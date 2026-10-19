La motosierra reparte cargos: ANSES, el botín que LLA disputa para conquistar PBA
Mientras Javier Milei predica el achicamiento del Estado, Sebastián Pareja y los distintos sectores de La Libertad Avanza avanzan sobre la estructura territorial del organismo previsional. Una trama de funcionarios, candidatos y dirigentes partidarios se extiende por los municipios bonaerenses.
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Mientras Javier Milei predica el achicamiento del Estado, Sebastián Pareja y los distintos sectores de La Libertad Avanza avanzan sobre la estructura territorial del organismo previsional. Una trama de funcionarios, candidatos y dirigentes partidarios se extiende por los municipios bonaerenses. Los nombres detrás de las delegaciones, las internas por los nombramientos y los miles de millones que mueve el organismo que atiende a jubilados y beneficiarios sociales.
Javier Milei llegó al poder prometiendo dinamitar la estructura del Estado, terminar con los privilegios de la política y expulsar a la casta de los organismos públicos. Sin embargo, mientras la motosierra sigue siendo el emblema del Gobierno, en la provincia de Buenos Aires los libertarios encontraron en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) una herramienta que ningún espacio político parece dispuesto a resignar: presencia territorial, cargos y contacto directo con millones de ciudadanos.
Detrás de los mostradores donde se tramitan jubilaciones, pensiones y asignaciones, también se libra una pelea por el poder.
En esta disputa aparece un nombre central: Sebastián Pareja, el principal armador de Karina Milei en territorio bonaerense y uno de los hombres que aspira a convertir a La Libertad Avanza en una fuerza capaz de disputarle al peronismo el control de la Provincia.
La estrategia no es nueva. Durante años, La Cámpora convirtió distintos organismos nacionales en espacios de acumulación política, formación de dirigentes y construcción territorial. Ahora, el espacio que llegó prometiendo terminar con esas prácticas exhibe una estructura que tiene varios puntos de contacto con aquel modelo.
Un relevamiento de designaciones realizado en 2025 identificó 119 nombramientos jerárquicos vinculados a militantes, excandidatos, familiares de dirigentes y referentes libertarios en territorio bonaerense.
El dato revela una cuestión que va mucho más allá de las oficinas de atención al público. En un escenario donde el oficialismo nacional busca consolidar su organización para 2027, cada delegación puede representar una pieza dentro de un tablero electoral mucho más grande.
Pareja, los Menem y la pelea por el territorio
En el armado libertario bonaerense no todos responden al mismo jefe. Pareja concentra buena parte de la organización partidaria provincial y mantiene una relación directa con Karina Milei y Martín Menem, dos figuras decisivas en la distribución del poder dentro del oficialismo.
Pero la estructura nacional también arrastra sus propias internas. Los sectores vinculados a Santiago Caputo, los dirigentes provenientes del PRO y distintos referentes locales disputan influencia, cargos y capacidad de decisión.
La Libertad Avanza todavía necesita construir candidatos, instalar referentes y consolidar una organización propia.
En ese tablero, ANSES ofrece una ventaja difícil de encontrar en otro organismo: llega prácticamente a todos los rincones de la provincia de Buenos Aires.
No se trata solamente de tener una oficina. Se trata de disponer de una estructura institucional con presencia en distritos donde La Libertad Avanza todavía necesita construir candidatos, instalar referentes y consolidar una organización propia.
La pregunta que sobrevuela esas designaciones es hasta dónde pesa la idoneidad para conducir una dependencia y cuánto influye la pertenencia a una determinada línea interna del oficialismo.
La Plata: el vínculo entre ANSES y la conducción política
Uno de los casos más significativos es el de Micaela Fragasso, vinculada a la conducción de ANSES en La Plata y posteriormente posicionada como coordinadora política de La Libertad Avanza en la Octava Sección Electoral.
Su crecimiento se produjo dentro del armado de Pareja, con conexiones con el legislador Juan Osaba.
En el centro, Micaela Fragasso.
La capital bonaerense no es un distrito más. Concentra ministerios, organismos provinciales y una estructura política que resulta decisiva para cualquier proyecto que pretenda disputar el poder en Buenos Aires.
Por eso, la combinación entre responsabilidades institucionales y conducción partidaria adquiere una dimensión particular.
En La Plata, los libertarios no solamente intentan consolidar una fuerza electoral. También buscan instalar una estructura con capacidad de disputar espacios a los sectores tradicionales de la política local.
Olavarría: el peso de Celeste Arouxet en la Séptima Sección
Celeste Arouxet representa otro capítulo de esta historia. La dirigente ocupa una jefatura regional de ANSES y es una de las referencias libertarias en Olavarría y la Séptima Sección Electoral.
Su participación en actividades junto a Karina Milei, Martín Menem y Sebastián Pareja la ubica dentro del esquema territorial que responde a la conducción partidaria bonaerense.
Celeste Arouxet.
La oficina local de Olavarría, en tanto, aparece bajo la responsabilidad de José Hamse.
Pero el mapa regional es más amplio. En la Séptima también se registraron nombres como Oscar Couceyro en Azul, Claudia Herrero Valtuille en Bolívar, Martiniano Yocco en General Alvear, Lucía Benardoni en Roque Pérez, Carlos Calvella en Saladillo, Guadalupe Correa en 25 de Mayo y Martín Fernández en Tapalqué.
Este último también fue identificado como responsable de la Juventud libertaria en su distrito.
El avance sobre las delegaciones adquiere relevancia en una sección electoral donde los libertarios necesitan ampliar su presencia política y construir referencias locales de cara a los próximos comicios.
Lanús: un concejal y la polémica por su continuidad en ANSES
En el conurbano sur aparece el caso de Ignacio Moroni. El dirigente libertario llegó al Concejo Deliberante de Lanús, mientras surgían cuestionamientos por su presunta continuidad al frente de la dependencia local de ANSES.
En septiembre de 2026, la situación de su reemplazo por Verónica Mustacciolo todavía generaba controversias.
Ignacio Moroni.
El caso abre una discusión sobre incompatibilidades, licencias y remuneraciones. La cuestión central es determinar si la desvinculación de Moroni del organismo nacional se formalizó antes o después de asumir su banca y bajo qué condiciones administrativas.
Lanús, además, es uno de los distritos que La Libertad Avanza mira con especial atención. Gobernado por el peronismo, forma parte de los municipios donde el oficialismo nacional pretende fortalecer su representación electoral.
San Pedro: de la oficina previsional a una banca legislativa
La trayectoria de Analía Corvino muestra con claridad cómo algunos dirigentes vinculados a ANSES terminaron dando el salto a la política electoral.
Después de conducir la oficina del organismo en San Pedro, Corvino fue electa diputada provincial para el período 2025-2029.
Su lugar quedó en manos de César Bologna, exresponsable de PAMI en Ramallo y dirigente de su entorno político.
Corvino y Bologna también compartieron actividades partidarias vinculadas al armado provincial de Pareja.
En este caso, la sucesión exhibe una continuidad política entre quien deja la función administrativa para ocupar una banca y quien llega a reemplazarla.
El episodio resulta especialmente interesante para analizar de qué manera se construyen liderazgos libertarios en el interior bonaerense.
Tandil: cambios de nombres, continuidad de espacio
Algo similar ocurrió en Tandil.
Gonzalo Santamarina condujo la Regional Bonaerense I de ANSES antes de convertirse en concejal.
David Fernández.
En mayo de 2026 fue reemplazado por Sofía Zeme, quien anteriormente había estado al frente de la oficina local.
La jefatura de esa dependencia pasó a manos del contador David Fernández.
Los movimientos se produjeron dentro de un esquema de dirigentes vinculados al mismo espacio político local.
La sucesión de nombres deja al descubierto una modalidad de renovación de autoridades que coincide con el crecimiento territorial de La Libertad Avanza y sus aliados.
Escobar: las internas también llegan a las oficinas
En Escobar, los reacomodamientos permiten observar otro fenómeno: los conflictos dentro del propio oficialismo.
En agosto de 2026, Dominga Edith Olmedo asumió como directora de la UDAI local en reemplazo de Enrique Pagniez, esposo de la concejal Mariana Huber.
Dominga Edith Olmedo.
El cambio se produjo en medio de movimientos y rupturas dentro del universo libertario municipal.
Olmedo aparece vinculada políticamente al referente Eduardo Gianfrancesco.
La modificación en la conducción de ANSES muestra cómo las disputas internas pueden tener consecuencias sobre el reparto de responsabilidades dentro de la administración nacional.
Avellaneda y Chivilcoy: la construcción de nuevas referencias
En Avellaneda, Daniel Amigo asumió en septiembre de 2026 al frente de la dependencia ubicada en el centro del distrito.
Su designación estuvo relacionada con el sector local que coordina Cristian Frattini y contó con la participación del jefe regional Marcelo Casas.
Daniel Amigo asumió en reemplazo de Rubén Fernández.
Amigo había sido precandidato a intendente en 2023 por Avanza Libertad, el espacio entonces vinculado a José Luis Espert.
En Chivilcoy, Nicolás Felice combina su función como responsable de la oficina de ANSES con una activa participación en la organización juvenil libertaria de la Cuarta Sección Electoral.
Son dos casos diferentes, pero atravesados por una misma característica: dirigentes con responsabilidades estatales que también ocupan lugares dentro de la estructura política del oficialismo.
La verdadera dimensión de la caja: $82 billones y un patrimonio que supera los $123 billones
La disputa por ANSES adquiere otra dimensión cuando aparecen los números.
El organismo contó con un presupuesto original para 2026 de aproximadamente 82,05 billones de pesos, según las planillas oficiales de la administración nacional.
La cifra comprende el funcionamiento institucional y, fundamentalmente, las obligaciones previsionales y sociales.
ANSES es uno de los organismos más poderosos del Estado nacional, tanto por los recursos que administra como por su llegada a la población.
A eso se suma el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), cuyo patrimonio alcanzaba aproximadamente 123,4 billones de pesos en junio de 2026.
El fondo está integrado mayoritariamente por títulos públicos y acciones, además de otras inversiones.
No se trata de dinero que los responsables de las delegaciones puedan gastar a voluntad. Las jubilaciones, pensiones y prestaciones tienen destinos legalmente establecidos, mientras que el FGS posee reglas específicas de administración.
Pero las cifras permiten comprender la magnitud de la estructura estatal sobre la que se desarrolla esta disputa política.
ANSES no es una dependencia menor. Es uno de los organismos más poderosos del Estado nacional, tanto por los recursos que administra como por su llegada a la población.
Y precisamente allí aparece otro interrogante: cuánto cuesta mantener la estructura de funcionarios jerárquicos, qué remuneraciones perciben y qué criterios políticos intervienen en su selección.
Por ahora, las vinculaciones partidarias de los funcionarios no prueban un financiamiento ilegal de campañas con fondos previsionales. Lo que sí queda expuesto es la presencia de dirigentes políticos dentro de la conducción territorial del organismo.
El espejo incómodo de La Cámpora
Hay una contradicción que atraviesa toda esta historia. La Libertad Avanza construyó buena parte de su discurso cuestionando al kirchnerismo por utilizar organismos nacionales como espacios de construcción partidaria. ANSES fue uno de los blancos de aquellas críticas.
Durante los gobiernos kirchneristas, dirigentes relacionados con La Cámpora pasaron por funciones dentro del organismo antes de proyectarse hacia intendencias, legislaturas y otros cargos políticos.
Walter Festa junto a Cristina Kirchner y su ex pareja.
Juan Ignacio Ustarroz, en Mercedes, y Walter Festa, en Moreno, representan antecedentes de dirigentes que llegaron a responsabilidades electivas después de haber ocupado puestos en la estructura previsional.
Hoy, algunos funcionarios libertarios exhiben recorridos que recuerdan aquella etapa.
El contraste político es evidente: quienes denunciaban la ocupación partidaria del Estado ahora deben explicar sus propios nombramientos.
Y mientras Milei insiste con la reducción del gasto público, su partido necesita una estructura cada vez más extensa para competir en el territorio bonaerense.
La batalla que viene: 2027
Sebastián Pareja sabe que ningún proyecto provincial se construye exclusivamente desde las redes sociales o los discursos presidenciales. Para disputar intendencias, conseguir concejales y ampliar la representación legislativa hacen falta candidatos, referentes barriales, coordinadores seccionales y organización. La Libertad Avanza trabaja precisamente sobre ese objetivo.
En ese contexto, las delegaciones de organismos nacionales aparecen en el centro de una discusión sobre los límites entre la administración pública y el armado electoral.
¿Cuántos responsables actuales de ANSES son también coordinadores partidarios? ¿Cuántos serán candidatos en 2027? ¿Quién propone sus nombramientos? ¿Cuánto cuestan las jefaturas regionales y distritales? ¿Qué controles existen para impedir que recursos institucionales terminen al servicio de una campaña?
Son preguntas que el Gobierno todavía tiene que responder con información completa y actualizada.
La paradoja es difícil de disimular.
Mientras el Presidente promete achicar el Estado, su principal armador bonaerense y las distintas tribus libertarias buscan ganar presencia en una de las estructuras nacionales con mayor despliegue territorial.
La motosierra puede seguir siendo el símbolo del Gobierno. Pero, en la provincia de Buenos Aires, los cargos públicos también forman parte de la pelea por el poder.
Y detrás de cada nombramiento surge la misma pregunta: ¿quién está administrando ANSES y quién está construyendo su candidatura para 2027?