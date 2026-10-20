Atravesados por la política, los abogados eligen a sus representantes en Magistratura
Los profesionales de todo el país van hoy a los comicios para elegir sus representantes en el Consejo. Participan cuatro listas, con influencia de partidos y dirigentes de todos los sectores.
Con el marco de una gigantesca desconfianza ciudadana respecto de la probidad y la ecuanimidad de los responsables de impartir justicia en nuestro país, la renovación del Consejo de la Magistratura de la Nación activó una oleada de candidatos y una elevada dosis de rosca política.
Será hoy, cuando los abogados acudan a las urnas, con la misión de elegir a los reemplazantes, titulares y suplentes, de ese órgano, para el período 2026-2030.
El comicio se regirá por la modalidad de distrito único nacional, divididos en Capital Federal e interior para conformar listas. Los mandatos de los consejeros vencen el 18 de noviembre de este año, a excepción del presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, y del representante del Poder Ejecutivo, Santiago Viola, actual secretario de Justicia de la Nación.
En el caso de los profesionales del derecho, elegirán a los reemplazantes de los actuales representantes de la abogacía: Jimena de la Torre, Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques.
Cuatro listas competirán en las elecciones de este martes:
Abogacía Federal (Lista 1)
La lista, una confluencia de peronistas, radicales referenciados en Maximiliano Abad y el histórico jurista Miguel Piedecasas, lleva como primer candidato al abogado platense Fernando Levene, peronista referenciado en el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora e integrante del Consejo de la Magistratura nacional, Diego Molea. De larga trayectoria política, el decano universitario pasó por el masssimo y desde hace tiempo se alineó con el sector del peronismo referenciado en el ex jefe de Gabinete y otrora intendente lomense, Martín Insaurralde.
Lo acompaña la ex diputada provincial Sandra París, quien integró el Frente Progresista Cívico y Social y fuera precandidata a intendenta de Zarate por Cambiemos.
Además, en este sector juega sus fichas el gobernador cordobés, Martín Llaryora, que puso al suplente de Levene, Juan Manuel Aráoz.
Abogacía por la Libertad (Lista 2)
Su nombre marca su perfil liberal, o libertario para ser más exactos, con varios de sus integrantes participando de la organización La Púrpura, de profesionales violetas. El primer candidato a consejero es Luis Palomino, actual concejal de La Libertad Avanza en Vicente López y coordinador de ese espacio en el distrito gobernado por Soledad Martínez (PRO). Entre 2024 y 2025 fue Director Nacional a cargo de la Unidad Ejecutora Transitoria del Programa Volver al Trabajo, dependiente de la Secretaría de Trabajo de la Nación.
Lo secunda Valeria Fredes, quien se desempeñó como vicepresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) durante la administración de Javier Milei. También estuvo transitoriamente a cargo de la Dirección Operativa del organismo.
Entre los suplentes está María Laura Álvarez, referente de La Libertad Avanza también en Vicente López.
Unidad en Defensa de la Abogacía
Unidad en defensa de la Abogacía es la tercera lista y lleva como primer candidato al abogado Alberto Biglieri, de origen radical y que se desempeña como interventor del Çsindicato de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La nómina se sustenta en el poder político del dirigente porteño Daniel Angelici, y está apadrinada por el exministro de Justicia de Fernando De la Rúa y exdiputado nacional, Ricardo Gil Lavedra.
Como segunda candidata integra la lista Claudia Sarmiento, sanjuanina y parte de Abogados en Acción, espacio que integra la actual consejera Jimena de la Torre. También, forma parte de la lista el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar, merced a un acuerdo con el exgobernador y actual diputado nacional, Juan Schiaretti.
Entre los suplentes aparece Guillermo Lipera, vinculado al macrismo, actual secretario del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).
Abogacía, Unidad y Dignidad Profesional
La lista está impulsada por el dirigente peronista porteño Juan Manuel Olmos, actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN).
De claro tinte justicialista, el grupo de postulantes también es patrocinado por Diego Segovia, uno de los fundadores de la agrupación Abogados por la Justicia Social (AJUS). La lista la encabeza la presidenta del colegio de Villa María, Itatí Demarchi Araballo, acompañada por Jorge Rizzo, expresidente del Colegio Público de la Abogacía porteño y actual integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
Como primera suplente está Adriana Coliqueo, cercana al peronismo. Es presidenta del Colegio de Abogados de Lanús-Avellaneda y responsable de la comisión de Género y Diversidad del Colegio bonaerense.