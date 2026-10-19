Volver | La Tecla Nacionales 19 de octubre de 2026 MOTOSIERRA

El Gobierno abre retiros voluntarios para estatales y ofrece compensaciones de hasta 25 sueldos

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo régimen de retiros voluntarios para reducir la planta de empleados de la administración pública. La medida, oficializada mediante el Decreto 1203/2026, estará vigente durante noviembre y alcanzaría a unos 20.000 trabajadores.

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