Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de octubre de 2026 NUEVO ESQUEMA

Kicillof empodera a Alonso y habilita nuevos aranceles para la Policía Adicional

Un decreto provincial incorporó las salas móviles de control de audio y video al equipamiento que puede cobrarse en los servicios de Policía Adicional. Además, le otorgó al ministro de Seguridad la facultad de modificar los bienes alcanzados y sus aranceles, sin necesidad de una nueva modificación del decreto reglamentario.

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