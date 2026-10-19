Volver | La Tecla Nacionales 19 de octubre de 2026 ESCENARIO 2027

Milei y el PRO siguen sin cerrar un acuerdo y el macrismo analiza alternativas para 2027

Las reuniones entre referentes de ambos partidos continúan, pero no hay certezas sobre una alianza electoral. Mientras crecen los cuestionamientos internos, vuelve a aparecer la posibilidad de que el PRO impulse una candidatura presidencial propia.

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