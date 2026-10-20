Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de octubre de 2026

Atravesados por la política, los abogados eligen a sus representantes en Magistratura

Los profesionales de todo el país van hoy a los comicios para elegir sus representantes en el Consejo. Participan cuatro listas, con influencia de partidos y dirigentes de todos los sectores.

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