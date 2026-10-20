Kicillof empodera a Alonso y habilita nuevos aranceles para la Policía Adicional
Un decreto provincial incorporó las salas móviles de control de audio y video al equipamiento que puede cobrarse en los servicios de Policía Adicional. Además, le otorgó al ministro de Seguridad la facultad de modificar los bienes alcanzados y sus aranceles, sin necesidad de una nueva modificación del decreto reglamentario.
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El gobierno de Axel Kicillof modificó el régimen de la Policía Adicional y habilitó el cobro de aranceles por el uso de salas móviles de control de audio y video de seguridad. La medida, oficializada mediante el Decreto 1939/2026, también amplió las atribuciones del Ministerio de Seguridad para incorporar nuevos equipamientos y modificar los valores adicionales que deben pagar quienes contratan estos servicios.
La modificación alcanza al artículo 14 del Anexo Único del Decreto 545/22, reglamentario de la Ley 13.942, que regula la prestación de servicios especiales de seguridad por parte de efectivos de la Policía bonaerense para organismos oficiales y entidades privadas.
Hasta ahora, la reglamentación contemplaba aranceles adicionales por la utilización de vehículos, canes y equinos. Con el nuevo decreto, se incorporaron las salas móviles de control de audio y video, utilizadas en operativos de seguridad vinculados a espectáculos deportivos.
El punto que abre interrogantes es que el decreto no fija un monto concreto para ese nuevo servicio. En cambio, establece que el arancel será determinado por la autoridad responsable de las salas, de acuerdo con los equipos que deban disponerse y la categoría del servicio. La norma no precisa en su articulado una tarifa de referencia ni un tope específico para ese concepto.
La decisión se vincula con las exigencias de seguridad en los estadios de fútbol. La normativa provincial establece que determinados clubes deben contar con sistemas fijos de audio y video, mientras que otras instituciones deben contratar equipos móviles cuando disputan encuentros calificados como de alto riesgo por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De.).
En esos casos, las instituciones deben afrontar los costos de contratación de los sistemas móviles. El nuevo decreto incorpora las salas móviles que pertenecen al Ministerio de Seguridad o que están bajo su tenencia al esquema de equipamiento susceptible de ser utilizado en servicios de Policía Adicional.
Más atribuciones para el Ministerio de Seguridad
La modificación no se limita a sumar un nuevo concepto de cobro. También faculta expresamente al ministro de Seguridad a incorporar o modificar los bienes muebles y semovientes que pueden requerirse para estos servicios, así como los aranceles adicionales por su utilización.
De esta manera, el esquema habilita futuras modificaciones en el equipamiento alcanzado y sus tarifas mediante decisiones del área, sin que cada cambio requiera necesariamente una nueva reforma del decreto reglamentario.
Los aranceles recaudados por la utilización de estos bienes deberán ingresar en su totalidad al Ministerio de Seguridad y destinarse al mantenimiento y la reposición del equipamiento.
El decreto mantiene, además, el mecanismo de cálculo para los recursos que ya estaban contemplados: los vehículos tienen un arancel equivalente a dos horas de servicio de Policía Adicional por cada hora de utilización, mientras que los canes y equinos equivalen a una hora de servicio por cada hora de prestación. Los valores dependen de la categoría del servicio.
La norma fue firmada el 16 de octubre por el gobernador Axel Kicillof y refrendada por los ministros de Seguridad, Economía y Gobierno.
Aunque la modificación se presenta como una adecuación a las necesidades operativas y a la evolución tecnológica, deja dos cuestiones centrales: la determinación del costo de las salas móviles queda en manos de la autoridad responsable y el ministro Alonso obtiene margen para modificar tanto el equipamiento como sus aranceles. El alcance económico de la medida dependerá, en buena medida, de cómo se instrumenten esas facultades.