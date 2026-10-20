Volver | La Tecla Nacionales 20 de octubre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Larroque reclamó por el reordenamiento del peronismo y una "conducción clara”

En el marco de la apertura de los Juegos Bonaerenses, el Ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense remarcó la centralidad estratégica de General Pueyrredon en la construcción del gobernador y advirtió que el movimiento nacional y popular necesita “orden y conducción clara” de cara a 2027.

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