Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de octubre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Volvió Montenegro: la mirada marplatense

El regreso de Guillermo Montenegro generó variadas interpretaciones entre la dirigencia, que analiza el futuro de las PASO, el posible desdoblamiento y la puesta en marcha de la BUP.

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