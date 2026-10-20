Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de octubre de 2026 NUEVO ESQUEMA

Kreplak cambia las reglas del juego: centros de salud mental deberán "aggiornarse"

El Ministerio de Salud bonaerense a cargo de Nicolás Kreplak, aprobó un nuevo régimen para habilitar establecimientos privados que atienden problemas de salud mental y consumos problemáticos. La normativa reemplaza las normas de 2021 e incorpora nuevos estándares.

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