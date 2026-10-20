Volver | La Tecla Informe Especial 20 de octubre de 2026 INTENDENTES SIN RE-RE

El dilema: dejar la silla sin soltar las riendas

Sin avances sobre el cambio de la ley que les impide presentarse otra vez, 80 alcaldes deben buscar quién representará a su espacio en 2027. Los nombres que circulan. Los casos donde se apuesta a un familiar.

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