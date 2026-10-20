Larroque reclamó por el reordenamiento del peronismo y una "conducción clara”
En el marco de la apertura de los Juegos Bonaerenses, el Ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense remarcó la centralidad estratégica de General Pueyrredon en la construcción del gobernador y advirtió que el movimiento nacional y popular necesita “orden y conducción clara” de cara a 2027.
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En el marco del acto inaugural de las finales de la 35° edición de los Juegos Bonaerenses, que se desarrollarán en Mar del Plata hasta el próximo 23 de octubre, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, repasó las definiciones políticas e institucionales que atraviesan la gestión provincial y el debate interno del peronismo. Con la vista puesta en un escenario complejo marcado por las políticas del Gobierno Nacional y la cercanía del turno electoral de 2027, en el que se disputarán cargos ejecutivos y legislativos, el funcionario bonaerense brindó un contundente diagnóstico sobre la importancia de General Pueyrredon en el esquema provincial y los desafíos pendientes del espacio partidario.
Consultado por La Tecla Mar del Plata sobre el lugar que ocupará la ciudad en el armado político de Axel Kicillof, Larroque subrayó la preponderancia estratégica que ostenta el distrito en el mapa provincial. “Sabemos lo que implica electoralmente Mar del Plata, estamos hablando de uno de los distritos más poblados, más importantes de la provincia de Buenos Aires y obviamente el más grande sin duda del interior de nuestra provincia”, afirmó el ministro, resaltando además la empatía y la presencia permanente del mandatario en la localidad.
En ese sentido, ejemplificó dicho compromiso con la decisión de sostener las finales en su sede tradicional pese al contexto económico. “Axel siempre tiene un cariño muy especial por esta ciudad y lo demuestra viniendo constantemente. En el caso que hoy nos cita tiene que ver con una decisión política de sostener las finales de los juegos, primero que sean los juegos, después que las finales se sigan haciendo acá en Mar del Plata y con la cantidad de participantes. Porque tranquilamente, viendo el contexto que nos toca atravesar con los recortes y la quita de recursos por parte del Gobierno Nacional, el Gobernador se podría haber escudado y haber reducido lo que significa esta fiesta”, explicó.
Asimismo, remarcó el impacto directo que el evento genera en la economía local, destacando sus consecuencias positivas “para Mar del Plata con todo lo que esto implica en materia de consumo, de turismo, de ocupación hotelera”, antes de señalar con entusiasmo que la ciudad “está hermosa como siempre”.
Por otra parte, al ser repreguntado por La Tecla Mar del Plata de cara a los comicios de 2027 y sobre las asignaturas pendientes del peronismo para volver a ser alternativa de gobierno a nivel nacional, el titular de la cartera social dejó una profunda reflexión sobre la dinámica interna y la necesidad de autocrítica. “Me parece que tiene que ordenarse. Creo que venimos de una experiencia que no estuvo a la altura de las expectativas de la sociedad, que fue bastante compleja, traumática, que careció de orden”, admitió.
En esa línea, sostuvo que la reorganización debe ir más allá de la mera confección de plataformas programáticas para centrarse en la articulación del poder real y la gestión cotidiana. “Me parece que no solo a nivel programático hay que ser claro, sino también en términos de funcionamiento. Hay que poder mostrarle a la sociedad no solo una fuerza política que puede construir un frente electoral, sino que tenga la capacidad de gobernar, y eso requiere orden, requiere una conducción clara. Sin que nadie se enoje, sin que nadie lo tome a mal, me parece que es importante o fundamental y vital darle señales claras a la sociedad”, concluyó Larroque, dejando planteadas las coordenadas del debate interno hacia el futuro político del espacio.