquema que, según advierte la comuna, puede profundizar las diferencias entre usuarios y restringir el acceso a un beneficio vigente desde la ampliación del régimen en 2021.