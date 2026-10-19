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El Gobierno abre retiros voluntarios para estatales y ofrece compensaciones de hasta 25 sueldos

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo régimen de retiros voluntarios para reducir la planta de empleados de la administración pública. La medida, oficializada mediante el Decreto 1203/2026, estará vigente durante noviembre y alcanzaría a unos 20.000 trabajadores.

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El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo régimen de retiros voluntarios para reducir la planta de empleados de la administración pública. La medida, oficializada mediante el Decreto 1203/2026, estará vigente durante noviembre y alcanzaría a unos 20.000 trabajadores.

El programa establece distintas modalidades de compensación según la edad, la antigüedad y los aportes previsionales de cada agente. Entre las alternativas previstas figuran gratificaciones de hasta 25 salarios o el pago del 60% del sueldo bruto mensual durante un máximo de 36 meses, según las condiciones de cada caso.

La inscripción estará abierta del 1 al 30 de noviembre, con posibilidad de extender el plazo por otros 30 días. Una vez presentada la solicitud, las autoridades tendrán 40 días para resolverla. Si no hay una respuesta expresa dentro de ese período, el pedido se considerará rechazado.

El régimen alcanza a trabajadores de la administración pública nacional centralizada, incluidos empleados de planta permanente y determinados contratados por tiempo indeterminado. Quedan excluidos, entre otros, los trabajadores transitorios y los empleados de organismos descentralizados, como la ANSES, además de integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad.

La adhesión implica el fin definitivo de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario. A su vez, quienes acepten el beneficio no podrán volver a trabajar en el Estado durante ocho años.

La iniciativa forma parte de la política de reducción de personal estatal impulsada por la gestión de Javier Milei, que busca profundizar el recorte de la estructura de la administración pública nacional.

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