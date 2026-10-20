El dilema: dejar la silla sin soltar las riendas

Sin avances sobre el cambio de la ley que les impide presentarse otra vez, 80 alcaldes deben buscar quién representará a su espacio en 2027. Los nombres que circulan. Los casos donde se apuesta a un familiar.
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Los tiempos se acortan, la promesa de Axel Kicillof de modificar la ley que impide las re-reelecciones de los intendentes no encuentra eco en la Legislatura y muchos alcaldes siguen imposibilitados de competir en 2027. Un puñado asegura que podrán hacerlo, porque en el período 2019-23, cuando se votó la reforma que les permitió presentarse en 2023, estuvieron menos de dos años en la comuna por ocupar otros cargos; pero es un tema que resolverá la Justicia.
Por ahora, los afectados son 80, casi dos tercios de los jefes comunales, y la carrera por la sucesión empieza a tomar temperatura. Los nombres que circulan en cada uno de esos distritos donde el cambio de cara será inevitable mientras rija la normativa vigente. Los familiares que aparecen en pos del deseo del alcalde de no soltar las riendas aunque deba dejar la silla.
De los que no pueden reelegir, 67 ocupan el sillón municipal en la actualidad: 41 representan a distintas tribus del panperonismo oficialista, 16 pertenecen a la Unión Cívica Radical, 6 son del Pro y 4 revistan en diferentes espacios vecinalistas.
9 (7 peronistas, un macrista y un libertario), ganaron bancas en la Legislatura en 2025, pero tampoco podrían presentarse para la intendencia el año que viene. En varios de esos casos se perfila quien dejaron en el cargo. Como sucede con los 4 que renunciaron en el último año (que a los efectos de esta nota se los toma como alcaldes) quienes tampoco podrían presentarse a un nuevo período. Son el radical Arnaldo Harispe y los peronistas Jorge Ferraresi, Alfredo Zavatarelli y Sergio Bordoni.
Fuerza Patria
JORGE FERRARESI — AVELLANEDA
Lanzado como precandidato a gobernador bonaerense, Jorge Ferraresi dejó la intendencia en julio de este año mientras transcurría su cuarto mandato consecutivo. El Ejecutivo local quedó en manos de su esposa, Magdalena Sierra, quien se perfila para ser la sucesora en las elecciones del año que viene. Sierra tiene una vasta trayectoria política en el distrito, además de haber sido senadora provincial entre 2015 y 2017, cuando fue elegida diputada nacional. En 2023 acompañó a su esposo como primera candidata a concejal.
ESTEBAN SANZIO — BARADERO
El alcalde, surgido de la dirigencia sindical, ganó la comuna en 2019 y revalidó en 2023. Iván Nicolás Moreira, quien reemplaza en las licencias a Sanzio, aparece como una de las posibilidades más concretas. De extrema confianza del alcalde, fue secretario General de Gobierno y anteriormente secretario de Cultura,Turismo, Educación y Deporte. También se menciona dentro del peronismo a Damián Mori, impulsado por un sector industrial; al joven Juan Bautista Morales y a Javier Troussel, quien no descartó su postulación.
JULIO CÉSAR MARINI — BENITO JUÁREZ
Marini, en su segunda etapa como jefe comunal, ocupa el sillón desde 2011 y en las cuatro elecciones llevó como primera candidata a concejal a María Teresa Ricci, actual secretaria de Desarrollo Social y quien naturalmente se convierte en una de las posibles candidatas. Pero, el peso del apellido Marini podría inclinar la balanza en favor de César, hijo del alcalde y actual presidente del bloque oficialista en el HCD. Encabezó la lista en 2025. También por el PJ, en otro esquema, juega Sergio Ferraro.
FABIÁN CAGLIARDI — BERISSO
Cagliardi cumple su segundo mandato seguido y la carrera por la sucesión está abierta. Dentro del espacio del alcalde, referenciado también en el mandamás de Ensenada, Mario Secco, aparecen como posibles el sobrino de Cagliardi y actual secretario de Economía, Ramiro Crilchuk, y Aldana Iovanovich, quien preside el Concejo Deliberante. En el peronismo, por fuera de la estructura del jefe comunal, mantiene vigente su aspiración por la intendencia el concejal Juan Ignacio Mincarelli, precandidato en 2015 y 2019.
MARISA FASSI — CAÑUELAS
Fassi tiene un alto caudal electoral y si se modifica la legislación será nuevamente candidata, prácticamente sin disidencias internas. Que tampoco las habría si el tope a las reelecciones se mantiene. El exintendente y esposo de la jefa comunal, Gustavo Arrieta, aparece como la primera alternativa, pero en el distrito no quieren apurarse y afirman que la decisión llegará en 2027 sobre una base de tres o cuatro nombres. Eso sí, la resolución será la que decida el matrimonio que conduce el municipio desde 2007.
MARÍA CELIA GIANINI — CARLOS TEJEDOR
Cipriano Zabala Fernández se perfila como el principal heredero de Gianini, quien ganó en 2019 y reeligió en 2023 (ya había tenido dos mandatos hasta 2015). Zabala es la mano derecha de la jefa comunal; encabezó la lista de concejales en 2025, cosechando el 60 % de los votos, pero no ocupa una banca porque es secretario de Gestión. También aparecen con chances Marcelo Farroni, primero en la lista de concejales en el 23 y actual presidente del bloque oficialista; el concejal Armando Palau y la secretaria de Gobierno, Ana Alvez.
IVÁN VILLAGRÁN — CARMEN DE ARECO
Con su segundo mandato consecutivo en curso, el camporista Villagrán deberá entregar el sillón en 2027. Facundo Ceres, quien encabezó la nómina de concejales en 2023 y ocupa el cargo de secretario de Gobierno, aparece como la primera opción oficialista para la futura competencia electoral. Además, hay quienes mencionan al presidente del Concejo, Carlos Camallo, y al concejal Sergio Dinardi, un empresario que también milita en La Cámpora y es de extrema confianza del intendente.
FRANCISCO ECHARREN — CASTELLI
El intendente Francisco Echarren tiene como ladero a su hermano Sebastián, quien encabezaría la boleta si la ley que prohíbe las re-reelecciones se mantiene. Sebastián fue en el primer lugar de la lista de concejales en 2019 y 2023 y actualmente es secretario General de la municipalidad. Fue intendente interino cuando Francisco fue director de obras del ministerio de Transporte de la Nación. Hernán Carullo, secretario de Gobierno, sería la segunda opción.
JAVIER GASTÓN — CHASCOMÚS
El “Chapa” está en su tercer mandato y quien aparece como alternativa desde la alianza FR-PJ es Lucio Alfonsín, impulsado por el secretario de Gobierno, Cipriano Pérez del Cerro, otro posible. Alfonsín encabezó la lista de concejales en 2025. Gabriel Macchi reaparece, impulsado por otra fracción del frente, liderada por la secretaria de Seguridad, Mariela Muscarella. También se anotan la titular del HCD, Andrea Acosta, y el secretario de Desarrollo Social, Leandro Bordalecou.
RICARDO MOCCERO — CORONEL SUÁREZ
“Mi único sucesor es Mauro Moccero”, ha dicho varias veces el jefe comunal, en referencia a su sobrino, quien lo acompañó como primer candidato a concejal en las elecciones de 2023 y ocupa el cargo de jefe de Gabinete de la comuna. Hijo del exsenador provincial y excandidato a intendente Gustavo Moccero, Mauro suplió a su tío recientemente por licencia. Los Moccero integraron Fuerza Patria desde el vecinalismo y reportan al MDF, por eso en el PJ local piensan en otras opciones, entre ellas el exconcejal Flavio Diez.
MARIO SECCO — ENSENADA
Otro caso donde todo quedaría en familia. Mario Secco gobierna desde 2003 e impulsaría en 2027 a su hijo Nicolás, quien es concejal desde 2015. Hay quienes afirman que el intendente piensa ponerse al frente de la boleta de concejales y quedar en la línea sucesoria. En todas las elecciones consecutivas ganadas por Secco su primer candidato a concejal (sustituto en la intendencia durante las licencias) fue Luis Blasetti, actual presidente del HCD. Tampoco podrá renovar y su destino podría ser la Legislatura.
ARIEL SUJARCHUK — ESCOBAR
Gobierna desde 2015 y tampoco le alcanzaría la interpretación de la ley de que si no estuvieron más de la mitad del mandato no debería computarse, ya que su licencia entre 2021 y 2023 fue de menos de dos años. Si bien no está definido el heredero, Carlos “Beto” Ramil (actual Secretario General) encabezó la lista de ediles en 2019 y 2023, y lo reemplazó durante su licencia. Otro a considerar es el diputado Leonardo Moreno. La Cámpora juega el nombre de Pablo Ramos, secretario de Gobierno.
FERNANDO GRAY — ESTEBAN ECHEVERRÍA
Si no se habilita la reelección, Gray dejará la intendencia luego de haber ocupado el cargo ininterrumpidamente desde 2007. Algo está claro, el sucesor saldrá del riñón de su equipo y allí el propio intendente baraja tres opciones, una de las cuales será ungida cuando ya esté en marcha el proceso electoral. Una alternativa se la reserva, las otras dos son su esposa y exsenadora Magdalena Goris (primera candidata en 2025) y Valeria Bellizzi, primera concejal en 2023 y actual secretaria de Gobierno.
ANDRÉS WATSON — FLORENCIO VARELA
Si se habilita la re-re, será Watson. Si no, aparecen cuatro nombres desde el espacio del alcalde: Christian Rodríguez, secretario de Gestión Pública; Sandra Jiménez, concejal; Andrea Padial, secretaria de Coordinación Técnico Jurídica; y Ricardo De la Fuente, secretario de Industria. Pero desde el sector de Julio Pereyra también juegan y están Gustavo Rearte, titular del HCD; Macarena Kunkel, funcionaria provincial; y los ediles Darío D’Aquino, Laura Ravagni y Beatriz Domingorena.
SEBASTIÁN IANANTUONY — GENERAL ALVARADO
En uno de los distritos gobernados por el Frente Renovador, dentro de la alianza peronista el espacio conducido por Sergio Massa buscará mantener la decisión de quién encabeza la boleta que en los últimos dos comicios ejecutivos comandó Ianantuony. Desde el espacio confirman que el candidato será el exintendente Patricio Hogan, quien estuvo al mando de la comuna entre 2007 y 2013, cuando fue electo senador provincial. Le gana la pulseada a María Belén Battenti, presidenta del bloque de concejales del oficialismo.
CARLOS ROCHA — GENERAL GUIDO
Carlos Rocha comanda el municipio desde 2019 tras arrebatarle el mando al radical Aníbal Loubet, que gobernó el distrito desde 1983. Ahora piensa en el futuro como sucesora a su esposa, Yolanda Iturralde. La dirigenta es la actual presidenta del Concejo Deliberante y es quien secunda al intendente en cada una de las gestiones, también en las visitas a La Plata y en las actividades políticas del peronismo en la provincia de Buenos Aires.
JAVIER OSUNA (JUAN M. CEREZO) — GENERAL LAS HERAS
El intendente del Frente Renovador, Javier Osuna, asumió en el directorio del Bapro y dejó a Juan Cerezo como interino. No obstante, entre los nombres para la sucesión figura Marcelo Sartori, cofundador del partido massista en el distrito. También aparece sobre la mesa la dirigente Graciana Bacigalupo, con cargo en el municipio. De esta manera, comienzan a perfilarse algunos nombres, mientras no se descartan otros más.
JUAN MANUEL ÁLVAREZ — GENERAL PAZ
Juan Manuel Álvarez asumió como intendente interino en 2015 en reemplazo de Juan Carlos “Vasco” Veramendi, que por problemas de salud dio un paso al costado tras ser elegido como jefe comunal y en 2023 falleció. El alcalde tiene en mente continuar con su proyecto municipal y aparece en el radar su sucesora. Se trata de Ana Clara Álvarez, su hermana, que actualmente es la presidenta del Concejo Deliberante.
ALFREDO ZAVATARELLI — GENERAL PINTO
El intendente interino actual, Fernando Rodríguez, que reemplaza a Alfredo Zavatarelli, está habilitado a ir por la elección en el 2027, pero el jefe territorial y exalcalde, Alexis Guerrera, vicepresidente de la Cámara de Diputados, podría manejar otras opciones. Según trascendidos, quienes encabezaron la lista el año pasado, Bruno Di Nucci (secretario Coordinador de Delegaciones e Instituciones del municipio) y Vanessa Suárez (jefa distrital), están dentro de esas variables.
MAURO GARCÍA — GENERAL RODRÍGUEZ
El intendente Mauro García ya piensa en la sucesión, en un escenario atravesado por la interna del peronismo. En el Concejo Deliberante aparecen figuras de peso dentro del oficialismo local, como la presidenta del bloque, Silvia Figueiras, quien además es esposa del jefe comunal. También asoma Mariana Balbi, referente de La Cámpora, que cuenta con un fuerte respaldo político. Otro de los dirigentes que acompaña a García es el secretario de Gobierno, Hacienda y Legales, Diego Ghirardi.
JOSÉ NOBRE FERREIRA — GUAMINÍ
José Nobre Ferreira tiene en el Concejo Deliberante a una de las posibles sucesoras: Silvina Prieto, quien ya ocupó el cargo de intendenta interina luego de encabezar la lista de concejales en las elecciones de 2023. Otro de los ediles que acompaña al jefe comunal es Alan Canosa. En el tablero local también aparece el exintendente, que actualmente se desempeña en el área de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez. En tanto, el Frente Renovador posiciona a Mario Sánchez.
LUIS IGNACIO PUGNALONI — HIPÓLITO YRIGOYEN
Hay nombres que sacan algunos cuerpos de ventaja en el distrito que comanda Ignacio Pugnaloni. Una de las figuras es Linda Marina López, quien encabezó la lista de concejales en 2019 y es la secretaria Legal y Técnica del distrito. Además, en la mesa del peronismo aparece Leandro Castaño, quien cuenta con gran acompañamiento en el municipio por parte de los vecinos. También hay que anotar a Pedro Hernández, que se encuentra en el Concejo Deliberante.
FERNANDO ESPINOZA — LA MATANZA
El municipio más grande la provincia de Buenos Aires es mirado ya que no habrá reelección —por ahora— para Fernando Espinoza, pero la continuidad de la administración actual tiene nombre. La vicegobernadora, Verónica Magario, que por ley no puede ser gobernadora, volverá a pelear por la intendencia. El peronismo, como no puede ser de otra manera, no resuelve su interna y aparecen dos nombres más: Facundo Tignanelli, de La Cámpora, y Patricia Cubría, del Movimiento Evita.
ALBERTO GELENÉ — LAS FLORES
Alberto Gelené asumió como director de Recursos Hídricos provincial y dejó en su lugar a uno que también suena como posible sucesor. Se trata de Fabián Blaisten, quien encabezó la lista de concejales en 2019 y 2023. De todos modos, el intendente en uso de licencia tiene a otro nombre para el cargo en mente. Su hijo, Emil Gelené, formó parte de la lista de concejales en 2023 y luego fue designado como Asesor General de Políticas Públicas del municipio y pasó al Ejecutivo.
CARLOS FERRARIS — LEANDRO N. ALEM
Carlos Ferraris comienza a pensar en el heredero y entre los posibles sucesores aparece Daniel Adami, quien ya encabezó la lista de concejales. Sin embargo, otra de las figuras con recorrido dentro del oficialismo local es Nancy Grimaldi, actual secretaria de Gobierno, quien acompañó tanto a Ferraris como al exintendente Alberto Conocchiari y se desempeñó como vicepresidenta primera del Legislativo local durante el período 2019-2023.
LEONARDO BOTO — LUJÁN
Leonardo Boto confía en que las reelecciones se habilitarán y si es así irá por otro mandato. Sin embargo, en el distrito suenan nombres en caso de que finalmente no se cambie la ley. Entre esos corren dos con fuerza: el jefe de Gabinete, Matías Fernández, y el presidente del Concejo Deliberante, Federico Vanín. Además, Mauricio Molinero aparece como contrincante del espacio camporista ya que forma parte del MDF.
LEONARDO NARDINI — MALVINAS ARGENTINAS
El intendente Leonardo Nardini se lanzó públicamente para competir por la gobernación, pero al mismo tiempo, desde el municipio sostienen que está habilitado para ir por otro mandato y se basa en el caso del diputado provincial, Facundo Tignanelli. De hecho, ante la consulta de este medio, en la intendencia plantean que no piensan en sucesores ante la posibilidad de poder presentarse por otro mandato y así despejan especulaciones.
RICARDO CURUTCHET — MARCOS PAZ
Ricardo Curutchet ejerce su cargo desde 2003 y, al igual que otros de sus pares, tendría en mente a su esposa, María Isabel Domínguez, como posible sucesora en la intendencia. Otro que aparece en el radar es Carlos Guardia, un dirigente con vínculos cercanos a Eduardo “Wado” de Pedro. El Frente Renovador impulsa a Marina Salzmann, diputada nacional, que ostenta buena relación con el actual jefe comunal y es una figura de la juventud.
JUAN IGNACIO USTARROZ — MERCEDES
Juan Ignacio Ustarroz anunció que no se presentará para las próximas elecciones municipales y dejó el escenario abierto para la renovación distrital. Sin embargo, el alcalde ya tiene a varios elegidos para ese lugar y también los dio a conocer. Las figuras son el concejal Santiago Altube; la presidenta del Concejo Deliberante, Mariana San Martín; y el secretario de Obras Públicas, Luis Ponce. De esta manera, busca la continuidad de su proyecto municipal.
GUSTAVO MENÉNDEZ — MERLO
Gustavo Menéndez, que forma parte de la Liga de Intendentes, proyecta el 2027 con mirada provincial y ya expresó que le gustaría ser gobernador. El “Tano” tiende puentes con todos los sectores del peronismo, pero a la hora de trazar perspectivas futuras sobre la intendencia se recuesta sobre su costado más cercano. Karina, su hermana, que ya lo reemplazó en la jefatura comunal, es quien pica en punta para sucederlo mientras ahora preside el Concejo Deliberante.
MARIEL FERNÁNDEZ — MORENO
Mariel Fernández, que se incorporó a la Liga de Intendentes, manifestó públicamente que quiere ser gobernadora y ya emprende sus recorridas por diferentes puntos. Su hermano, Emmanuel, preside el Concejo Deliberante y es el nominado por la jefa comunal para seguir en el municipio. No obstante, en el territorio también se encuentra Damián Contreras, el alfil del Frente Renovador que quiere pelear por conducir los destinos del distrito de la Primera sección.
LUCAS HERNÁN GHI — MORÓN
Lucas Ghi es otro de los intendentes que busca que la continuidad de su proyecto sea a través de un familiar. En este caso, apuesta a la figura de su hermano, José María, que encabezó la lista de concejales en 2025. De todos modos, la crisis política en el municipio hizo estallar la interna en el oficialismo, con rupturas. Por un lado, Martín Sabbatella ya dijo que quiere volver a ser jefe comunal y, por otro, el Frente Renovador impulsa a Martín Marinucci como su candidato.
PABLO JAVIER ZURRO — PEHUAJÓ
El intendente pehuajense, Pablo Zurro, tiene cinco mandatos consecutivos en el distrito de la Cuarta y deberá dejar el sillón municipal si no cambia la normativa vigente. Hay varios nombres anotados para ser su sucesor. Uno de ellos es su sobrino y actual diputado provincial, Avelino Zurro, ya que el propio Pablo aseguró tiempo atrás que él “es el futuro”, posicionándolo como posible candidato. También se anota el legislador bonaerense Diego Videla, quien encabezó la boleta de senadores en la última elección.
FEDERICO ACHÁVAL — PILAR
Achával es uno de los intendentes que quiere ser candidato a la gobernación bonaerense, debido a que tiene dos mandatos como alcalde. Mantiene un fuerte hermetismo tanto por su futuro político como sobre su posible sucesor. Un dirigente de suma confianza es Santiago Laurent, actual secretario de Gobierno y concejal durante dos períodos. Lucía Portos, presidenta del Concejo Deliberante, también puede meterse en la pelea.
BLANCA CANTERO — PRESIDENTE PERÓN
Al transitar su segundo mandato consecutivo como intendenta, Blanca Cantero tiene que pensar quién será candidato en la próxima elección. La dirigente del Frente Renovador no puede reelegir y uno de los nombres que suena es el de Claudia Acuña, presidenta del bloque oficialista en el Concejo, y además hija de la actual intendenta. Por el kicillofismo se anota otro nombre, como es el caso de Federico García, que también integra el bloque de concejales del peronismo.
RICARDO ALESSANDRO — SALTO
Con tres mandatos seguidos y seis en total, Ricardo Alessandro no tiene chances de seguir como intendente. Es otro de los casos donde la sucesión se puede dar entre padre e hijo. El que suena para ser candidato es el secretario y coordinador general de Gobierno, Camilo Alessandro. El “Cura” manifestó que “es el mejor reemplazo”, pero que “el pueblo debería elegirlo”. Camilo ya se puso el traje de alcalde cuando su padre estuvo de licencia.
JUAN FRANCISCO ANDREOTTI — SAN FERNANDO
El Frente Renovador marcó a Juan Andreotti como un posible aspirante a la gobernación bonaerense debido a que tiene dos mandatos consecutivos como intendente de San Fernando. El alcalde massista deberá definir su reemplazo y todo indica que su sucesora será su hermana, Eva Andreotti. Se desempeña como secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente del municipio del Conurbano y encabezó tanto en 2021 como en 2025 la lista de concejales en las elecciones legislativas.
CECILIO SALAZAR — SAN PEDRO
Cecilio Salazar tiene tres mandatos seguidos como jefe comunal, con la particularidad de que los primeros dos fueron con el sello de Cambiemos y Juntos por el Cambio, mientras que en el último encabezó la boleta de Fuerza Patria. Quien lo reemplazó cuando presidió Belgrano Cargas fue su hijo Ramón, pero ahora mantiene una fuerte disputa y fue candidato por La Libertad Avanza. Un hombre de confianza para la sucesión puede ser Luis Carrasco, con extensa trayectoria en el gabinete local.
NICOLÁS MANTEGAZZA — SAN VICENTE
Nicolás Mantegazza, integrante de la Liga de Intendentes del PJ, tampoco puede reelegir como intendente en San Vicente al contar con dos mandatos de forma consecutiva. Ya hay un dirigente decidido a presentarse como candidato en 2027 y se trata del actual diputado provincial Roberto Vázquez. El dirigente responde al Frente Renovador y tuvo un paso por la secretaría de Seguridad del distrito de la Tercera. Otro nombre que aparece es el de Paula Pereyra, actual secretaria de Gobierno del municipio.
GUSTAVO COCCONI — TAPALQUÉ
El intendente kicillofista Gustavo Cocconi ostenta el cargo desde el año 2007 y debe pensar en su sucesor. Hay varios nombres que se anotan para candidatearse en la próxima elección. Uno de ellos es el de Javier Lupori, que actualmente es intendente interino por una licencia del jefe comunal. También se anotan otros dirigentes del riñón del alcalde como Guillermo Díaz, actual secretario de Salud, e Ignacio Madinabeitia, quien supo ser interino en mandatos anteriores.
JULIO ZAMORA — TIGRE
Con tres mandatos seguidos, Julio Zamora planea que la sucesión quede en familia. Gisela Zamora, esposa del actual mandamás, se anota para ser candidata en 2027. Tuvo dos pasos como concejal y actualmente es secretaria de Educación local. Las distintas tribus del peronismo también aportarán lo suyo. El massismo, que mantiene una fuerte disputa con Zamora, apuesta por Luis Sámyn Ducó, mientras que aparecen dirigentes como Juan Manuel Reboredo (MDF) y Roxana López (La Cámpora).
HÉCTOR OLIVERA — TORDILLO
Con seis mandatos seguidos, Héctor Olivera se sienta en el sillón municipal desde diciembre de 1999 en el distrito más pequeño de toda la Provincia y es uno de los dirigentes que más tiempo ostenta el cargo de intendente. El principal candidato a ser su sucesor es Alfredo Farías, hombre de suma confianza del intendente, ya que encabezó la nómina de concejales tanto en 2019 como 2023, y fue su interino cuando Olivera asumió la presidencia de la Autoridad del Agua bonaerense.
SERGIO BORDONI — TORNQUIST
Sergio Bordoni renunció a la intendencia en 2025 para asumir como director del Banco Provincia. Si tuviese intenciones de presentarse, la normativa vigente lo prohíbe por lo que todo indica que su hija, Estefanía Bordoni, será la candidata en la próxima elección local. La dirigente es la actual jefa comunal del municipio tras la salida de su padre, por encabezar la lista de concejales en 2023. También tuvo pasos como directora de Salud y secretaria de Hacienda del municipio.
GUSTAVO BARRERA — VILLA GESELL
Gustavo Barrera, tampoco puede reelegir si se mantiene la normativa vigente. Entre los que figuran como posibles sucesores aparece Pedro Andrés Lannuzzi, quien ya sabe lo que es calzarse el traje de intendente ya que lo reemplazó en varias oportunidades cuando Barrera se ausentó. También figuran en el radar Nicolás Valdez, actual secretario de Obras Públicas, Emiliano Felice, secretario de Turismo local, y Myriam Oillataguerre, presidenta del Concejo Deliberante.
PRO
SEBASTIÁN ABELLA — CAMPANA
El intendente del PRO, Sebastián Abella, afronta su tercer mandato consecutivo aquejado por denuncias e irregularidades en su gestión, que comparte junto con su participación en carreras de TC. En la nómina de sus sucesores no parecería haber nadie más que Elisa, su hermana, que fue electa como segunda concejal y ya fue interina al reemplazar al jefe comunal cuando estaba de licencia para atender su carrera deportiva. Ella misma confirmó, ya en 2025, que iría por el Ejecutivo.
LISANDRO MATZKIN — CORONEL PRINGLES
El jefe comunal del PRO, Lisandro Matzkin, cumple su segundo mandato en Coronel Pringles. Entre los posibles sucesores está Darío Christensen quien lo acompaña desde 2019 en la Jefatura de Gabinete. Otro dirigente que también toma fuerza es el secretario de Gobierno, Sergio Jackson, quien se sumó al gabinete local en 2021. Rosana Amondarain, primera concejal de Juntos en el distrito, pide pista para dar la pelea por la intendencia.
GUILLERMO MONTENEGRO — GENERAL PUEYRREDÓN
En Mar del Plata se empieza a perfilar la sucesión de Montenegro. Dentro del PRO, el concejal Fernando Muro se posiciona; aunque en un escenario de entendimiento con LLA, el armador libertario Alejandro Carrancio emerge para disputar o encabezar la candidatura local. Asimismo, el radicalismo, bajo la conducción del senador nacional Maximiliano Abad, resulta indispensable para articular el territorio de la Quinta sección. Abad también aspira a la intendencia.
JORGE ETCHEVERRY — LOBOS
El intendente Jorge Etcheverry, quien culminará su tercer período al frente del municipio de Lobos (Tercera sección electoral), podría apelar a dos nombres como posibles sucesores al frente del Ejecutivo. El primero, con mayores chances, es el actual secretario de Gobierno, abogado y primer concejal del oficialismo en 2025, Pablo Hasper. La otra posibilidad para el relevo es la actual directora de Cultura local, Eliana Cejas.
JAVIER MARTÍNEZ — PERGAMINO
El exsecretario de Producción y Empleo del Municipio, Javier Genoud, comenzó a posicionarse como posible postulante a la intendencia en reemplazo de Javier Martínez (PRO). Entre los nombres que comenzaron a instalarse también aparecen Ignacio “Nacho” Maiztegui, concejal y exsecretario de Gobierno y que admitió su precandidatura; Aurelia Furnari, directora de la Agencia de Desarrollo Local, y el senador provincial Juan Manuel Rico Zini.
FRANCISCO RATTO — SAN ANTONIO DE ARECO
El jefe de Gabinete de la municipalidad de San Antonio de Areco, Miguel Amadeo, aparece como el principal candidato a suceder el intendente Francisco Ratto, quien accedió al poder en 2019 y ratificó liderazgo cuatro años después. Amadeo, también del PRO, fue concejal por el frente Cambiemos desde 2015 y ocupó su banca hasta diciembre de 2024, con renovaciones en 2019 y 2023. Es abogado y ya fue intendente interino en reemplazo del alcalde en 2022.
UCR
JAVIER ANDRÉS — ADOLFO ALSINA
El intendente radical de Adolfo Alsina, Javier Andrés, no podría reelegir y el principal aspirante a la sucesión es Jorge Apud, quien encabezó la lista de concejales de Juntos por el Cambio en 2023 y sostiene su banca en el Concejo Deliberante desde 2019. Es vicepresidente segundo del cuerpo deliberativo y ya tuvo paso como intendente interino cuando el actual alcalde se tomó licencia. También aparece Ana Clara Uribe, presidenta del Concejo local.
EMILIO CORDONNIER — AYACUCHO
Transitando su segundo mandato, el intendente radical Emilio Cordonnier, no podrá reelegir. En cuanto a sus posibles sucesores, hoy pica en punta Miriam Ferrari. La dirigente encabezó la lista de concejales en las elecciones del 2023 y actualmente es presidenta del Concejo Deliberante del distrito. Tuvo un paso previo en el bloque oficialista entre 2017 y 2021. Otro que puede dar esa pelea es Hernán Naveyra, actual jefe de Gabinete de Cordonnier.
ESTEBAN REINO — BALCARCE
El intendente Esteban Reino es otro de los que deberá dejar el Ejecutivo (va por el tercero consecutivo). A la hora de hablar de su sucesión en el cargo, hay un nombre que pica en punta y le saca varios puestos de ventaja al resto y es Francisco Ridao. El dirigente boina blanca encabezó la lista de concejales en Balcarce en las tres elecciones donde Reino ganó la intendencia y es un dirigente de suma confianza para el alcalde. Actualmente se desempeña como secretario de Hacienda.
RAMÓN CAPRA — GENERAL ALVEAR
El intendente radical Ramón Capra transita su segundo mandato y, a menos que se reforme la ley, no podrá volver a candidatearse en 2027. Para la sucesión se mencionó la posible vuelta de su antecesor, el exsenador provincial Alejandro Cellillo, aunque la opción pareciera estar descartada. Sin demasiadas pistas hasta el momento, uno de los nombres que circula es el de Florencia Caballero, actual secretaria de Hacienda del municipio de la Séptima sección.
ÉRICA REVILLA — GENERAL ARENALES
Gracias a tener un paso por el Senado bonaerense, la intendenta de General Arenales, Érica Revilla, confía en tener un cuarto mandato. Hay varios dirigentes que se anotan para la sucesión, por si el camino se le cierra a la alcaldesa. Uno es su secretario de Gobierno, Alexis Pires, quien integra el gabinete desde su primera gestión. También está en la lista Juan Pablo Olivieri, secretario de Deportes desde 2015 hasta 2023, para luego convertirse en presidente del Concejo.
OSVALDO MARIO DI NÁPOLI — GENERAL BELGRANO
Sin posibilidad de reelección, el intendente Osvaldo Dinápoli transita su tercer mandato en el distrito. Hay varios dirigentes cercanos al alcalde con posibilidades de sucederlo. Uno es el exsecretario de Gobierno y titular del radicalismo local, Román Della Vedova, quien cumple funciones en la Defensoría del Pueblo bonaerense. Con menores chances están el primer edil de la lista en 2023, Juan Pablo Apella, y el presidente del Concejo Deliberante, Eduardo Genaro.
MARTÍN RANDAZZO — GENERAL LA MADRID
En 2027, el intendente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Randazzo, cumplirá doce años al frente de la comuna y deberá elegir a su sucesor. Desde el Concejo Deliberante asoma un dirigente que encabezó la nómina de concejales tanto en 2019 como en 2023: Sebastián Scabuzzo, actual presidente del cuerpo deliberativo. En la lista también están la expresidenta del Concejo y actual asesora, Marcela Figueroa, y el secretario de Gobierno y Hacienda, Marcelo Haag.
ESTEBAN SANTORO — GENERAL MADARIAGA
Otro alcalde del radicalismo que no está en condiciones de reelegir es Esteban Santoro, de General Madariaga, quien cumple su tercer mandato al frente del Ejecutivo. En su gabinete tiene una dirigente que corre con fuerza para quedarse con la sucesión, la secretaria de Gobierno, Mara Simiele. En el Concejo Deliberante también aparece un dirigente leal al intendente radical, como lo es Marcos Jovanovic, quien encabezó la lista de concejales en las tres elecciones que ganó el jefe comunal.
FRANCO FLEXAS — GENERAL VIAMONTE
El alcalde boina blanca Franco Flexas tiene un ramillete de opciones para su sucesión, entre ellas la de José Andrés Tellería, quien encabezó la lista de concejales en 2023 y es el actual secretario de Gobierno. En el Concejo Deliberante aparecen figuras como Florencia Adamini, presidenta del bloque oficialista y su par Maximiliano Gañet. Desde la comuna aseguraron que por el momento no hay definición tomada acerca del sucesor de Flexas, quien cumple su tercer mandato como jefe comunal.
ARNALDO HARISPE — LEZAMA
Luego de ser reelecto por segunda vez, el intendente de Lezama, el radical Arnaldo Harispe, renunció a su cargo en marzo de 2026. Así, aunque intente volver, la normativa vigente no se lo permitiría. Su lugar fue ocupado por Myriam Mongay, quien encabezó la lista de concejales del oficialismo durante la última contienda electoral, y no tendría impedimento legal para ir por un mandato propio.
SALVADOR SERENAL — LINCOLN
El actual jefe de Gabinete del intendente radical Salvador Serenal, Ramón Parera, se perfila como el principal sucesor del alcalde, quien cumple tres mandatos al frente de la comuna (fue electo en 2015 y reeligió en 2019 y 2023). Sin embargo, tampoco habría que descartar las chances de Alberto Sala, secretario de Hacienda de la gestión local. Aunque no es del riñón del alcalde goza de una buena imagen entre los vecinos del distrito.
MATÍAS RAPPALLINI — MAIPÚ
El jefe comunal del radicalismo tomó licencia de su cargo por tiempo indeterminado, en medio de una causa judicial que lo complica al ser acusado de clientelismo electoral y manipulación de los comicios en 2019. Lo reemplazó Lorena Otermin, quien ha ocupado cargos en el Ejecutivo como directora de Acción Social y secretaria de Gobierno. La actual jefa comunal interina se posiciona entre las favoritas para retener el cargo a manos del oficialismo de la UCR.
JOSÉ CASTRO — MONTE
Tres son los nombres que suenan para reemplazar al intendente radical José Castro en el Ejecutivo, y todos son parte de su equipo. Entre los aspirantes se encuentran Matías Balsamello, actual secretario de Gestión Institucional y presidente del comité UCR, y Agustina Cabral, quien se desempeña como secretaria de Desarrollo Económico Sustentable. También se anota en la carrera por la intendencia Ibrahim Kange, actual presidente del Concejo Deliberante.
MAXIMILIANO SUESCUN — RAUCH
Gustavo Palazzo, presidente del Concejo Deliberante y exjefe de Gabinete municipal, es el principal candidato del alcalde Maximiliano Suescun para sucederlo en Rauch. Otros nombres en danza son los de Juan Arbel, exsecretario de Gobierno, exconcejal y actual administrador no médico del Hospital, y Mario “Vasco” Ibargoyen, abogado y excandidato a intendente en 2007 (perdió con el peronista Jorge Ugarte, alcalde durante tres periodos).
JOSÉ LUIS SALOMÓN — SALADILLO
En este distrito de la Séptima Sección electoral no hay demasiadas dudas sobre la sucesión del intendente José Luis Salomón. Luego de algunos nombres que trascendieron, como el del presidente del Concejo Deliberante local, Alejandro Armendáriz, las dudas quedaron despejadas cuando la diputada provincial Alejandra Lordén, presidenta del bloque UCR-Unión Cívica Radical en la Cámara Baja, admitió que irá por la intendencia saladillense en el próximo turno electoral.
MIGUEL GARGAGLIONE — SAN CAYETANO
El nombre del veterinario Alejo Christiansen pica en punta para el relevo del intendente radical Miguel Gargaglione. Fue director de Producción, Turismo y Medio Ambiente en 2021 y dos años después encabezó la lista de candidatos a concejales por el radicalismo en este distrito de la Quinta sección. Reemplazó al jefe comunal en varias ocasiones, entre ellas cuando éste estuvo de licencia tras ser operado de una dolencia cardiovascular.
MIGUEL LUNGHI — TANDIL
El concejal Juan Salceda aparece como uno de los principales postulantes a suceder al veterano intendente Miguel Lunghi. Junto al médico sobresale, además, la figura de Miguel, hijo del alcalde, actual secretario de Gobierno y presidente del comité local. Tampoco habría que descartar al diputado provincial Matías Civale, enrolado en el sector de Evolución y aliado del abadismo en la Legislatura bonaerense, ni al concejal Juan Pablo Frolik.
VECINALISTAS
GUILLERMO BRITOS — CHIVILCOY
Meses atrás, Guillermo Britos manifestó sus intenciones de no ir por un cuarto mandato en Chivilcoy. Sin embargo, en declaraciones recientes no descartó esa posibilidad si se modifica la ley. Quien supo reemplazarlo cuando el alcalde tomaba licencia es Eduardo De Lillo, actual secretario de Hacienda. También aparecen otros nombres como el del secretario de Gobierno, Ezequiel Pinotti, y Eduardo Alonso, secretario de Obras Públicas.
ARTURO ROJAS — NECOCHEA
Arturo Rojas es uno de los intendentes que no puede reelegir, pero manifestó sus intenciones de presentarse como candidato por Nueva Necochea si la normativa se modifica. De no cambiar la ley, se anotan varios dirigentes para sucederlo, como lo son el presidente del Concejo, Guillermo Sánchez, y el nuevo presidente del Puerto Quequén, Ernesto Povilaitis, quien también fue secretario Legal y Técnica del distrito y mano derecha del actual mandamás.
JAIME MÉNDEZ — SAN MIGUEL
Jaime Méndez, dirigente del riñón de Joaquín de la Torre, es intendente de San Miguel desde 2019 y hay varios nombres que se anotan para ser candidatos en 2027. Uno de los que aparece es el presidente del Concejo, Andrés Salvaggio, dirigente de vínculo cercano con el intendente. Pablo de la Torre, hermano del exintendente y secretario de Salud de San Isidro, también se anota para la pelea, al igual que Cristian Méndez, primo del actual alcalde y dirigente fuerte de la gestión local.
CARLOS BEVILACQUA — VILLARINO
Con tres mandatos seguidos en su haber, el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, debe buscar un sucesor. El dirigente abrió el juego y ya inició las conversaciones con su espacio, Acción por Villarino, para definir quién será candidato en la próxima contienda electoral. Una dirigente que se anota es Silvia Mary Haure, que encabezó la lista de concejales en 2023 y ya tuvo pasos como intendenta interina. Otro que se suma a la carrera es Sergio Paladino, actual secretario de Gobierno local.
Interinos con ventaja Legisladores con dos mandatos en la comuna y una sucesión encaminada
Fueron electos legisladores en 2025 y dejaron la intendencia, a la que no podrían volver en 2027 si no se modifican las reglas vigentes. En la mayoría de los casos, quien se perfila para encabezar la boleta es el que actualmente ocupa el cargo. Es lo que sucede, por caso, en Bolívar con Eduardo Bucca, quien reemplazó al senador Marcos Pisano en un enroque peronista, o, en la vereda de enfrente, con Juan Fiorini, sustituto de Pablo Petrecca en Junín, donde manda el PRO. Dentro del peronismo, muy probablemente el senador Germán Lago apoye la continuidad de Jorge Gaute en Alberti, como lo haría el diputado Esteban Acerbo con María Serra en Daireaux, y replicaría el diputado Diego Nanni en Exaltación de la Cruz con el actual jefe comunal Luis Mariano Martín. Pero no en todos los casos es así. No está tan claro si en las filas libertarias de Tres de Febrero el senador Diego Valenzuela apoyará la continuidad de Rodrigo Aybar o el espacio buscará otra alternativa.
En Quilmes, en tanto, la camporista Mayra Mendoza dejó el mando a Eva Mieri, quien podría tener la chance de ser candidata; pero también aparece como una posibilidad Cecilia Soler, actual secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública del municipio. El caudillo Mario Ishii se mudó al Senado bonaerense y dejó al frente de la comuna de José C. Paz a Lorena Espina, quien no tiene el camino allanado para buscar una validación en las urnas en 2027. Además de ella, aparecen en el radar el secretario de Gobierno, Pablo Mansilla, y el dirigente barrial y funcionario de Vialidad Roberto “Roni” Caggiano.
En Almirante Brown, donde no se descarta otra presentación de Mariano Cascallares, en caso de que el diputado no pueda por los alcances de la ley vigente o decida no presentarse, hay varios dirigentes con aspiraciones al sillón municipal. En primer término el intendente interino Juan José Fabiani, también la actual jefa de Gabinete municipal, Paula Eichel, e incluso el titular del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, además de la secretaria de Desarrollo Social, Bárbara Miñán. Todos trabajan bajo el paraguas de Cascallares, quien en definitiva tendrá la decisión final.
¿Pueden ser? Experiencia, una elección ganada y una ley en estudio
Un grupo de intendentes electos en 2023, pero que ya estaban al frente de la comuna durante el período anterior por haber reemplazado a los titulares, quedan en una especie de limbo legal sobre si pueden o no ser reelegidos. Quienes dicen que sí se amparan en que durante el período 2019-23 (sin importar cuánto tiempo) heredaron un cargo para el que no fueron electos, ya que en esa oportunidad fueron elegidos como concejales. Otros afirman que si cumplieron más de dos años en el cargo durante el período 2019-23 no deberían ser habilitados ahora. En caso que puedan, todos irían por un mandato más. El caso más emblemático es el de Fernando Moreira en General San Martín, porque cumplió prácticamente todo el mandato de Gabriel Katopodis, quien dejó la intendencia para ser ministro de la Nación.
También quedaron al mando antes de las elecciones de 2023 y después fueron revalidados en las urnas los peronistas Daniel Stadnik (reemplazó a Walter Torchio) en Carlos Casares; Facundo Diz (por Santiago Maggiotti) en Navarro; Sebastián Walker (quien sustituyó a su padre Gustavo Walker) en Pila; David Angueira (en lugar de Hernán Y Zurieta) en Punta Indio; y Miguel Gesualdi (por Carlos Puglelli) en San Andrés de Giles. En la misma situación están el radical Román Bouvier, quien reemplazó a Claudio Rossi en Rojas, y la intendenta del PRO de Vicente López, Soledad Martínez, quien sustituyó a Jorge Macri. Pie de foto: Fernando Moreira, dos mandatos pero que para la ley contarían como uno.