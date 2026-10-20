Kreplak cambia las reglas del juego: centros de salud mental deberán "aggiornarse"
El Ministerio de Salud bonaerense a cargo de Nicolás Kreplak, aprobó un nuevo régimen para habilitar establecimientos privados que atienden problemas de salud mental y consumos problemáticos. La normativa reemplaza las normas de 2021 e incorpora nuevos estándares.
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El Ministerio de Salud bonaerense aprobó un nuevo régimen para habilitar establecimientos privados que atienden problemas de salud mental y consumos problemáticos. La normativa reemplaza las reglas de 2021, incorpora nuevos estándares y obliga a adecuar las instalaciones al renovar las habilitaciones. También habilita al Estado a exigir correcciones cuando detecte riesgos para los pacientes.
El Gobierno de Axel Kicillof modificó los requisitos para habilitar establecimientos privados de salud mental y atención de consumos problemáticos en la provincia de Buenos Aires. A través de la Resolución 7753-MSALGP-2026, publicada en el Boletín Oficial, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, aprobó un nuevo marco regulatorio que sustituye al vigente desde 2021.
La medida apunta a revisar los requisitos técnicos, sanitarios, funcionales y edilicios de estos efectores, además de fortalecer los mecanismos de habilitación, categorización, fiscalización y supervisión. Según los fundamentos de la resolución, la experiencia acumulada desde la implementación del régimen anterior evidenció la necesidad de actualizar las condiciones de funcionamiento e incorporar los enfoques actuales en materia de salud mental.
El nuevo esquema se inscribe en los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental y del Plan Provincial de Salud Mental 2022-2027, que promueven un modelo de atención comunitario, interdisciplinario e integral, con eje en los derechos humanos, la inclusión social y el desarrollo de redes de cuidado.
Qué cambia para los establecimientos
Uno de los puntos centrales de la resolución es que las habilitaciones sanitarias otorgadas bajo el régimen de 2021 conservarán su validez hasta el vencimiento establecido en cada acto administrativo. Sin embargo, cuando los establecimientos soliciten su renovación, deberán adecuarse íntegramente a las nuevas disposiciones.
La normativa también establece que la autoridad sanitaria podrá exigir adecuaciones parciales o medidas correctivas incluso durante la vigencia de una habilitación. Esto será aplicable cuando se detecten circunstancias que comprometan la seguridad de las personas usuarias, la calidad de las prestaciones, el cumplimiento de las normas o la protección de derechos.
Para los establecimientos que ya tienen trámites de habilitación en curso, la resolución fija criterios diferenciados. Aquellos que cuenten con el proyecto institucional aprobado podrán continuar el procedimiento y deberán acreditar las actualizaciones o los requisitos complementarios que determine la autoridad sanitaria. En cambio, quienes todavía no hayan obtenido esa aprobación deberán iniciar un nuevo trámite bajo las reglas actualizadas.
Un cambio en el esquema de fiscalización
La actualización busca dar mayor uniformidad y claridad a los procedimientos de habilitación, así como adecuar las exigencias a los estándares vigentes de calidad y seguridad. La elaboración del régimen contó con la intervención de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, mientras que también participaron distintas áreas del Ministerio de Salud, la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado.
Con la publicación de la resolución, las normas complementarias aprobadas en 2021 quedan sustituidas por el nuevo régimen. La aplicación de los requisitos actualizados quedará vinculada tanto a los nuevos procedimientos como a las renovaciones de habilitaciones existentes y a las medidas de fiscalización que disponga la autoridad sanitaria.
El alcance concreto de los cambios edilicios, sanitarios y funcionales deberá analizarse a partir del anexo técnico de la resolución, donde se detallan las normas complementarias aprobadas para habilitar estos establecimientos.