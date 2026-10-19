Volver | La Tecla Informe Especial 19 de octubre de 2026 DUDAS POR UN CONVENIO

Por Sebastián Lalaurette

San Isidro: contratos poco claros

La Justicia y el Tribunal de Cuentas pusieron la lupa sobre un convenio con la Universidad de San Martín. El intendente Ramón Lanús y el rector Carlos Greco, en la mira por un gasto de 12.000 millones

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