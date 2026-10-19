Milei y el PRO siguen sin cerrar un acuerdo y el macrismo analiza alternativas para 2027
Las reuniones entre referentes de ambos partidos continúan, pero no hay certezas sobre una alianza electoral. Mientras crecen los cuestionamientos internos, vuelve a aparecer la posibilidad de que el PRO impulse una candidatura presidencial propia.
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El PRO y La Libertad Avanza volverán a reunirse este martes para avanzar en las negociaciones por un eventual acuerdo electoral para 2027. Sin embargo, a dos meses del inicio de las conversaciones, todavía no hay definiciones sobre una alianza en la Ciudad de Buenos Aires ni a nivel nacional, mientras crecen las dudas dentro del macrismo.
Del encuentro participarían Cristian Ritondo y Fernando de Andreis por el PRO, y Diego Santilli y los hermanos Martín y Eduardo “Lule” Menem por el oficialismo. Aunque las reuniones se mantienen de manera periódica, la falta de avances concretos alimenta la desconfianza sobre las posibilidades de alcanzar un entendimiento.
Uno de los principales puntos de discusión es la Ciudad de Buenos Aires, donde el PRO busca preservar su peso político frente al avance libertario. Entre las alternativas se mencionó una posible fórmula conjunta entre Jorge Macri y una dirigente de LLA, como Pilar Ramírez, aunque todavía no hay acuerdos sobre candidaturas ni sobre el reparto de lugares en las listas.
A nivel nacional, Mauricio Macri tampoco observa señales suficientes para dar por encaminada una alianza. Mientras al comienzo de las conversaciones el PRO consideraba que se trataba de una última oportunidad para ordenar el vínculo, a fines de septiembre dirigentes del partido reconocieron que las partes seguían lejos de un acuerdo.
La reforma política impulsada por el Gobierno aparece como otra fuente de tensión. La iniciativa contempla la eliminación o suspensión de las PASO, un mecanismo que el PRO utilizó para resolver internas y definir candidaturas. En el Senado, el partido podría votar en contra, mientras que en Diputados todavía no hay una posición definitiva.
La discusión sobre las primarias también tiene implicancias electorales: una alianza obligaría a definir cómo se distribuyen las candidaturas y qué autonomía conservaría el macrismo. Sin acuerdo, en cambio, una modificación del sistema electoral podría cambiar las condiciones para que ambos espacios compitan por separado.
Ante la falta de avances, dentro del PRO volvió a tomar fuerza la posibilidad de presentar una candidatura presidencial propia en 2027. Hernán Lacunza aparece entre los nombres mencionados para esa alternativa, mientras pierde impulso una eventual postulación de Mauricio Macri. La otra opción es sellar un acuerdo nacional con LLA para conservar representación legislativa y territorial, aunque por ahora ninguna estrategia está definida.