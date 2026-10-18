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El susto quedó atrás: Dibu Martínez fue operado y ya prepara su regreso

El arquero argentino sufrió un fuerte choque durante el partido ante Everton y debió abandonar la cancha en camilla. La intervención fue exitosa y tendrá unas seis semanas de recuperación.

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Emiliano “Dibu” Martínez llevó tranquilidad después del fuerte golpe que sufrió durante el partido entre Chelsea y Everton. El arquero argentino fue operado por una fractura de maxilar y, pocas horas después de la intervención, publicó una foto desde la clínica junto a un mensaje que ilusionó a sus seguidores: “En unas semanas volvemos ya”.

El campeón del mundo había encendido las alarmas durante el segundo tiempo, cuando salió de su área para despejar un tiro libre y chocó de frente contra Jarrad Branthwaite. El defensor pudo continuar en el partido, mientras que Martínez quedó tendido durante varios minutos y debió ser retirado en camilla, con cuello ortopédico y oxígeno.

Los primeros estudios descartaron lesiones de gravedad en la cabeza, el cuello y la espalda, aunque detectaron una fractura en el maxilar que finalmente requirió una intervención quirúrgica. Martínez permaneció consciente y fue trasladado a una clínica para continuar con los controles y quedar bajo observación.

La operación se realizó con éxito y ahora el arquero tendrá por delante alrededor de un mes y medio de recuperación. Ese plazo lo obligará a perderse varios partidos del Chelsea y también la última fecha FIFA del año, en la que la Selección Argentina enfrentará a Uruguay y Costa Rica a mediados de noviembre.

La lesión también supone un contratiempo para el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, que debió reemplazarlo por Mike Penders, quien hizo su debut en la Premier League. “Por lo que sé, salió del estadio consciente. Ahora mismo está en el hospital haciéndose estudios por precaución. Tenemos que esperar”, había señalado el técnico después del encuentro.

Mientras continúa con su recuperación, el mensaje de Martínez buscó despejar las dudas sobre su regreso. Aunque todavía deberá atravesar varias semanas de rehabilitación, el arquero dejó en claro que ya tiene puesta la mira en la vuelta a las canchas.

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