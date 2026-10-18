Volver | La Tecla Nacionales 18 de octubre de 2026 PREOCUPACIóN

El susto quedó atrás: Dibu Martínez fue operado y ya prepara su regreso

El arquero argentino sufrió un fuerte choque durante el partido ante Everton y debió abandonar la cancha en camilla. La intervención fue exitosa y tendrá unas seis semanas de recuperación.

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